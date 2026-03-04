Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    মুখে বুলি ফুটল অহনা-দীপঙ্কর কন্যার, মা-বাবা না, পরিবারের কোন সদস্যর নাম নিল মীরা

    ২০২৩ সালের ১৩ ডিসেম্বর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন অহনা দত্ত এবং দীপঙ্কর দে। ২০২৫ সালে তাঁদের কোলে আসে মেয়ে মীরা। কদিন আগেই ৬ মাস হন খুদের। 

    Published on: Mar 04, 2026 10:16 PM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মিশকা হয়ে অভিনয়ের দুনিয়ায় পা রেখেছিলেন অভিনেত্রী অহনা দত্ত। যদিও খ্যাতি পান জি বাংলার ডান্স বাংলা ডান্স রিয়েলিটি শো দিয়ে। তবে অনুরাগের ছোঁয়া ধারাবাহিকটি যেমন তাঁকে কাজের জায়গায় পরিচিতি দিয়েছে, তেমনই ব্যক্তিগত জীবনের মোড় ঘুরিয়েছে। এই সিরিয়ালে কাজ করার সময় পান ভালোবাসার মানুষকে। তাঁর সঙ্গেই বেঁধেছেন ঘর। জন্ম দিয়েছেন মেয়ে মীরা-র। কিছুদিন আগে তো ধুমধাম করে মেয়ের অন্নপ্রাসনও পালন করলেন অহনা। এবার ছবি দিয়ে জানালেন, বাবা-মা নয়, বরং পরিবারের এই সদস্যের নাম আগে নিল তাঁর কন্যা!

    মীরার সঙ্গে অহনা ও দীপঙ্কর।
    মীরার সঙ্গে অহনা ও দীপঙ্কর।

    ২০২৩ সালের ১৩ ডিসেম্বর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন অহনা দত্ত এবং দীপঙ্কর দে। যদিও এই সম্পর্ক বা বিয়ে, কোনোটাতেই মত ছিল না অহনার-মা চাঁদনীর। মেয়ের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই রাখেননি চাঁদনী। এমনকী, মেয়ে মা হওয়ার পরেও গলেনি অভিমান।

    আরও পড়ুন: জিৎ-এর কাঁধে চেপে বসছে ছেলে রোনভ! দোল খেলার ফোটো দিলেন মোহনা মদনানি, কত বড় হল মেয়ে নবন্যা?

    অহনাও শ্বশুরবাড়ির পরিবারের সঙ্গেই ঢেলে নিয়েছেন নিজেকে। এমনকী মেয়ের নাম রেখেছেন প্রয়াত শাশুড়ি মায়ের নামেই। অহনা মা হওয়ার মাসখানেক আগেই প্রয়াত হন তাঁর শাশুড়ি। তবে শ্বশুরের কাছে অহনা বাড়ির বউয়ের থেকেও, মেয়ে বেশি।

    আরও পড়ুন: রাস্তাতেই বমি ‘বালিক বধূ’ অভিকা গোরের, সামলাতে ব্যস্ত বর! বিয়ের ৫ মাসেই গর্ভবতী? নাকি সবটাই নাটক, কটাক্ষ নেটপাড়ার

    একটি ফোটো শেয়ার করে নিয়েছেন অহনা সোশ্যাল মিডিয়াতে। যেখানে দেখা গেল দীপঙ্করের বাবার কোলে ছোট্ট মীরা। আর ছবির ক্যাপশনে লেখা, ‘আমার মেয়ে প্রথম শব্দ কি বলল জানো? মা বলেনি বাবা ও বলেনি। বলল দাদা’!

    আরও পড়ুন: নিজেকে ‘বদলে নিতে’ বড় পদক্ষেপ মানসীর! কী করলেন ১ম বাঙালি ইন্ডিয়ান আইডল বিজেতা?

    প্রেগন্যান্সি নিয়েও অহনা কাজ করেছিলেন অনুরাগের ছোঁয়া ধারাবাহিকে। তারপর মেয়ে হওয়ার পর সামান্য বিরতি। ফিরেছেন তারে ধরি ধরি মনে করি ধারাবাহিকে। যেখানে পল্লবী শর্মা, বিশ্বরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন মুখ্য চরিত্রে।

    সম্প্রতি মীরার অন্নপ্রাসনের সংবাদ করতে গিয়ে সংবাদমাধ্যমের একাংশ টেনে এনেছে তাঁর মা চাঁদনি গঙ্গোপাধ্য়ায়ের প্রসঙ্গ। যাতে বেশ বিরক্ত হন অভিনেত্রী। স্পষ্ট করে দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, ‘আপনাদের কাছে খবরগুলো হয়তো বড্ড রসালো, কিন্তু আমার বাচ্চাটাকে অন্তত ছেড়ে দিন।’

    News/Entertainment/মুখে বুলি ফুটল অহনা-দীপঙ্কর কন্যার, মা-বাবা না, পরিবারের কোন সদস্যর নাম নিল মীরা
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes