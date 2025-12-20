Edit Profile
    প্রথম ছবিতেই সেনার চরিত্রে অগস্ত্য, দাদুর কোন ছবি দেখে নিজেকে করেছিলেন প্রস্তুত?

    আগামী ১ জানুয়ারি মুক্তি পেতে চলেছে ইক্কিস, যেখানে প্রথমবার বড় পর্দায় অভিনয় করবেন অমিতাভ বচ্চনের নাতি অগস্ত্য নন্দা। এই সিনেমায় তিনি একজন তরুণ সেনা নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করবেন। প্রথম ছবিতেই এমন একটি অসামান্য চরিত্রে অভিনয় করতে পেরে ভীষণ খুশি অভিনেতা।

    Published on: Dec 20, 2025 5:22 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    আগামী ১ জানুয়ারি মুক্তি পেতে চলেছে ‘ইক্কিস’, যেখানে প্রথমবার বড় পর্দায় অভিনয় করবেন অমিতাভ বচ্চনের নাতি অগস্ত্য নন্দা। এই সিনেমায় তিনি একজন তরুণ সেনা নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করবেন। প্রথম ছবিতেই এমন একটি অসামান্য চরিত্রে অভিনয় করতে পেরে ভীষণ খুশি অভিনেতা।

    দাদুর কোন ছবি দেখে নিজেকে করেছিলেন প্রস্তুত?
    দাদুর কোন ছবি দেখে নিজেকে করেছিলেন প্রস্তুত?

    শ্রীরাম রাঘবন পরিচালিত এই সিনেমাটিতে নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য অমিতাভ বচ্চনের ‘মেজর সাব’ ছবিটি একাধিকবার দেখেছেন অগস্ত্য। শুধু তাই নয়, বর্ডার, রিফিউজি সহ একাধিক ছবি দেখে নিজেকে প্রস্তুত করার চেষ্টা করেছেন অভিনেতা।

    সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে অভিনেতা বলেন, ‘এই ছবিতে সেনাবাহিনীর একেবারে অন্যরকম দিক তুলে ধরা হয়েছে কিন্তু একজনের সেনার চরিত্রে অভিনয় করার জন্য আমি একের পর এক সেনাবাহিনীকে নিয়ে তৈরি ছবি দেখেছি। নিজেকে প্রস্তুত করার চেষ্টা করেছি। তবে আমি খুব খুশি যে আমি একজন সৈনিকের চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছি।’

    অভিনেতা আরও বলেন, ‘আমাদের বাড়িতে একটি নিয়ম আছে যে আমরা সিনেমা নিয়ে একে অপরের সঙ্গে আলোচনা করি না। আমরা কি সিনেমা করছি বা সেই সিনেমায় কি দৃশ্য আছে সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমাদের মধ্যে কোন কথা হয় না। এটাই আমাদের ডাইনিং টেবিলের নিয়ম। তবে আমার চরিত্র সম্পর্কে আমার পরিবারের সকলেই জানেন এবং তাঁরা ভীষণ উত্তেজিত আমার আগামী ছবি নিয়ে।’

    অগস্ত্য বলেন, ‘এই ছবিটি শুধু আমার কাছে একটা সিনেমা নয়, আমার কাছে আবেগের জায়গা। শ্রীরাম স্যারের কাছে আমি শুধুমাত্র এটাই শিখেছি যে এমন কিছু করা উচিত নয় যেটা ইচ্ছের বিরুদ্ধে। ধর্মেন্দ্র জির সঙ্গে কাজ করতে পারে আমার কাছে একটা বিশাল বড় ভাগ্যের ব্যাপার।’

    প্রসঙ্গত, ১৯৯৮ সালের মুক্তিপ্রাপ্ত ‘মেজর সাব’ চরিত্রে যশবীর সিং রানার ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা গিয়েছিল অমিতাভ বচ্চনকে। অন্যদিকে ‘রিফিউজি’ ছবিতে অভিষেক বচ্চন অভিনয় করেছিলেন একজন রহস্যময় ব্যক্তির ভূমিকায় যিনি ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যবর্তী কথ্য সীমান্তের রণ পেরিয়ে মানুষকে পথ দেখিয়েছিলেন।

    News/Entertainment/প্রথম ছবিতেই সেনার চরিত্রে অগস্ত্য, দাদুর কোন ছবি দেখে নিজেকে করেছিলেন প্রস্তুত?
