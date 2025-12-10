Ahona Dutta: ৫ মাসের মেয়ে মীরাকে কোলে নিয়েই করলেন বড় কাজ, সোশ্যাল মিডিয়ায় ‘সুখবর’ ভাগ করলেন অহনা-দীপঙ্কর

Ahona Dutta: ৫ মাসের মেয়ে মীরাকে কোলে নিয়েই করলেন বড় কাজ, সোশ্যাল মিডিয়ায় ‘সুখবর’ ভাগ করলেন অহনা-দীপঙ্কর
চোখের পলকে যেন জীবনটা অনেক বদলে গেছে। প্রেম-বিয়ে-সন্তানের মা হওয়া, সবটাই এই বিগত বছর তিনে করে ফেলেছেন অভিনেত্রী অহনা দত্ত। এবার কোন সুখবর শোনালেন অভিনেত্রী?
খুব বেশিদিন হয়নি অভিনয়ের দুনিয়ায় পা রেখেছেন অহনা দত্ত। শুরুট হয়েছিল অবশ্য ডন্স বাংলা ডান্স দিয়ে। এরপর সেখান থেকেই সরাসরি অফার পান অনুরাগের ছোঁয়া-য় কাজ করার। দুঁদে খলনায়িকা মিশকা হয়ে দর্শকের মনে জায়গা করে নেন। সাড়ে তিন বছরের আশেপাশে চলে এই ধারাবাহিকটি। আর এই সাড়ে তিন বছরেই নানা পরত এসে জুড়েছে অহনার জীবনে। পেয়েছেন ভালোবাসার মানুষ দীপঙ্কর দে-কে। তাঁদের প্রেম থেকে বিয়ে, এমনকী অহনার প্রেগন্যান্সি ও মীরার জন্ম দেওয়া, সবেরই সাক্ষী ছিল অনুরাগের ছোঁয়া। আর অবশ্যই মিশকার ভক্তরা। যাদের সঙ্গে আজকাল জীবনের নানা খুঁটিনাটি জিনিসই ভাগ করে নিতে দেখা যায় নতুন মাম্মাকে। টুকটাক ভ্লগিং করেন অহনা।
খুব জলদি তারে ধরি ধরি মনে করি দিয়ে অভিনয়ে ফিরবেন অহনা দত্ত। তবে তাঁর আগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করে নিলেন সুখবর! কী সেটা? তিনি ও দীপঙ্কর সম্পর্কে আসার পর একটা গাড়ি কিনেছিলেন। কদিন আগেই ভ্লগে অহনা জানান সেটিকে বিক্রি করে দিয়েছেন তাঁরা। আর বুধবার তাঁকে দেখা গেল সপরিবারে গাড়ির শোরুমে হাজির হতে। আর কিনে ফেলতে বেশ দামি, আরও বিলাসবহুল একটি গাড়ি।
আরও পড়ুন: চিরদিনই তুমি যে আমারে দুজনের কেমিস্ট্রি দারুণ, প্রেম চায় দর্শক! এর মাঝে মীরাকে নিয়ে ফেসবুকে কী লিখল কিংকর
অহনার পরিবার বলতে এখন অবশ্য শ্বশুরবাড়িই। দীপঙ্করকে পছন্দ নয় অহনার মায়ের, তাই এই সম্পর্কে মত দেননি। অহনাকে দেখা গেল, ননদ, ননদের ছেলে, শ্বশুর, স্বামী ও মেয়েকে নিয়ে গাড়ির শোরুমে। কিনে নিলেন মারুতি আর্টিগা ZXI প্লাস। যার দাম ৮-১০ লাখ টাকার মতো। নতুন গাড়ি কেনার ভিডিয়োটি শেয়ার করে অহনা লিখলেন, ‘মীরা ও আপনদের আশীর্বাদে সব সম্ভব’।
আরও পড়ুন: গোটা বলিউড থেকে কারওরই আর নাম নেই! কোন কীর্তি করলেন শাহরুখ খান ২০২৫ সালে?
খুব অল্প বয়সেই মা হয়েছেন অহনা। মাত্র ১৮-তেই বিয়ে, আর ২১ বছরে জন্ম দেন মেয়ের। বিয়ের পরপর তাঁকে আগলে রাখতেন শাশুড়িমা। তবে তিনিই অবশ্য নাতনির মুখ দেখে যেতে পারেননি। তাই তাঁর নামেই মেয়ের নাম রেখেছেন অহনা ‘মীরা’। আপাতত দর্শকরা মুখিয়ে আছেন তাঁকে ছোট পর্দায় দেখতে। তারে ধরি ধরি মনে করি ধারাবাহিকে মুখ্য চরিত্রে দেখা যাবে পল্লবী শর্মা ও বিশ্বরূপ বন্দ্য়োপাধ্য়ায়। এছাড়াও আছেন মানসী সেনগুপ্ত, রীতা দত্ত চক্রবর্তী, দুলাল লাহিড়িরা।