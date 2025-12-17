Edit Profile
    একের পর এক রেকর্ড ভাঙছে ধুরন্ধর, সাফল্যের মাঝেই বাড়িতে বিশেষ পুজোর ব্যবস্থা অক্ষয়ের

    মুক্তির পর থেকে একের পর এক রেকর্ড ভাঙছে ধুরন্ধর। ইতিমধ্যেই সাইয়ারা থেকে শুরু করে দঙ্গল, একাধিক ছবির রেকর্ড ভেঙে ফেলেছে এই সিনেমাটি। তবে সিনেমা সাফল্যের মধ্যেই সব থেকে বেশি যে নামটি চর্চার শিরোনামে উঠে এসেছে, তিনি হলেন অক্ষয় খান্না।

Published on: Dec 17, 2025 5:25 PM IST

By Swati Das Banerjee

    Published on: Dec 17, 2025 5:25 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    মুক্তির পর থেকে একের পর এক রেকর্ড ভাঙছে ‘ধুরন্ধর’। ইতিমধ্যেই সাইয়ারা থেকে শুরু করে দঙ্গল, একাধিক ছবির রেকর্ড ভেঙে ফেলেছে এই সিনেমাটি। তবে সিনেমা সাফল্যের মধ্যেই সব থেকে বেশি যে নামটি চর্চার শিরোনামে উঠে এসেছে, তিনি হলেন অক্ষয় খান্না।

    সাফল্যের মাঝেই বিশেষ পুজোর ব্যবস্থা অক্ষয়ের
    সাফল্যের মাঝেই বিশেষ পুজোর ব্যবস্থা অক্ষয়ের

    আদিত্য ধর পরিচালিত এই সিনেমায় রেহমত ডাকাইতের ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যায় অক্ষয়কে, অভিনেতা দুর্দান্ত পারফরম্যান্স এই সিনেমাকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যায়। বলতে দ্বিধা নেই, সিনেমার মুখ্য চরিত্রকেও মাঝে মধ্যে ছাপিয়ে গিয়েছে অক্ষয়ের চরিত্রটি।

    গোটা দেশ যখন অক্ষয়ের নাচের সঙ্গে সঙ্গে তাল মেলাতে ব্যস্ত ঠিক তখনই যাবতীয় শোরগোল থেকে দূরে নিজের জীবনে ব্যস্ত অভিনেতা। এমনিতেই অক্ষয় নিজের ব্যক্তিগত জীবন গোপন রাখতেই পছন্দ করেন, তবে এই মুহূর্তে অক্ষয়কে নিয়ে যে ক্রেজ রয়েছে সকলের মনে, তারপরে অক্ষয়ের ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও মানুষ ভীষণভাবে আগ্রহী।

    ‘ধুরন্ধর’ ছবির সাফল্যের মধ্যে অক্ষয়ের গতিবিধি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করলেন শিবম মাত্রে নামের এক পুরোহিত। শিবম সম্প্রতি অক্ষয়ের বাড়িতে বাস্তব পুজো করেছেন, যে ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড়ের গতিতে ভাইরাল হয়ে যায়। একদিকে যেমন গোটা দেশ তথা গোটা ‘ধুরন্ধর’ টিম সাফল্যের আমেজে গা ভাসিয়েছেন ঠিক তখনই সকলের থেকে দূরে নিজের বাড়িতে বাস্তু দোষ কাটাতে দেখা গেল অভিনেতাকে।

    অভিনেতার বাড়ির পুজোর ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে শিবম লেখেন, ‘অক্ষয় খান্নার বাসভবনে এই ঐতিহ্যবাহী এবং ভক্তিমূলক পুজো করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। অভিনেতার শান্ত স্বভাব, সরলতা এবং ইতিবাচক শক্তিই আমাকে অভিভূত করেছে। সবশেষে অভিনয়ের কথা বলতে গেলে অক্ষয় খান্নার বিষয় সবার থেকে আলাদা।’

    প্রসঙ্গত, এই সিনেমায় শুধু অক্ষয় খান্না একা নন, আর মাধবন, সঞ্জয় দত্ত এবং অর্জুন রামপালের অভিনয় বিশেষভাবে নজরে এসেছে সকলের। সব মিলিয়ে সিনেমাটি একাধিক দেশে ব্যান করে দেওয়া হলেও ছবিটির মধ্যেই কয়েকশো কোটি টাকার ব্যবসা করে ফেলেছে।

