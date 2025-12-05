Aishwarya Rai: ওজন ঝরেছে,অভিষেকের সঙ্গে দাম্পত্যে দূরত্ব, সৌদি আরবে ঐশ্বর্য! পালটেছেন নিজেকে
Aishwarya Rai: রেড সি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে যোগ দিতে এই মুহূর্তে সৌদি আরবে হাজির হয়েছেন ঐশ্বর্য। ফেস্টিভ্যালের রেড কার্পেটে ঝলমলে বচ্চন বধূ।
বলিউড অভিনেত্রী ঐশ্বর্য রাইয়ের নতুন করে কোনও পরিচয়ের প্রয়োজন নেই। আন্তর্জাতিক স্তরে তিনি ভারতের নাম উজ্জ্বল করেছেন তিন দশক আগে। নিজের চলচ্চিত্র ক্যারিয়ারে অনেক সুপারহিট ছবিও উপহার দিয়েছেন। শুধু বলিউডেই নয়, হলিউডেও অভিনয় দক্ষতা দেখিয়েছেন রাই সুন্দরী। নীল নয়নার রূপের জাদুতে দশকের পর দশক ধরে বুঁদ অনুরাগীরা।
নায়িকা সোশ্যাল মিডিয়ায় খুব বেশি সক্রিয় নন। কিন্তু যখনই ঐশ্বর্য নিজের কোনও ছবি ইনস্টায় শেয়ার করেন, তা কয়েক মিনিটের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায়। অভিনেত্রীর সাম্প্রতিক ছবিগুলো ইন্টারনেটে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এই ছবিগুলিতে ঐশ্বর্যর পরিবর্তিত চেহারা দেখে অবাক ভক্তরা। রাই সুন্দরী ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে তার সর্বশেষ ফটোশুটের ছবি শেয়ার করেছেন। এই ছবিগুলিতে, অভিনেত্রী একটি মসৃণ কালো গাউনে দেখা গিয়েছে। একইসঙ্গে দ্বিতীয় ছবিতে তাঁর ক্লোজআপ লুক রয়েছে। এই ছবিগুলোতে অভিনেত্রীকে সুন্দর দেখাচ্ছে। তবে সৌন্দর্যকে ছাপিয়ে নায়িকার পরিবর্তিত চেহারা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। তাঁর কালজয়ী সৌন্দর্য, কমনীয়তা এবং সিগনেচার পোজ ভক্তদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। ছবিতে পঞ্চাশোর্ধ ঐশ্বর্যকে বেশ ফিট দেখাচ্ছে।
ঐশ্বর্যর এই ছবিতে মন্তব্য করে তাঁর প্রশংসা করতে ক্লান্ত হন না অনুরাগীরা। এক ব্যবহারকারী মন্তব্য করেছেন, ‘চেহারা ও সৌন্দর্যের দিক থেকে কেউ আপনার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারবে না। আরেকজন লিখেছেন, ‘বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দরী নারী। একজন বলেন, ’বস লেডি।’
বৃহস্পতিবার সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত রেড সি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে অংশ নেন ঐশ্বর্য। ভারতীয় অভিনেতা ছাড়াও ডাকোটা জনসন, জেসিকা আলবা এবং রিটা ওরা সহ বেশ কয়েকজন আন্তর্জাতিক সেলিব্রিটিও রেড কার্পেট ইভেন্টে উপস্থিত ছিলেন। তারকাখচিত অনুষ্ঠানে অ্যাশ একটি ডলস অ্যান্ড গাব্বানা গাউন এবং জ্যাকেট পরেছিলেন।
ঐশ্বর্যর এই ব্লেজার আর শাড়ি লুক ফ্যাশন বোদ্ধাদের খুব বেশি তুষ্ট করতে পারেনি। তবে নায়িকার সৌন্দর্যের তারিফ করেছেন সকলেই। গত কয়েক বছরে বচ্চন পরিবারের সঙ্গে দূরত্ব নিয়ে চর্চায় থেকেছেন নায়িকা। অভিষেকের সঙ্গে তাঁর দাম্পত্য কহলও বারবার সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছে। যদিও প্রকাশ্যে সেই নিয়ে মুখ খোলেননি দুজনেই।