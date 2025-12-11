বরের সামনেই করিশ্মাকে চুমু খান প্রাক্তন প্রেমিক অক্ষয় খান্না! পুরোনো ভিডিয়ো ভাইরাল, কেন আজও অবিবাহিত নায়ক?

'ধুরন্ধর' ছবিতে দুর্দান্ত অভিনয়ের জেরে আজকাল খবরের শিরোনামে রয়েছেন অক্ষয় খান্না। ছবিতে তাঁর পারফরম্যান্স ছাপিয়ে গিয়েছে হিরো রণবীর সিং-কে। নতুন করে পঞ্চাশ পার করা নায়কের প্রেমে পড়ছে আসুমদ্রহিমাচল। এরই মধ্যে ভাইরাল হচ্ছে অক্ষয়ের একটি পুরনো ভিডিও, যা করিশ্মা কাপুরের বিয়ের দিনের। ভিডিওতে করিশ্মার বিয়ের আসরে নায়িকার হাতে চুমু খেতে দেখা যাচ্ছে ‘হলচল’ তারকাকে।
ছবিতে করিশ্মা ও তাঁর স্বামী (প্রয়াত) সঞ্জয় দাঁড়িয়ে উপস্থিত অতিথিদের সাথে সাক্ষাৎ করছে। এ সময় অক্ষয় এসে অক্ষয় আচমকা নায়িকার হাতে চুমু খান। করিশ্মাও হাসতে হাসতে বন্ধু অক্ষয়ের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এক সময় বলিউডে জোর গুঞ্জন ছিল করিশ্মা কাপুরের সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন অক্ষয় খান্না। বলা হয়েছিল, দুজনের সম্পর্কে সায় ছিল করিশ্মার বাবা রণধীর কাপুরের। বিনোদ খান্নাকে বিয়ের প্রস্তাবও পাঠিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু কারিশ্মার মা ববিতা বেঁকে বসেন। এবং তিনি এই সম্পর্কে ইতি টানতে বলেন। ববিতা বলেছিলেন যে সেই সময় কারিশ্মা কেরিয়ারে শীর্ষে ছিলেন এবং এমন পরিস্থিতিতে তাঁর নিজের কেরিয়ারের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত।
এরপরই সেখানেই দুজনের সম্পর্ক ভেঙে যায়। পরে অভিষেক বচ্চনের সঙ্গে বাগদান করেন কারিশ্মা। যদিও বচ্চন পরিবারের বধূ হওয়া হয়নি করিশ্মার। সেই বিয়েও ভেঙে যায়। এরপরই শিল্পপতি সঞ্জয় কাপুরকে বিয়ে করেন কারিশ্মা। যাইহোক, এই বিবাহটি স্থায়ী হয়নি এবং দুজনেরই বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। দুই সন্তানকে একাই মানুষ করেছেন করিশ্মা। চলতি বছর মৃত্যু হয় করিশ্মার প্রাক্তন স্বামীর। সঞ্জয়ের সম্পত্তির ভাগ নিয়ে করিশ্মার দুই সন্তান আদালতে মামলা ঠুকেছে সঞ্জয়ের বিধবা স্ত্রী পিয়ার বিরুদ্ধে।
অক্ষয় জীবনে কখনও বিয়ে করেননি। অবিবাহিত হওয়া প্রসঙ্গে অক্ষয় বলেন, ‘আগে ভালো পার্টনার পেতে হবে। আমাদের বিয়ে করা উচিত নয় কারণ সবাই করে বলে। এমনকি পরিবারের চাপেও করা উচি নয়, আপনি নিজে প্রস্তুত না হলে বিয়ে থেকে বিরত থাকা উচিত’।
News/Entertainment/বরের সামনেই করিশ্মাকে চুমু খান প্রাক্তন প্রেমিক অক্ষয় খান্না! পুরোনো ভিডিয়ো ভাইরাল, কেন আজও অবিবাহিত নায়ক?