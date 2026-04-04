Agnidev Chatterjee: মাইল্ড স্ট্রোক! হাসপাতালে ভর্তি অগ্নিদেব, কী জানালেন স্ত্রী সুদীপা চট্টোপাধ্যায়?

Agnidev Chatterjee: মাইল্ড স্ট্রোক! হাসপাতালে ভর্তি অগ্নিদেব, কী জানালেন স্ত্রী সুদীপা চট্টোপাধ্যায়?
Agnidev Chatterjee: ফের অসুস্থ পরিচালক অগ্নিদেব চট্টোপাধ্য়ায়। কী হয়েছে তাঁর?
একের পর এক দুঃসংবাদ যেন পিছু ছাড়ছে না টালিগঞ্জের। অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুশোকে কাতর টলিপাড়া, তার মধ্যেই ফের উদ্বেগের ছায়া বিনোদন জগতে। ‘মাইল্ড স্ট্রোক’ নিয়ে বাইপাস লাগোয়া একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হলেন পরিচালক অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায়। তাঁর অসুস্থতার খবর প্রকাশ্যে আসতেই উৎকণ্ঠায় সহকর্মী ও অনুরাগীরা।
ভর্তি হাসপাতালে, প্রার্থনা চাইলেন সুদীপা
পরিচালকের অসুস্থতার কথা সমাজমাধ্যমে প্রথম ভাগ করে নেন তাঁর স্ত্রী তথা জনপ্রিয় সঞ্চালিকা সুদীপা চট্টোপাধ্যায়। তিনি জানান, অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায় আপাতত চিকিৎসাধীন। স্বামীর দ্রুত আরোগ্য কামনায় সকলের কাছে প্রার্থনা চেয়ে সুদীপা লিখেছেন, 'প্লিজ কিপ হিম ইন ইয়োর প্রেয়ার্স' (অনুগ্রহ করে ওঁর জন্য প্রার্থনা করুন)। সূত্রের খবর, আপাতত তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হলেও চিকিৎসকদের কড়া পর্যবেক্ষণে রয়েছেন তিনি।
রাহুল-বিয়োগের পর ফের ধাক্কা
গত কয়েক দিনে টলিপাড়া হারিয়েছে রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিনেতা প্রণব চট্টোপাধ্যায়কে। তার ওপর পরিচালক উৎসব মুখোপাধ্যায়ের নিখোঁজ হওয়ার রহস্য এখনও কাটেনি। এই পর পর বিপর্যয়ের মাঝে অগ্নিদেবের অসুস্থতা যেন ‘মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা’ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
অনিশ্চয়তায় কাজ
অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায় বর্তমানে তাঁর আগামী ছবির চোর নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। যেখানে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন জীতু কমল। তাঁর এই হঠাৎ অসুস্থতায় সেই সব কাজের ভবিষ্যৎ নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। তবে এই মুহূর্তে সবার আগে তাঁর সুস্থ হয়ে ওঠাই কাম্য টলিউডের কাছে।
