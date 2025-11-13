ওটিটিতে মুক্তি পাচ্ছে অক্ষয়-আরশাদের ‘জলি এলএলবি ৩’! কোথায়, কবে থেকে স্ট্রিমিং হবে?

ওটিটিতে মুক্তি পাচ্ছে অক্ষয়-আরশাদের ‘জলি এলএলবি ৩’! কোথায়, কবে থেকে স্ট্রিমিং হবে?
বলিউড অভিনেতা অক্ষয় কুমার এবং আরশাদ ওয়ার্সির ছবি ‘জলি এলএলবি ৩’ কেবল তার গল্প দিয়েই নয়, দারুণ কমেডি দিয়েও দর্শকদের মন জয় করেছে। বরাবরের মতো, অক্ষয় তাঁর দক্ষতা দেখিয়েছেন। এই কোর্ট ড্রামা ছবিটি পরিচালনা করেছেন সুভাষ কাপুর। ‘জলি এলএলবি ৩’ ১৯ সেপ্টেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল। প্রেক্ষাগৃহে আলোড়ন সৃষ্টির পর, এবার এই ছবিটি ওটিটিতে আসতে চলেছে। জেনে নিন ছবিটি কবে থেকে এবং কোন ওটিটিতে স্ট্রিমিং হবে।
প্রেক্ষাগৃহে সাফল্যের পর, 'জলি এলএলবি ৩'-এর এবার ডিজিটালি রিলিজ হতে চলেছে। নেটফ্লিক্স আনুষ্ঠানিক ভাবে নিশ্চিত করেছে যে তারা স্ট্রিমিং স্বত্ব পেয়েছে। নেটফ্লিক্স তাদের অফিসিয়াল ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে ছবিটির একটি পোস্টার শেয়ার করেছে, যেখানে অক্ষয় কুমার এবং আরশাদ ওয়ার্সি আইনজীবীর পোশাকে রয়েছেন। ক্যাপশনে লেখা আছে, ‘হে প্রভু, তারিখ পাওয়া গিয়েছে বলে জলি হওয়ার অনুমতি। জলি ‘এলএলবি ৩’ দেখুন ১৪ নভেম্বর নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাবে।' জমি অধিগ্রহণ এবং কৃষকদের দুর্দশা এই ছবির বিষয়বস্তু। অক্ষয় কুমারের এই ছবিটি ২০১১ সালের ভাট্টা এবং পারসৌল জমি বিক্ষোভ থেকে অনুপ্রাণিত।
‘জলি এলএলবি ৩’ ছবিতেও সৌরভ শুক্লা তাঁর অভিনয় দিয়ে মুগ্ধ করেছেন। তিনি প্রিয় বিচারক 'ত্রিপাঠী'র চরিত্রে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন করেছেন। এখন, ‘জলি এলএলবি ৩’ একটা নয়, দুটি বড় ছবির সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়েছিল ‘কানতারা’ এবং ‘সানি সংস্কারী কি তুলসী কুমারী’। ২৮০ কোটি টাকা বাজেটে নির্মিত 'জলি এলএলবি ৩' প্রথম দিনেই বক্স অফিসে ২১২.৫০ কোটি টাকা আয় করেছিল।