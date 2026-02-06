বাবা জনপ্রিয় অভিনেতা, কিছুদিন আগে জোর রটে ছিল বিচ্ছেদের গুঞ্জন! এই বাচ্চাটিকে চিনতে পারছেন? এখন তিনি বি-টাউনের নায়ক

বাবা জনপ্রিয় অভিনেতা, কিছুদিন আগে জোর রটে ছিল বিচ্ছেদের গুঞ্জন! এই বাচ্চাটিকে চিনতে পারছেন? এখন তিনি বি-টাউনের নায়ক
সাদা-কালো এই ছবিতে একটি বাচ্চা ছেলের চোখ দেখা যাচ্ছে। ছবিতে থাকা এই বাচ্চা ছেলেটি এখন বি-টাউনের একজন জনপ্রিয় অভিনেতা। তাঁর মা-বাবাও বলিউডের প্রথম সারির অভিনেতা। বিনোদন জগতে তাঁদের পরিবারের যথেষ্ঠ সুনাম রয়েছে। নায়কের স্ত্রীও এখন স্বনামধন্য অভিনেত্রী।
যদিও কিছুদিন আগেই নায়কের বিবাহবিচ্ছেদের গুঞ্জন নিয়ে জোর চর্চা হয়েছিল। পরে তিনি তা নস্যাৎ করে দেন। চিনতে পারছেন অভিনেতা কে?
তিনি হলেন অভিষেক বচ্চন। অভিষেক তাঁর কেরিয়ারে অনেক দুর্দান্ত ছবি উপহার দিয়েছেন। পেশাগত জীবনের পাশাপাশি, অভিষেকের ব্যক্তিগত জীবনও থাকে চর্চায়। ৫ ফেব্রুয়ারি ছিল তাঁর জন্মদিন। ৫০-এ পা দিয়েছেন অভিনেতা। তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যেই তাঁর স্ত্রী ঐশ্বর্য রাই তাঁর ছোটবেলার এই ছবিটি পোস্ট করেছেন সমাজমাধ্যমে।
অভিষেক বচ্চনের ৫০ বছরের জন্মদিনে, ঐশ্বর্য তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে তার স্বামীর এই সাদা-কালো ছবিটি শেয়ার করেছেন। ছবিতে অভিষেকের চোখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পোস্টে তিনি অভিষেককে ‘বেবি পাপা’ বলে সম্বোধন করেছেন। ছবিটি পোস্ট করে নায়িকা ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘প্রিয় বেবি পাপা, ৫০তম জন্মদিনের শুভেচ্ছা। তুমি যেন প্রচুর ভালোবাসা, শান্তি, সুখ, তৃপ্তি এবং সুস্বাস্থ্য পাও। এমন করেই সোনালি থাকো। ভালোবাসায় উজ্জ্বল হও।’
ঐশ্বর্য এবং অভিষেকের ব্যক্তিগত জীবন প্রসঙ্গে
ঐশ্বর্য রাই বচ্চন এবং অভিষেক বচ্চন 'গুরু' ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছিলেন। এই ছবির শ্যুটিং চলাকালীন, তাঁদের সম্পর্কের গভীরতা বাড়ে প্রেমে পড়েন তাঁরা। এরপর তাঁরা ২০০৭ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁদের বিয়ের অনুষ্ঠান বেশ জমকালো ছিল। অভিষেক বচ্চন এবং ঐশ্বর্য রাই বচ্চনের বিয়ে অমিতাভ বচ্চনের বাংলো প্রতীক্ষায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অনেক বিশিষ্ট তারকারা তাঁদের বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন। এই দম্পতি ২০১১ সালে তাঁদের মেয়ে আরাধ্যার জন্ম দেন।
