দর্শকদের জন্য বিশাল বড় সুখবর! ‘ধুরন্ধর ২’ -তেও থাকবেন ‘রহমান’ অক্ষয়
২০২৫ সালের সব থেকে সেরা ছবির কথা যদি বলা যায় তাহলে নিঃসন্দেহে বলতে হবে ‘ধুরন্ধর’ সিনেমাটির কথা। এই সিনেমায় শুধু রণবীর সিং নন, অসাধারণ অভিনয় করে মুগ্ধ করেছেন অক্ষয় খান্না। অভিনয়ের দক্ষতা প্রমাণ দিয়েছেন অর্জুন রামপাল থেকে শুরু করে সঞ্জয় দত্ত প্রত্যেকে।
তবে এই সিনেমায় সব থেকে বেশি নজর কেড়েছেন অক্ষয় খান্না। অক্ষয় অভিনীত ‘রহমান ডাকাত’ চরিত্রটিকে ঘিরেই মূলত তৈরি হয়েছে সিনেমাটি। কিন্তু সিনেমার শেষে যখন রহমান মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে, তখন কিছুটা হলেও হয়তো মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল দর্শকদের।
প্রথম পর্ব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নির্মাতারা ঘোষণা করে দিয়েছিলেন দ্বিতীয় পর্ব মুক্তির কথা। কিন্তু এখানেই যে প্রশ্নটা সবথেকে বেশি মানুষের মনে জেগে ছিল সেটি হল অক্ষয়কে কি আবার দেখতে পাওয়া যাবে দ্বিতীয় পর্বে? নাকি অক্ষয়ের পথ চলা এখানেই শেষ।
ফিল্মফেয়ারের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী জানা গিয়েছে, ধুরন্ধর ছবির দ্বিতীয় পর্বেও থাকবেন অক্ষয় খান্না। ইতিমধ্যেই এক সপ্তাহের সংক্ষিপ্ত শুটিংয়ের জন্য তিনি সেটে ফিরে আসবেন বলে জানিয়েছেন। বোঝাই যাচ্ছে রহমান ডাকাত চরিত্রটির জীবনকে আরও বেশি ভালোভাবে দেখানোর জন্যই আবার অক্ষয়কে ফেরানো হবে।
প্রসঙ্গত, অক্ষয়ের অভিনয় শুধু নয় সিনেমায় অক্ষয়ের একটি নাচের স্টেপ ব্যাপকভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। কিন্তু এত প্রশংসা পাওয়ার পরেও লাইমলাইট থেকে দূরেই থাকতে ভালোবাসেন অক্ষয়। মিডিয়ার থেকে দূরে একান্তে নিজের জীবনে ভীষণ ব্যস্ত তিনি।
ধুরন্ধরের সাফল্য সম্পর্কে
আদিত্য ধর পরিচালিত এই স্পাই অ্যাকশন থ্রিলার সিনেমাটিতে আরও অভিনয় করেছেন আর মাধবন, সঞ্জয় দত্ত এবং অর্জুন রামপাল, সারা অর্জুন এবং রাকেশ বেদী। ছবিটি বিশ্বব্যাপী চতুর্থ সর্বোচ্চ আয়কারী ভারতীয় ছবি হিসেবে আবির্ভূত হয়, ১,২৯৬ কোটি আয় করে এবং এসএস রাজামৌলির আরআরআর ( ১,২৩০ কোটি), কেজিএফ: চ্যাপ্টার ২ ( ১,২১৫ কোটি), পাঠান ( ১,০৫০ কোটি) এবং জওয়ান (১,১০০ কোটি) এর মতো ব্লকবাস্টার সিনেমাগুলিকে ছাড়িয়ে যায় ।
