লম্বা বিরতি কাটিয়ে ছোট পর্দায় ফিরছেন ‘মিশকা’, কোন চ্যানেলে ধরা দেবেন অহনা?
সন্তান জন্মের পর বেশ কয়েক মাস ছোট পর্দা থেকে দূরে ছিলেন অহনা। যদিও সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি ভীষণভাবে সক্রিয়। কিন্তু অহনার ভক্তরা আবার তাঁকে পুরনো রূপে দেখতে চাইছিলেন তাই এবার অহনা নিজেও সিদ্ধান্ত নিলেন আবার তিনি ফিরে আসবেন ছোট পর্দায়।
‘সন্তান’ ছবিতে অভিনয় করলেও অহনার জনপ্রিয়তা কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছিল ‘অনুরাগের ছোঁয়া’ ধারাবাহিকে অভিনয় করার মাধ্যমে। এই ধারাবাহিকে ‘মিশকা’ চরিত্রে অভিনয় করে একটা আলাদা পরিচিতি গঠন করেছিলেন তিনি। এবার আবার তাঁকে দেখা যাবে নতুন সিরিয়ালে। তবে স্টার জলসা নয়, অভিনেত্রী ধরা দেবেন জি বাংলার একটি ধারাবাহিকে।
জি বাংলার নতুন ধারাবাহিক ‘তারে ধরি ধরি মনে করি’ ধারাবাহিকে অভিনয় করতে দেখা যাবে অহনাকে। এই ধারাবাহিকে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করতে চলেছেন বিশ্বরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পল্লবী শর্মা। সিরিয়ালে দ্বিতীয় মুখ্য চরিত্রে অভিনয় অহনা, যদিও অভিনেত্রীর চরিত্রটি ইতিবাচক না নেতিবাচক সেটা এখনও জানা যায়নি।
সৃজিত রায় এবং শৌভিক চক্রবর্তী পরিচালিত এই ধারাবাহিকে ফিরতে পেরে ভীষণ খুশি অহনা। যদিও মাঝে একাধিক চরিত্রের জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলেন তিনি কিন্তু সে সব নাকচ করে দেন। বিয়ের পর ছোট্ট সন্তানকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন তিনি। কিন্তু এবার অহনার মনে হয়েছে আবার কাজে ফিরে আসা উচিত তাই সব দিক চিন্তাভাবনা করেই তিনি ফিরে এলেন ধারাবাহিকে।
সূত্রের খবর অনুযায়ী, ইতিমধ্যেই লুক সেট হয়ে গিয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে ছবির প্রমোর শুটিং। ইতিমধ্যে যদিও একটি প্রমো মুক্তি পেয়েছে যেখানে নায়ক নায়িকাকে দেখতে পাওয়া গিয়েছে। তবে জানা গিয়েছে আগামী নতুন প্রোমোয় দেখতে পাওয়া যেতে পারে অহনাকে।
তবে ধারাবাহিকের নাম এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীর লুক প্রকাশ্যে এলেও কবে থেকে এবং কোন সময় থেকে ধারাবাহিক সম্প্রচারিত হবে সেটা এখনও জানা যায়নি। এই ধারাবাহিক এলে কোন ধারাবাহিক শেষ হয়ে যাবে, তা নিয়েও দ্বন্দ্বে রয়েছে দর্শকরা।
যদিও ইতিমধ্যে জি বাংলার ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ ধারাবাহিকের ভবিষ্যৎ রীতিমতো অন্ধকারে। জিতু কমল ধারাবাহিক থেকে বেরিয়ে গেলেও মুখ্য চরিত্রে কে অভিনয় করবেন তা নিয়ে খুবই চিন্তিত ধারাবাহিকের প্রযোজকরা। অন্যদিকে জিতু বেরিয়ে গেলে অনেকেই বলছেন ধারাবাহিক আর দেখবেন না। দিতিপ্রিয়াকে কাঠগোড়ায় দাঁড় করিয়ে দর্শকরা দাবি করছেন নায়িকা বদলের। সব মিলিয়ে যদি এই ধারাবাহিকটি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে হয়তো এই স্লটেই সম্প্রচারিত হতে পারে নতুন ধারাবাহিক।
