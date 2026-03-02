Ahona Dutta's Daughter: অহনা কন্যার অন্নপ্রাশনের ভুরিভোজ, মিশকার পাশে সূর্য, হাজির তারে ধরি ধরি পরিবারও
কখনও মিশকা কখনও কুন্তলিনী হিসাবে দর্শকদের সামনে আসেন তিনি। যদিও বাস্তবে তিনি মীরার মা। মাত্র ২১ বছর বয়সে মাতৃত্বের স্বাদ পেয়েছেন টেলিভিশনের এই জাঁদরেল খলনায়িকা। মীরার অন্নপ্রাশনের রিসেপশনে কারা এল অহনাকে শুভেচ্ছা জানাতে?
মামারবাড়ি কী জানে না ছোট্ট মীরা! ঠাকুরদার হাতে মুখে ভাত খেয়েই শুরু হয়েছে তাঁর জীবনের নতুন সফর। মুখেভাত পর্ব আগেই মিটেছে অহনা কন্যার, রবিবার ছিল খুদে মীরার অন্নপ্রাশনের গ্র্যান্ড রিসেপশন। চুপি সাড়ে সইসাবুদ করে বিয়েটা সেরেছিলেন অহনা-দীপঙ্কর। ডিভোর্সি রূপটান শিল্পীর সঙ্গে মেয়ের সম্পর্কে সায় ছিল না অহনার মা চাঁদনির। সেই সম্পর্কের পাঠ চুকিয়ে দীপঙ্করের হাত ধরেন অহনা।
বিয়ের খাওয়া-দাওয়া থেকে টলিপাড়ার বন্ধুরা বাদ পড়লেও মেয়ের অন্নপ্রাশনে সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন অহনা-দীপঙ্কর। মীরাকে আর্শীবাদ করতে হাজির হয়েছিলেন টলিপাড়ার একঝাঁক চেনা মুখ।
মা-মেয়ের নজরকাড়া সাজ
নতুন মা অহনা এদিন বেছে নিয়েছিলেন একটি হালকা সোনালি টিস্যু সিল্ক শাড়ি। শাড়ির পাড়ে ছিল সাদা সুতোর অত্যন্ত সূক্ষ্ম কারুকাজ এবং মোতির কাজ করা বর্ডার। গলায় তিনি পরেছিলেন কুন্দন ও পান্না বসানো একটি ভারী চোকার হার এবং কানে মানানসই ছোট টপ। তাঁর চুলের সাজ ছিল অত্যন্ত ছিমছাম, একটি পরিপাটি খোঁপার সঙ্গে কপালে ছিল ছোট্ট টিপ।
অনুষ্ঠানের মধ্যমণি মীরার পরনে ছিল রাজকীয় ছোঁয়া। তাকে পরানো হয়েছিল গোলাপি রঙের ঝলমলে একটি সিকুইন ফ্রক। তবে সবথেকে বেশি নজর কেড়েছে তার মাথার বড় গোলাপি রঙের বো (Bow) হেয়ারব্যান্ডটি, যা তার মিষ্টি সাজকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। অহনার স্বামী দীপঙ্কর বেছেনিয়েছিলেন ঘিয়ে রঙের কারুকাজ করা একটি পাঞ্জাবি।
সূর্যর উপস্থিতি, দীপা কোথায়?
অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল 'অনুরাগের ছোঁয়া' ধারাবাহিকের সূর্য অর্থাৎ অভিনেতা দিব্যজ্যোতি দত্তের উপস্থিতি। পর্দার মিশকার মেয়ের অন্নপ্রাশনে পৌঁছেছিলেন তারকা, হাজির ছিলেন প্রারব্ধি সিংহও। তবে আমন্ত্রিতদের তালিকায় 'অনুরাগের ছোঁয়া'-র অনেককে দেখা গেলেও, দর্শকদের প্রিয় দীপা অর্থাৎ অভিনেত্রী স্বস্তিকা ঘোষের দেখা মেলেনি। পৌঁছেছিলেন রাহুল মজুমদার, প্রীতি বিশ্বাস।
‘তারে ধরি ধরি’ পরিবারের মিলনমেলা
অহনার বর্তমান ধারাবাহিক 'তারে ধরি ধরি মনে করি'-র প্রায় সমস্ত সহ-শিল্পীরাই পৌঁছেছিলেন মীরাকে আশীর্বাদ করতে। দেখা মিলল পল্লবী শর্মা ও বিশ্বরূপ চট্টোপাধ্যায়,মানসী সেনগুপ্ত, অস্মিতা চক্রবর্তীদের। কাজের ব্যস্ততা সরিয়ে সহকর্মীর মেয়ের বিশেষ দিনে আড্ডায় মেতেছিলেন তাঁরা।
মেয়ের অন্নপ্রাশনের মেনুতেও ছিল চমক। অহনা তাঁর হেলথ কনসাস তারকা বন্ধুদের জন্য শুধু ২০ রকমের ফল দিয়ে স্য়ালাড সাজিয়েছিলেন। এছাড়াও পোলাও-মাটন থেকে হরেক রকমের মিষ্টি কিছুই বাদ যায়নি।
অনুরাগের ছোঁয়ার মিশকা নিজের কেরিয়ারের চেয়ে বেশি চর্চায় থেকেছেন ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে। ডিভোর্সি রূপটান শিল্পীর সঙ্গে লিভ ইন হোক বা মাত্র ২১ বছর বয়সে মা হওয়া কিংবা নিজের মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ- অহনার ব্যক্তিগত জীবন হামেশাই থেকেছে আলোচনায়। গত বছর জুলাই মাসে মা হন অহনা। প্রয়াত শাশুড়ি মায়ের নামে মেয়ের নাম রেখেছেন অভিনেত্রী।