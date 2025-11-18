‘আর সেফ ফিল করছি না’, শরীর চাপা জিম পোশাকে টোটোয় উঠে অস্বস্তিতে অহনা, শহর কলকাতায় কী ঘটল?

টেলিপাড়ার পরিচিত মুখ অহনা দত্ত। অনুরাগের ছোঁয়ার মিশকা নিজের কেরিয়ারের চেয়ে বেশি চর্চায় থেকেছেন ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে। ডিভোর্সি রূপটান শিল্পীর সঙ্গে লিভ ইন হোক বা মাত্র ২১ বছর বয়সে মা হওয়া কিংবা নিজের মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ- অহনার ব্যক্তিগত জীবন হামেশাই থেকেছে আলোচনায়।
গত জুলাই মাসে ফুটফুটে কন্যা সন্তান মীরার জন্ম দিয়েছেন অহনা। বেবি ফ্যাট ঝরিয়ে ফেলতে ইতিমধ্যেই জিম কসরত করছেন অভিনেত্রী। কিন্তু মঙ্গলবার জিমে আসতে গিয়েই ঘটল বিপত্তি! এদিন ভিডিয়ো বার্তায় সমাজের সামনে একঝাঁক প্রশ্ন রাখলেন অহনা।
এদিন জিমের বাইরে দাঁড়িয়েই একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন অভিনেত্রী। তাঁর পরনে, শরীর চাপা হাত কাটা জিম পোশাক। যা দেখিয়ে নায়িকা বলেন, ‘জানি না এই পোশাকের মধ্য়ে কোনও অসভ্য় ইঙ্গিত আছে কিনা…’। অহনা বলেন, জিমখানার দূরত্ব তাঁর বাড়ি থেকে মাত্র ৫ মিনিট। তাই গাড়ি নয়, টোটো করে জিমে আসেন তিনি। নিয়মিত আসবার জন্য একটি টোটো বুক করা রয়েছে তাঁর। অহনা আরও বলেন, বাইপাসের ধারে অবস্থিত ওই জিমে আসতে যে পাঁচ মিনিট পথ তাঁকে অতিক্রম করতে হয়, সেখানকার প্রতিটি পুরুষ তাঁর দিকে হাঁ করে চেয়ে রয়েছে। সেই চাউনি অস্বস্তিতে ফেলেছে অভিনেত্রীকে।
অহনা বলেন, ‘গাড়ির ভিতরে থাকি আমরা। কাঁচ তুলে দিলে বুঝতেও পারি না কিছু। কিন্তু টোটোতে তো সব খোলা। আমাদের দেখা যায়। খুব অদ্ভূতভাবে প্রত্যেকটা লোক তাকিয়ে রয়েছে। জানি না তাঁরা কী ভাবছে…..যতটা রাস্তা দিয়ে আসলাম টোটোর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। এটা কী আমরা আজকাল বেশি ফেস করছি’।
অভিনেত্রী যোগ করেন, তিনি আজকাল শুধু গাড়ির ভিতর সেফ ফিল করেন এবং কাজের জায়গায়। তবে রাস্তাঘাট কিংবা পাবলিক ট্রান্সপোর্টে আর নিজেকে সুরক্ষিতবোধ করেন না তিনি। নিজের সেই ইনসিকিউরিটি-র কথাই শেয়ার করেন অহনা। অহনা বলেন, প্রয়োজনে তাঁকে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট নিতে হয়। প্রতিবারই একইরকম অভিজ্ঞতা। সব শেষে তাঁর কাতর আর্জি, ‘এই পৃথিবীটাকে দয়া করে মেয়েদের জন্য আরেকটু সুরক্ষিত করুন’। মেয়ের মা হয়েছেন অহনা। হয়ত সেই ভাবনা থেকেই নিজের মেয়ের সুরক্ষা নিয়ে চিন্তিত তিনি।