Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    মায়ের কথা মেনেই কাজ! ৫ মাসেই খেল দেখাল অহনার ‘স্বাবলম্বী’ মেয়ে

    একটা সময় ছিল যখন মেয়েরা পরাধীন ভাবে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করত, কিন্তু আজ প্রত্যেক মা-বাবা চান মেয়েরা যাতে নিজেদের জীবনে স্বাবলম্বী হয়ে উঠুক। ছেলেদের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাক মেয়েরাও। 

    Published on: Dec 17, 2025 6:55 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    একটা সময় ছিল যখন মেয়েরা পরাধীন ভাবে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করত, কিন্তু আজ প্রত্যেক মা-বাবা চান মেয়েরা যাতে নিজেদের জীবনে স্বাবলম্বী হয়ে উঠুক। ছেলেদের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাক মেয়েরাও। ছোটবেলা থেকেই তাই সন্তানকে তেমনভাবেই বড় করতে চান যে কোনও অভিভাবক। সম্প্রতি মা হওয়া অহনারও ইচ্ছে সেটাই।

    ৫ মাসেই খেল দেখাল অহনার ‘স্বাবলম্বী’ মেয়ে
    ৫ মাসেই খেল দেখাল অহনার ‘স্বাবলম্বী’ মেয়ে

    অহনা মা হওয়ার পাশাপাশি একজন সুপ্রতিষ্ঠিত অভিনেত্রী। মাঝে বেশ কিছুটা সময় ক্যামেরার সামনে থেকে দূরে থাকলেও আবার তিনি জি বাংলার নতুন ধারাবাহিক ‘তারে ধরে ধরে মনে করি’ সিরিয়ালের হাত ধরে ফিরে এসেছেন কাজে। বোঝাই যাচ্ছে, তিনি জোর কদমে আবার নিজের কাজ শুরু করে দিয়েছেন।

    আরও পড়ুন: ছেলেকে নিয়ে ক্রিসমাসের প্রস্তুতি ঋদ্ধিমার, এক লহমায় ফিরে গেলেন ছোটবেলায়

    তবে অন্য মায়েদের মত অহনাও চান, তাঁর ছোট্ট মীরা যেন বড় হয়ে স্বাবলম্বী হয়ে উঠুক। নিজের পায়ে দাঁড়াক এবং কিছু একটা করে দেখাক সকলকে। কিন্তু স্বাবলম্বী হওয়ার তো একটা বিশেষ বয়স আছে, একটা বিশেষ বয়সের পর তবেই অর্থ উপার্জন করে স্বাবলম্বী হওয়া যায় কিন্তু অহনার মেয়ের বেলায় কিন্তু দেখা গেল একেবারে অন্য দৃশ্য।

    সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন অভিনেত্রী যেখানে দেখা যাচ্ছে তিনি বলছেন, ‘আমি প্রথম দিন থেকেই মেয়েকে বলেছিলাম স্বাবলম্বী হতে হবে কিন্তু আমার মেয়ে যে এত তাড়াতাড়ি একথা শুনবে তা ভাবতে পারিনি। প্রথম দিন থেকেই আমার মেয়ে সাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করছে, দেখুন একা একাই সব কাজ করে ফেলছে আর আমাকে দরকার নেই ওর।’

    আরও পড়ুন: 'ভুল হয়ে গিয়েছে বেঁচে...', মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরেও কোন হতাশায় ভুগছেন নচিকেতা?

    ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে, একা হাতেই দুধের বোতল ধরে নিজে নিজেই দুধ খেয়ে নিচ্ছে মীরা। মায়ের হাত থেকে বোতল নিয়ে সে একাই নিজের কাজ করে ফেলছে, এই দৃশ্য দেখে খুব স্বাভাবিকভাবেই খুশি ‘নতুন মা’। মেয়ের এই ছোট ছোট মুহূর্তই তো একজন মায়ের কাছে ভীষণ স্পেশাল হয়ে থাকে সারা জীবন।

    প্রসঙ্গত, চলতি বছরেই কন্যা সন্তানকে জন্ম দিয়েছেন অহনা। প্রথম থেকে মেয়ের মুখ লুকিয়ে রাখলেও সকলের আবদার মেটাতে খুব সম্প্রতি দীঘার জগন্নাথ মন্দিরে মেয়েকে নিয়ে গিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় মেয়ের মুখ প্রকাশে আনেন তিনি। ছোট্ট মীরাকে দেখে তাকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দেন নেট দুনিয়ার বাসিন্দারা।

    News/Entertainment/মায়ের কথা মেনেই কাজ! ৫ মাসেই খেল দেখাল অহনার ‘স্বাবলম্বী’ মেয়ে
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes