Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    'অনেক লড়াই বাকি...', হাসপাতালে ভর্তি দীপঙ্কর, কী হয়েছে অহনার স্বামীর?

    টলিউডের যেন একের পর এক ঘটনা ঘটেই চলেছে। রাহুলের মৃত্যুর পরেই বাড়ি থেকে নিখোঁজ উৎসব মুখোপাধ্যায়। এদিকে গতকাল সুদীপা চট্টোপাধ্যায়ের স্বামী অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায় ভর্তি হাসপাতালে। এবার জানা গেল, অহনা দও-র স্বামী দীপঙ্কর রায় ভর্তি হাসপাতালে।

    Apr 5, 2026, 18:36:49 IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    টলিউডে যেন একের পর এক ঘটনা ঘটেই চলেছে। রাহুলের মৃত্যুর পরেই বাড়ি থেকে নিখোঁজ উৎসব মুখোপাধ্যায়। এদিকে গতকাল সুদীপা চট্টোপাধ্যায়ের স্বামী অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায় ভর্তি হাসপাতালে। এবার জানা গেল, অহনা দও-র স্বামী দীপঙ্কর রায় ভর্তি হাসপাতালে।

    হাসপাতালে ভর্তি দীপঙ্কর, কী হয়েছে অহনার স্বামীর?

    হাসপাতালের কেবিন থেকে একটি ছবি পোস্ট করেছেন অহনা যেখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে হাসপাতালে ড্রেস পরে খাটে বসে রয়েছেন দীপঙ্কর। ছবি দেখেই বোঝা যাচ্ছে, শারীরিকভাবে বেশ গুরুতরভাবেই অসুস্থ হয়েছেন দীপঙ্কর, যার ফলে তাঁকে ভর্তি করানো হয়েছে হাসপাতালে।

    আরও পড়ুন: আজই তালসারি যাচ্ছেন প্রিয়াঙ্কা, তবে কি ওড়িশাতে করবেন দ্বিতীয় দফার FIR?

    ছবিটি শেয়ার করে অহনা লিখেছেন, ‘বাড়ি চলো। চিন্তার কোনও কারণ নেই। আমাদের অনেক লড়াই বাকি। ধন্যবাদ যারা এই সময় পাশে থেকেছে, আপনাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।’ ব্যাস শুধু এইটুকুই লিখেছেন অভিনেত্রী। তবে দীপঙ্করের ঠিক কী হয়েছে, সেই বিষয় নিয়ে কিছু জানাননি অহনা।

    ছবিটি পোস্ট করার সঙ্গে সঙ্গে কমেন্ট বক্সে নেটিজেনদের একটাই প্রশ্ন, কী হয়েছে? অনেকেই দীপঙ্করের সুস্থতার কামনা করে কমেন্ট করেন। তবে কোনও কমেন্টের রিপ্লাই দিতে দেখা যায় না অহনাকে।

    দীপঙ্করের সঙ্গে বিয়ে নিয়ে মায়ের মতভেদ থেকে শুরু করে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসা, অহনার ব্যক্তিগত জীবন বারবার সম্মুখীন হয়েছে বাধার সামনে। গত বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালের ২৪ জুলাই একমাত্র কন্যাকে জন্ম দেন অহনা। নাম রাখেন মীরা।

    প্রায় রোজই টুকটাক ভিডিয়ো পোস্ট করেন অভিনেত্রী যেখানে ছোট্ট মীরাকে ধীরে ধীরে বড় হতে দেখছেন নেট পাড়ার বাসিন্দারা। এছাড়াও জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয় সমাজ মাধ্যমে শেয়ার করে থাকেন অহনা, যা দেখতে বেশ ভালোই লাগে সকলের। তবে এবার দীপঙ্করের অসুস্থতার খবর অভিনেত্রী শেয়ার করতেই কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে নেটিজেনদের।

    আরও পড়ুন: ‘চিরদিনই’- র স্লটে আসছে ‘কমলা নিবাস’, তবে কি শেষ হচ্ছে জীতু-শিরিনের মেগা?

    প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে অহনা অভিনয় করছেন জি বাংলার অন্যতম ধারাবাহিক ‘তারে ধরি ধরি মনে করি’ সিরিয়ালে। এর আগে স্টার জলসার ‘অনুরাগের ছোঁয়া’ ধারাবাহিকে মিশকার চরিত্রে অভিনয় করে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তিনি। অহনা অভিনয় করেছিলেন ‘সন্তান’ ছবিতেও, যেখানে ঋত্বিক চক্রবর্তীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন তিনি।

    Home/Entertainment/'অনেক লড়াই বাকি...', হাসপাতালে ভর্তি দীপঙ্কর, কী হয়েছে অহনার স্বামীর?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes