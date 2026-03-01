মুক্তির আগেই বাজেটের ৭০ শতাংশ তুলে নিল অক্ষয়ের হাইওয়ান! কোন মন্ত্রে হল এই ম্যাজিক?

মুক্তির আগেই বাজেটের ৭০ শতাংশ তুলে নিল অক্ষয়ের হাইওয়ান! কোন মন্ত্রে হল এই ম্যাজিক?
অক্ষয় কুমারের আসন্ন ছবি 'হাইওয়ান' মুক্তির আগেই বাজেটের ৭০ শতাংশ তুলে নিয়েছে। এর পাশাপাশি ছবির মুক্তির তারিখও সামনেএসেছে। জানেন কখন প্রেক্ষাগৃহে আসছে এটি।
অক্ষয় কুমার এই বছর তাঁর সিনেমা দিয়ে বক্স অফিসে ঝড় তুলতে প্রস্তুত। প্রথমে আসবে ‘ভূত বাংলা’, আর তারপর সইফ আলি খানের সঙ্গে ‘হাইওয়ান’। ছবিটি পরিচালনা করেছেন প্রিয়দর্শন। ছবিটি নিয়ে একটি বড় তথ্য উঠে এসেছে। বলা হচ্ছে যে ছবি মুক্তির আগেই বাজেটের ৭০ শতাংশ পুনরুদ্ধার করে ফেলেছে। সেই সঙ্গে জানানো হয়েছে যে, চলতি বছরের আগস্টে মুক্তি পাবে ছবিটি।
অক্ষয় ও সইফের জন্য এই ছবিটি বিশেষ হতে চলেছে। বলিউড হাঙ্গামার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অক্ষয় কুমার ও সাইফ আলি খানের 'হাইওয়ান' ছবির স্বত্ব সংরক্ষিত করেছে সোনি নেটওয়ার্ক। পোর্টালটি আরও তথ্য দিয়ে বলেছে যে, সোনি নেটওয়ার্ক এই চলচ্চিত্রের নন-থিয়েটারাল রিলিজের স্বত্ব অর্থাৎ স্যাটেলাইট, সংগীত এবং ডিজিটাল রিলিজের স্বত্ব ৮০ কোটি টাকায় কিনেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে অনেক ওটিটি প্ল্যাটফর্ম হাইওয়ান ছবির জন্য এগিয়ে আসছিল। তবে সর্বোচ্চ দরপত্র দিয়েছে সোনি নেটওয়ার্কস। এই আয় থেকে, সিনেমার বাজেটের ৭০ শতাংশই উঠে এসেছে। একই প্রতিবেদনে আরও জানানো হয়েছে যে, চলতি বছরের আগস্ট মাসে মুক্তি পেতে পাবে সিনেমাটি।
অক্ষয় কুমারের হাইওয়ান সিনেমাটি মোহনলালের মালায়ালাম ছবি ওপ্পামের হিন্দি রিমেক। ছবির গল্প একজন বিচারক এবং তাঁর মেয়েকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। একজন বিচারক যিনি তাঁর মেয়েকে কারাগারে পাঠানো বন্দীর হাত থেকে বাঁচাতে চান। অবশেষে, বিচারকের মৃত্যুর পরে, একজন অন্ধ ব্যক্তি মেয়েটিকে রক্ষা করে। এই প্লট অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে ছবির গল্প। মজার ব্যাপার হল, মূল ছবি 'ওপ্পাম'-এর প্রধান অভিনেতা মোহনলালকেও স্বর্গে দেখা যাবে। তবে তার চরিত্র কী হবে সে সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। ছবিটি আগস্টে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।
অক্ষয় কুমারের কেরিয়ার গ্রাফের জন্য বিশেষ হতে চলেছে অক্ষয়ের আসন্ন ছবিগুলি। অভিনেতার আগের ছবিগুলো বক্স অফিসে তেমন ব্যবসা করতে পারেনি। এমতাবস্থায় আসন্ন ছবি 'ভূত বাংলা' ও ‘হাইওয়া’ন থেকে আয়ের প্রত্যাশা রয়েছে। এছাড়াও ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’, এবং একটি শিরোনামহীন সিনেমাও আসছে। অক্ষয়ের জন্য তাই এই বছরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।