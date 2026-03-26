    গল্পে মজে অক্ষয়-শিল্পা! পুরনো প্রেম উসকে দিল নেটপাড়া, জুটিকে ফেরত চাইছে ভক্তরা

    গত বছর অক্ষয় কুমার ও শিল্পা শেঠি একটি অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে দেখা করেছিলেন এবং তাদের বিখ্যাত গান 'চুরা কে দিল মেরা' গানে নাচছিলেন। এ সময় ভিডিওটি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ আলোচনা হয়। ,

    Mar 26, 2026, 19:55:34 IST
    By Tulika Samadder
    বলিউডের ‘খিলাড়ি’ অক্ষয় কুমার এবং শিল্পা শেট্টি ৯০-এর দশকের অন্যতম জনপ্রিয় অনস্ক্রিন জুটি ছিলেন। একসঙ্গে একাধিক হিট ছবিতে কাজ করার পাশাপাশি অফস্ক্রিনেও তাঁদের বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক নিয়ে সেই সময় ব্যাপক আলোচনা চলত।

    একসঙ্গে অক্ষয় ও শিল্পা।
    গত বছর একটি অ্যাওয়ার্ড ফাংশনে তাঁদের পুনর্মিলন হয়েছিল, যেখানে তাঁরা তাঁদের জনপ্রিয় গান চুরা কে দিল মেরা-তে নাচও করেছিলেন। সেই ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক ভাইরাল হয়েছিল।

    আবার একসঙ্গে নজরে অক্ষয়-শিল্পা

    সম্প্রতি আবার একটি অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে মুখোমুখি হন অক্ষয় ও শিল্পা। ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, দু’জনেই হাসি-ঠাট্টায় মেতে উঠেছেন এবং একে অপরের সঙ্গে বেশ খোলামেলা আড্ডা দিচ্ছেন।

    এই অনুষ্ঠানে অক্ষয়কে ধূসর রঙের স্যুটে দারুণ স্মার্ট লাগছিল, আর শিল্পা কালো ডিপ-নেক গাউনে নজর কাড়েন। অভিনেত্রীর হাই বান এবং গলার নেকলেস লুককে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

    সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিক্রিয়া

    ভিডিয়োটি সামনে আসতেই নেটিজেনদের নানা মন্তব্যে ভরে যায় সোশ্যাল মিডিয়া। কেউ লিখেছেন, ‘মনে হচ্ছে যেন আবার ৯০-এর দশকে ফিরে গেছি।’ আরেকজনের মন্তব্য, ‘ওদের একসঙ্গে দারুণ লাগে’। অনেকেই আবার মত দিয়েছেন, তাঁদের আবার একসঙ্গে সিনেমায় দেখা উচিত। কিছু ব্যবহারকারী বলছেন, ৯০-এর দশকের জনপ্রিয় জুটিদের নিয়েই নতুন সিনেমা তৈরি হলে তা দর্শকদের মধ্যে ভালো সাড়া ফেলতে পারে।

    দু'জনের জনপ্রিয় সিনেমা

    অক্ষয় ও শিল্পা একসঙ্গে ম্যায় খিলাড়ি তু অনাড়ি, ইনসাফ, জানোয়ার এবং ধড়কন-এর মতো ছবিতে অভিনয় করেছেন।

    অক্ষয় কুমারের আসন্ন ছবি

    অক্ষয় কুমারকে খুব শীঘ্রই ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল ছবিতে রবিনা ট্যান্ডন-এর সঙ্গে দেখা যাবে। ছবিটি ২০২৬-এর ২৬ জুন মুক্তির কথা রয়েছে। এছাড়াও তাঁর হাতে রয়েছে ভূত বাংলা, হাইওয়ান এবং গোলমাল ৫।

    সব মিলিয়ে, অক্ষয়-শিল্পার এই নতুন ভিডিও পুরনো দিনের স্মৃতি ফিরিয়ে এনে আবারও দর্শকদের মধ্যে নস্টালজিয়া জাগিয়ে তুলেছে।

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

