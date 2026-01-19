Akshay Kumar: অটোর ধাক্কায় উলটে গেল অক্ষয়ের SUV! হিরোর মতো যাত্রীদের প্রাণ বাঁচালেন খিলাড়ি

Akshay Kumar: অটোর ধাক্কায় উলটে গেল অক্ষয়ের SUV! হিরোর মতো যাত্রীদের প্রাণ বাঁচালেন খিলাড়ি
সোমবার সন্ধ্যায় বিদেশ সফর সেরে মুম্বই ফেরার পথে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়লেন অক্ষয় কুমার এবং টুইঙ্কল খন্না। পর্দার নায়ক প্রকৃত ‘হিরো’র মতোই দুর্ঘটনাস্থলে ঝাঁপিয়ে পড়ে অটোচালক ও যাত্রীদের প্রাণ বাঁচালেন খিলাড়ি কুমার।
পঁচিশতম বিবাহবার্ষিকীর উদযাপন সেরে সবেমাত্র বিদেশ থেকে ফিরেছিলেন। গন্তব্য ছিল জুহুর বাসভবন। কিন্তু বিমানবন্দরে নামার কিছু পরেই ঘটে গেল ভয়াবহ কাণ্ড। জুহুর ‘সিলভার বিচ ক্যাফে’র কাছে একটি নিয়ন্ত্রণহীন মার্সিডিজ এসে সজোরে ধাক্কা মারে একটি অটো রিকশায়। অটোরিকশাটি ছিটকে গিয়ে ধাক্কা মারে অক্ষয়ের নিরাপত্তারক্ষীদের গাড়িতে, আর সেই গাড়িটি সপাটে ধাক্কা দেয় অক্ষয়ের এসইউভি-তে। নিমেষে চারিদিক ধোঁয়ায় ভরে যায়, দুমড়ে-মুচড়ে যায় অটোরিকশাটি। কিন্তু আতঙ্কে হাত গুটিয়ে বসে না থেকে মুহূর্তে গাড়ি থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন অক্ষয় কুমার।
প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, দুর্ঘটনার ভয়াবহতা ছিল শিউরে ওঠার মতো। পিছন থেকে আসা ঘাতক মার্সিডিজটির ধাক্কায় অটোরিকশাটি কার্যত পিষে গিয়েছিল অক্ষয়ের কনভয়ের নিচে। অক্ষয় এবং তাঁর কর্মীরা গাড়ি থেকে বেরিয়ে দ্রুত উদ্ধারে নামেন। দুমড়ে যাওয়া অটোটিকে নিজেরাই টেনে সরিয়ে আনেন অভিনেতা। নিজের হাতে টেনে বের করেন অটোর চালক এবং আরোহীকে। অক্ষয়ের এই তৎপরতা দেখে স্তম্ভিত জুহুর বাসিন্দারা। এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, ‘ঘটনাটা দেখে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু অক্ষয় স্যর এবং তাঁর দলবল যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে মানুষগুলোকে বাঁচালেন, তা সত্যি প্রশংসনীয়’।
এত বড় দুর্ঘটনার পরেও স্বস্তির খবর এই যে, অক্ষয় কুমার, টুইঙ্কল খন্না সহ অটোচালক ও যাত্রীরা সবাই সুস্থ আছেন। কোনও প্রাণহানি ঘটেনি। প্রাথমিক ধাক্কা সামলে অক্ষয় নিজেই আহতদের প্রাথমিক সুশ্রূষার ব্যবস্থা করেন।
প্রসঙ্গত, বিয়ের ২৫ বছর পূর্ণ করার বিশেষ মুহূর্তটি কাটাতে বিদেশে গিয়েছিলেন এই তারকা জুটি। প্যারাগ্লাইডিং করার একটি ভিডিও শেয়ার করে টুইঙ্কল লিখেছিলেন, ‘আমাদের বিয়ের সেরা প্রাপ্তি কী? আমরা একে অপরকে উড়তে সাহায্য করি। ভালোবাসা আর পাহাড় থেকে ঝাঁপ দেওয়ার ২৫ বছর পূর্ণ হলো।’ অন্যদিকে অক্ষয়ও তাঁদের বিয়ের দিনের একটি বিশেষ স্মৃতির কথা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু সেই আনন্দের সফর যে এমন এক দুর্ঘটনায় শেষ হবে, তা হয়তো ভাবেননি কেউই।
রুপোলি পর্দায় তাঁকে বহুবার মানুষের প্রাণ বাঁচাতে দেখেছেন দর্শক। কিন্তু বাস্তবেও যে তিনি এক জন নির্ভীক যোদ্ধা, তা জুহুর রাজপথে আরও একবার প্রমাণ করলেন অক্ষয় কুমার। বিপদে পড়লে পর্দার নায়করাও যে বাস্তবের নায়ক হয়ে উঠতে পারেন, অক্ষয়ের এই তৎপরতা তারই জ্বলন্ত উদাহরণ।
দুর্ঘটনায় অটোচালক ও যাত্রীসহ সবাই নিরাপদে আছেন। বাসিন্দারা অক্ষয় কুমারকে তার এসইউভি থেকে বেরিয়ে এসে অটো চালক এবং যাত্রীকে সাহায্য করতে দেখেন, যারা পিছন থেকে মার্সিডিজের ধাক্কায় মুহূর্তের জন্য গাড়ির নীচে চাপা পড়েছিল। মুম্বইয়ের জুহুর সিলভার বিচ ক্যাফের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে। তৎক্ষণাৎ হৈচৈ শুরু হল, এবং অটোটি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে বলে মনে হয়েছিল। অভিনেতা এবং তার কর্মীরা ধাক্কা খাওয়ার পরে লাফিয়ে পড়েন, অটো তুলে নেন এবং চালক এবং যাত্রীকে টেনে বের করে নিরাপদে নিয়ে আসেন। এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, 'দুর্ঘটনা দেখে ভয় লাগছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সবাই নিরাপদে আছেন। অক্ষয় এবং টুইঙ্কল তাদের 25 তম বিবাহ বার্ষিকী উদযাপন করতে বিদেশ ভ্রমণ করছিলেন। টুইঙ্কল একটি মিষ্টি নোট সহ প্যারাগ্লাইডিংয়ের একটি ক্লিপ শেয়ার করেছিলেন যাতে লেখা ছিল: "আমাদের বিবাহের সেরা অংশ? আমরা সবসময় একে অপরকে উড়তে উৎসাহিত করি। কখনও আক্ষরিক অর্থে, আজকের মতো! এখানে 25 বছরের ভালবাসা, সমর্থন এবং পাহাড় থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া @akshaykumar। অন্যদিকে অক্ষয় তাদের বিয়ের দিনের একটি বিশেষ স্মৃতি শেয়ার করেছিলেন। অভিনেতা প্রকাশ করেছেন,