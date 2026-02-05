Aishwarya-Abhishek: ডিভোর্স বিতর্কে ইতি! ৫০-এ পা ‘বেবি পাপা’ অভিষেকের, বরকে আদুরে শুভেচ্ছা ঐশ্বর্যর
অভিষেক বচ্চনের ৫০তম জন্মদিন ঘিরে বচ্চন পরিবারে এখন উৎসবের মেজাজ। বরের জন্য় কী লিখলেন রাই সুন্দরী?
৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বচ্চন পরিবারের জন্য এটি এক অত্যন্ত বিশেষ দিন, কারণ এদিন হাফ-সেঞ্চুরি করলেন ‘জুনিয়র বি’ অর্থাৎ অভিষেক বচ্চন। তবে সব ছাপিয়ে শিরোনামে উঠে এল অভিষেক-পত্নী ঐশ্বর্যর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট। গত কয়েক বছর ধরে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদের খবর নিয়ে যে তোলপাড় চলছিল, ঐশ্বর্যর একটি ছোট পোস্ট যেন তার জবাব দিয়ে দিল।
ঐশ্বর্য তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে খুদে অভিষেকের ছবি শেয়ার করে বরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন: ‘বেবি-পাপা তোমাকে জানাই অফুরন্ত ভালোবাসা, শান্তি এবং আনন্দ। শুভ ৫০তম জন্মদিন!’
ঐশ্বর্যর এই পোস্টে 'ভালোবাসা' (Love) এবং 'শান্তি' (Peace) শব্দ দুটির ব্যবহার নেটিজেনদের বিশেষভাবে নজর কেড়েছে। অনেকেই মনে করছেন, অভিষেক-ঐশ্বর্যর সম্পর্কের টানাপড়েন এখন অতীতের পথে। ২০০৭ সালে বিয়ের পর থেকে তাঁদের দীর্ঘ ১৯ বছরের পথচলায় প্রতিবারই তিনি অভিষেকের জন্য ‘সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি’ কামনা করে এসেছেন।
বাবা অভিষেকের খুব আদুরে আরাধ্যা। আরাধ্যাও বাবার জন্য একটি হাতে তৈরি কার্ড উপহার দিয়েছে বলে খবর। ছেলের জন্মদিনে ভক্তদের উপচে পড়া শুভেচ্ছায় আপ্লুত বাবা অমিতাভ বচ্চন। তিনি তাঁর ব্লগে অনুরাগীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে লিখেছেন: ‘অভিষেকের ৫০তম জন্মদিনে যারা শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন, তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা জানাই। আপনাদের আশীর্বাদ ওকে এগিয়ে যাওয়ার সাহস ও শক্তি জোগায়।’
বিচ্ছেদের সমস্ত গুঞ্জন উড়িয়ে গত বছরও বড়দিন এবং নতুন বছরের আগে অভিষেক, ঐশ্বর্য ও আরাধ্যাকে একসঙ্গে মুম্বাই বিমান বন্দরে দেখা গিয়েছিল। এমনকি ২০২৫ সালের আগস্টেও তাঁরা সপরিবারে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন। এই ঘনঘন পারিবারিক ভ্রমণই প্রমাণ করে যে বচ্চন দম্পতির রসায়ন আজও অটুট।
ঐশ্বর্য রাইকে শেষবার পর্দায় দেখা গিয়েছিল মণি রত্নমের ব্লকবাস্টার ছবি ‘পোন্নিয়িন সেলভান: ২’ (২০২৩)-এ। বর্তমানে তিনি কোনো নতুন ছবির ঘোষণা না করলেও ভক্তরা তাঁর ফেরার অপেক্ষায়।
অভিষেক বচ্চন হালে কালিধর লাপাতা ছবিতে অভিনয় করে প্রশংসা কুড়িয়েছেন। তবে তাঁর কেরিয়ারের সবথেকে বড় ধামাকা আসতে চলেছে খুব শীঘ্রই। সিদ্ধার্থ আনন্দের পরবর্তী ছবি ‘কিং’-এ তাঁকে দেখা যাবে শাহরুখ খান এবং সুহানা খান-এর সঙ্গে।
ঐশ্বর্যর এই পোস্টটি শুধু একটি জন্মদিন পালন নয়, বরং নেটিজেনদের কাছে তাঁদের অটুট সম্পর্কের এক বার্তা। দীর্ঘ কেরিয়ারে ৫০ বসন্ত পার করে অভিষেক এখন তাঁর পরবর্তী প্রজেক্ট নিয়ে ব্যস্ত, তবে আজকের দিনটি তিনি শুধুই পরিবারের জন্য উৎসর্গ করেছেন।