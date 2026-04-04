    Agnidev Chatterjee: মাইল্ড স্ট্রোক! হাসপাতালে ভর্তি অগ্নিদেব, কী জানালেন স্ত্রী সুদীপা চট্টোপাধ্যায়?

    Agnidev Chatterjee: ফের অসুস্থ পরিচালক অগ্নিদেব চট্টোপাধ্য়ায়। কী হয়েছে তাঁর? 

    Apr 4, 2026, 22:23:39 IST
    By Priyanka Mukherjee
    একের পর এক দুঃসংবাদ যেন পিছু ছাড়ছে না টালিগঞ্জের। অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুশোকে কাতর টলিপাড়া, তার মধ্যেই ফের উদ্বেগের ছায়া বিনোদন জগতে। ‘মাইল্ড স্ট্রোক’ নিয়ে বাইপাস লাগোয়া একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হলেন পরিচালক অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায়। তাঁর অসুস্থতার খবর প্রকাশ্যে আসতেই উৎকণ্ঠায় সহকর্মী ও অনুরাগীরা।

    মাইল্ড স্ট্রোক! হাসপাতালে ভর্তি অগ্নিদেব, কী জানালেন স্ত্রী সুদীপা চট্টোপাধ্যায়?

    ভর্তি হাসপাতালে, প্রার্থনা চাইলেন সুদীপা

    পরিচালকের অসুস্থতার কথা সমাজমাধ্যমে প্রথম ভাগ করে নেন তাঁর স্ত্রী তথা জনপ্রিয় সঞ্চালিকা সুদীপা চট্টোপাধ্যায়। তিনি জানান, অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায় আপাতত চিকিৎসাধীন। স্বামীর দ্রুত আরোগ্য কামনায় সকলের কাছে প্রার্থনা চেয়ে সুদীপা লিখেছেন, 'প্লিজ কিপ হিম ইন ইয়োর প্রেয়ার্স' (অনুগ্রহ করে ওঁর জন্য প্রার্থনা করুন)। সূত্রের খবর, আপাতত তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হলেও চিকিৎসকদের কড়া পর্যবেক্ষণে রয়েছেন তিনি।

    রাহুল-বিয়োগের পর ফের ধাক্কা

    গত কয়েক দিনে টলিপাড়া হারিয়েছে রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিনেতা প্রণব চট্টোপাধ্যায়কে। তার ওপর পরিচালক উৎসব মুখোপাধ্যায়ের নিখোঁজ হওয়ার রহস্য এখনও কাটেনি। এই পর পর বিপর্যয়ের মাঝে অগ্নিদেবের অসুস্থতা যেন ‘মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা’ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

    অনিশ্চয়তায় কাজ

    অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায় বর্তমানে তাঁর আগামী ছবির চোর নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। যেখানে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন জীতু কমল। তাঁর এই হঠাৎ অসুস্থতায় সেই সব কাজের ভবিষ্যৎ নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। তবে এই মুহূর্তে সবার আগে তাঁর সুস্থ হয়ে ওঠাই কাম্য টলিউডের কাছে।

      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

