    বাসন্তী পোলা থেকে পায়েস নিরামিষ পদে সাজানো ছিল অহনা-কন্যার অন্নপ্রাশনের থালা! আর কী কী ছিল মেনুতে?

    ২২ ফেব্রুয়ারি রবিবার ছিল অহনা দত্তর মেয়ে মীরার অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠান। গত বছর মা হয়েছিলেন অহনা। মীরার বয়স ৬ মাস হতেই মেয়ের মুখে প্রসাদ দিলেন নায়িকা। জানেন একরত্তির অন্নপ্রাশনের মেনুতে কী কী ছিল?

    Published on: Feb 22, 2026 4:42 PM IST
    By Sayani Rana
    ২২ ফেব্রুয়ারি রবিবার ছিল অহনা দত্তর মেয়ে মীরার অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠান। গত বছর মা হয়েছিলেন অহনা। মীরার বয়স ৬ মাস হতেই মেয়ের মুখে প্রসাদ দিলেন নায়িকা। জানেন একরত্তির অন্নপ্রাশনের মেনুতে কী কী ছিল?

    আরও পড়ুন: মামারবাড়ি কী জানে না ছোট্ট মীরা! ঠাকুরদার কোলে বসে প্রথম ভাত খেল অহনা-কন্যা

    দু'দিন আগে অর্থাৎ ২০ তারিখ অহনা মেয়ের অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠানের নানা খুঁটিনাটি তাঁর অনুরাগীদের সঙ্গে একটি ভিডিয়োর মাধ্যমে শেয়ার করে নেন। সেখানেই নায়িকা জানান ২২ ফেব্রুয়ারি সব রীতি মেনে মুখে ভাতের অনুষ্ঠান হবে এক রত্তির। সকাল থেকে হবে পুজো, ফলে এদিনের মেনুতে নিরামিষ সব খাবার থাকবে। তেমনটাই দেখা গেল খুদে মীরার পাতে।

    আরও পড়ুন: 'মাধুরীর সঙ্গে রোম্যান্টিক দৃশ্যে করতে গিয়ে লজ্জা পেতাম…', কেন এমন অনুভূতি হত জ্যাকির? জানালেন অভিনেতা

    কল্কার কাজ করা সাদা-লাল সাদা ফ্রক আর মাথায় ভেল ও শোলার মুকুট পরে এদিন খুদে মীরা ঠাকুরদার হাত থেকে প্রথম ভাত খেল। নিরামিষ সব খাবারে এদিন সাজানো হয়েছিল মীরার প্রথম ভাতের থালা। সাদা ভাত নয়, বরং বাঙালি ফ্রায়েড রাইস, বাসন্তী পোলাও, বেগুন ভাজা, কাঁচকলা ভাজা, সিম ভাজা, কুমড়ো ভাজা, সিম ভাজা, ভেজ ডাল, দু'রকমের তরকারি, চাটনি, পাঁপড়, পায়েস, সন্দেশ, পান্তুয়া-সহ নানা মিষ্টি, মিষ্টি দই ছিল মীরার অন্নপ্রাশনের মেনুতে।

    আরও পড়ুন: জীতু অতীত, স্বামী, সন্তানকে নিয়ে কেমন সংসার চান নবনীতা? নিজেই জানালেন নায়িকা

    সাধারণত মামারবাড়ি থেকেই বাচ্চাদের মুখে ভাত দেওয়া হয়। কিন্তু অহনার সঙ্গে তাঁর মায়ের মনমালিন্য এখনও মেটেনি। অহনা সন্তানসম্ভবা হওয়ার পর থেকে নাতিন জন্ম হওয়া কোনও সময়েই চাঁদনি গঙ্গোপাধ্যায়কে মেয়ের পাশে দেখা যায়নি। তাই তিনি বা তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে কেউই যে এই অনুষ্ঠানেও যোগ দেননি তা বলাই বাহুল্য। তাই বাবা-মায়ের হাতে প্রসাদ খায় মীরা। এরপর তাকে গাঁয়ে হলুদ দিয়ে স্নানও করানো হয়। তারপর খুদের ঠাকুরদা অর্থাৎ দীপঙ্করের বাবা খুদেকে মুখে ভাত দেন। এদিন অহনা পরেছিলেন কমলা পাড়ের অফ হোয়াইট রঙের শাড়ি। অন্যদিকে, দীপঙ্করের পরনে ছিল হালকা কমলা রঙের পাঞ্জাবি ও সাদা পাজামা।

