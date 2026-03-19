‘চিরকাল ভালোবাসি তোমায়…’, বাবার মৃত্যুবার্ষিকীতে আবেগঘন পোস্ট ঐশ্বর্যর

‘চিরকাল ভালোবাসি তোমায়…’, বাবার মৃত্যুবার্ষিকীতে আবেগঘন পোস্ট ঐশ্বর্যর
ঐশ্বর্য রাই তার প্রয়াত বাবা কৃষ্ণরাজ রাইয়ের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর একটি ছবি পোস্ট করেছেন। ছবিতে দেখা যাচ্ছে তাঁর মেয়ে আরাধ্যাকেও।
অভিনেত্রী ঐশ্বর্য রাই বচ্চন তাঁর বাবা কৃষ্ণরাজ রাইয়ের ৯ম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে একাধিক ছবি শেয়ার করেছেন। ইনস্টাগ্রামে তিনি কয়েকটি ছবি পোস্ট করেছেন, যেখানে ঐশ্বর্যর মেয়ে আরাধ্যা বচ্চনকেও তাঁর প্রয়াত দাদুকে স্মরণ করতে দেখা গিয়েছে। প্রথম ছবিতে, ঐশ্বর্য তাঁর প্রয়াত বাবার একটি মালা পরানো ছবির ফ্রেম পোস্ট করেছেন। আরাধ্যাকে তাঁর দাদুর ছবির সামনে মাথা নত করে থাকতে দেখা যায়।
শেষ ছবিতে, ঐশ্বর্যকে চোখ বন্ধ করে এবং হাত জোড় করে ছবির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। ঐশ্বর্য এবং আরাধ্যা দুজনেই ক্রিম রঙের পোশাকে ছিলেন। ছবিটি শেয়ার করে ঐশ্বর্য লিখেছেন, ‘চিরকাল ভালোবাসি তোমায়, প্রিয় বাবা-দাদু (লাল হার্ট ইমোজি)। প্রার্থনা এবং ভালোবাসা সবসময় (দুটি হার্ট ইমোজি)। তোমার ভালোবাসার আশীর্বাদের জন্য ধন্যবাদ।’
পোস্টটিতে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে এক ভক্ত লিখেছেন, ‘তোমাদের সকলের জন্য প্রার্থনা ও শুভকামনা।’ অন্য একজন লিখেছেন, ‘ঈশ্বর তোমাদের এবং তোমার পরিবারকে আশীর্বাদ করুন।’ একজন লিখেছেন, ‘আমরা তোমাকে ভালোবাসি তুমি একজন অনুপ্রেরণা।’ একজন ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারী মন্তব্য করেছেন, ‘আরাধ্যাকে দেখতে মায়ের মতো লাগছে।’
উল্লেখ্য, দীর্ঘ অসুস্থতার পর ২০১৭ সালে মুম্বইয়ে কৃষ্ণরাজ মারা যান। অভিনেত্রী হলেন কৃষ্ণরাজ এবং বৃন্দা রাইয়ের কন্যা। তাঁর এক ভাই, যার নাম আদিত্য রাই। ঐশ্বর্য বাবার জন্মদিন এবং মৃত্যুবার্ষিকী কখনওই ভোলেন নি আজ পর্যন্ত।
২০০৭ সালের ২০ এপ্রিল ঐশ্বর্য অভিনেতা অভিষেক বচ্চনকে বিয়ে করেন। অমিতাভ বচ্চনের বাংলো 'প্রতীক্ষা'-তে এক অন্তরঙ্গ অনুষ্ঠানে তাঁদের বিয়ে হয়েছিল। ২০১১ সালের ১৬ নভেম্বর তাঁদের কন্যা আরাধ্যা জন্মগ্রহণ করে।
ঐশ্বর্যকে শেষ দেখা গিয়েছিল মণি রত্নমের 'পোন্নিয়িন সেলভান: পার্ট ২'-এ। এই ছবির জন্য তিনি দুবাইতে সাউথ ইন্ডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল মুভি অ্যাওয়ার্ডস (SIIMA) -এ সেরা অভিনেত্রীর (সমালোচক) পুরস্কার জিতেছিলেন। মণি রত্নম পরিচালিত এই ঐতিহাসিক অ্যাকশন ড্রামা ছবিটি ২০২৩ সালে মুক্তি পায়। ছবিতে অভিনয় করেছিলেন বিক্রম, রবি মোহন, কার্তি, তৃষা কৃষ্ণন, জয়রাম, প্রভু, আর. শরৎকুমার, শোভিতা ধুলিপালা এবং ঐশ্বরিয়া লক্ষ্মী সহ আরও অনেকে।