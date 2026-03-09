Edit Profile
    Aishwarya-Salman: সলমনের হিট বিয়ের গানে জমিয়ে নাচ ঐশ্বর্যর, সঙ্গ দিলেন স্বামী অভিষেক, থ নেটপাড়া

    নব্বইয়ের দশকের শেষে সলমন-ঐশ্বর্যর প্রেম ছিল বলিউডের চর্চার কেন্দ্রবিন্দু। টেকেনি সম্পর্ক।  সম্প্রতি এক বিয়ের অনুষ্ঠানে যা ঘটল, তা দেখে চক্ষু চড়কগাছ নেটিজেনদের। স্বামী অভিষেকের হাত ধরে সলমন খানের জনপ্রিয় গান ‘সালাম-ই-ইশক’-এ কোমর দোলালেন রাই সুন্দরী!

    Published on: Mar 09, 2026 9:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    বিচ্ছেদের গুঞ্জন, পারিবারিক কলহ— গত কয়েক মাস ধরে বচ্চন পরিবারকে নিয়ে চর্চার শেষ নেই। কিন্তু সব জল্পনায় জল ঢেলে এক বিয়ের অনুষ্ঠানে কার্যত আগুন জ্বালালেন ঐশ্বর্য রাই বচ্চন। আর সঙ্গী হিসেবে কাকে পেলেন? স্বয়ং স্বামী অভিষেক বচ্চনকে। তবে চমক সেখানে নয়, চমক লুকিয়ে ছিল গানের নির্বাচনে। প্রাক্তন প্রেমিক সলমন খানের সুপারহিট গান ‘সালাম-ই-ইশক’-এর তালে নাচতে দেখা গেল তাঁকে।

    সলমনের বিয়ের গানে জমিয়ে নাচ ঐশ্বর্যর, সঙ্গ দিলেন স্বামী অভিষেক, থ নেটপাড়া
    মঞ্চে রাই-ম্যাজিক:

    বিয়ের অনুষ্ঠানের সেই ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, পরনে জমকালো আনারকলি স্যুট, চুলে সেই চিরচেনা আভিজাত্য। গানের বিট শুরু হতেই ঐশ্বর্যর সেই সিগনেচার স্টেপ আবারও ফিরে এল। পাশে অভিষেক বচ্চনও তাল মেলালেন স্ত্রীর সঙ্গে। সলমন খানের ছবির গানে ঐশ্বর্যর এই সাবলীল নাচ দেখে উপস্থিত অতিথিরাও করতালিতে ফেটে পড়েন।

    নিখিল আদভানি পরিচালিত ছবিটির জন্য 'সালাম-ই-ইশক' গানটি সুর করেছেন শঙ্কর-এহসান-লয়, গানের কথা লিখেছেন সমীর আনজান। সালমান খান, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, অনিল কাপুর, জুহি চাওলা, গোবিন্দা, বিদ্যা বালান, জন আব্রাহাম এবং শ্যানন এসরার মতো অভিনেতারা এই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। সেই গানেই ঠুমকা লাগালেন রাই সুন্দরী।

    নেটপাড়ায় শোরগোল:

    ভিডিওটি প্রকাশ্যে আসতেই কমেন্ট বক্স উপচে পড়ছে ভক্তদের মন্তব্যে। কেউ লিখেছেন, ‘অতীতকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার নামই জীবন।' আবার কারও মতে, ‘ঐশ্বর্যর এই স্পোর্টিং স্পিরিট সত্যিই প্রশংসনীয়।’ অনেকেরই নজর কেড়েছে অভিষেক ও ঐশ্বর্যর রসায়ন। বিচ্ছেদের গুঞ্জন যে নিছকই রটনা, এই ডান্স পারফরম্যান্স যেন তার মোক্ষম জবাব।

    পুরানো স্মৃতি বনাম বর্তমান:

    এক সময় সলমন-ঐশ্বর্যর প্রেম ছিল বলিপাড়ার সবথেকে বড় খবর। আজ সেই অধ্যায় অতীত। অভিষেক বচ্চনের সঙ্গে ঘর বেঁধে ঐশ্বর্য এখন সংসারী। কিন্তু সলমনের গানে তাঁর এই নাচ বুঝিয়ে দিল, পেশাদারিত্ব এবং ব্যক্তিজীবনকে তিনি কতটা সুন্দরভাবে আলাদা করতে জানেন। জীবনপথে অ্য়াশ এগোলেও সলমন অবশ্য় আজও বিয়ে করেননি। তাঁর জীবনে পরবর্তীতেও প্রেম এসেছে কিন্তু তা ছাদনাতলা অবধি গড়ায়নি।

