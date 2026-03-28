'ভূত বাংলা'র মুক্তির তারিখ কি পিছিয়ে যাচ্ছে! ধুরন্ধর ২-এর ভয়েই কি এমন সিদ্ধান্ত?

'ভূত বাংলা'র মুক্তির তারিখ কি পিছিয়ে যাচ্ছে! ধুরন্ধর ২-এর ভয়েই কি এমন সিদ্ধান্ত?
অক্ষয় কুমারের ছবি 'ভূত বাংলা'র জন্য দীর্ঘদিন ধরেই অপেক্ষা করছেন ভক্তরা। তবে এরই মধ্যে সামনে আসছে একটি বড় খবর, যা শুনে অবাক হবেন।
বলিউড অভিনেতা অক্ষয় কুমারের আসন্ন ছবি ভূত বাংলা মুক্তির জন্য প্রস্তুত। এই হরর-কমেডি ছবিটি আগামী ১০ এপ্রিল প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। ছবিটি পরিচালনা করছেন প্রিয়দর্শন, এবং দীর্ঘ ১৬ বছর পর আবার একসঙ্গে কাজ করছেন এই জনপ্রিয় পরিচালক-অভিনেতা জুটি।
তবে ছবির মুক্তির আগে নতুন করে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, নির্মাতারা ছবির মুক্তির তারিখ পিছিয়ে দেওয়ার কথা ভাবছেন। শোনা যাচ্ছে, অক্ষয় কুমারের অনুরাগীরা চাইছেন, ১০ এপ্রিলের বদলে ১৭ এপ্রিল ছবিটি মুক্তি পাক, যাতে তারা দীর্ঘ সময় ধরে প্রেক্ষাগৃহে ছবিটি উপভোগ করতে পারেন। জানা গিয়েছে, ভক্তদের আবদারকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্যই এই সিদ্ধান্ত বিবেচনা করা হচ্ছে। যদিও এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি।
সম্প্রতি ১৬ বছর পর প্রিয়দর্শনের সঙ্গে কাজ করা প্রসঙ্গে অক্ষয় বলেন, মাঝে মাঝে ছোট বিরতি দরকার হয়। তিনি জানান, ‘ভূত বাংলার আগে প্রিয়দর্শন আমার কাছে ২-৩টি স্ক্রিপ্ট নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু সেগুলো নিয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন না।’ অন্যদিকে প্রিয়দর্শন জানান, তিনি কখনও অক্ষয়কে পুরো স্ক্রিপ্ট শোনান না, শুধু গল্প ও চরিত্র সম্পর্কে ধারণা দেন। অক্ষয় সবসময় তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন তিনি কতটা উত্তেজিত। প্রিয়দর্শন যখন বলতেন তিনি খুবই এক্সাইটেড, তখনই অক্ষয় ছবিতে কাজ করতে রাজি হতেন।
ছবিটির আরও একটি বিশেষ দিক হলো, অক্ষয়কুমার এবং টাবু দীর্ঘ ২৬ বছর পর আবার একসঙ্গে কাজ করছেন। এর আগে তাঁরা একসঙ্গে কাজ করেছিলেন হেরা ফেরি ছবিতে। এছাড়া, প্রবীণ অভিনেতা আসরানির এটিই শেষ ছবি বলে জানা যাচ্ছে।
‘ভূত বাংলা’-র পর আবারও প্রিয়দর্শন ও অক্ষয় কুমারের জুটি নতুন ছবি হাইওয়ান নিয়ে আসছেন। এই ছবিতে অক্ষয়ের সঙ্গে মুখ্য ভূমিকায় থাকবেন সইফ আলি খান। এবং শোনা যাচ্ছে অক্ষয় এই ছবিতে ভিলেনের চরিত্রে অভিনয় করবেন।
এছাড়াও অক্ষয়ের হাতে রয়েছে একাধিক বড় প্রজেক্ট। তিনি অভিনয় করবেন ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল এবং হেরা ফেরি ৩-এ। ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’-এ তাঁর সঙ্গে দেখা যাবে সুনীল শেট্টি, রবীনা ট্যান্ডন, আরশাদ ওয়ারসি, জ্যাকলিন ফার্নান্দেজ, দিশা পাটানিকে। অন্যদিকে ‘হেরা ফেরি ৩’-এ আবারও অক্ষয়ের সঙ্গে জুটি বাঁধছেন সুনীল শেট্টি ও পরেশ রাওয়াল।
সব মিলিয়ে, ‘ভূত বাংলা’-র মুক্তির তারিখ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হলেও দর্শকদের মধ্যে ছবিটি নিয়ে উত্তেজনা তুঙ্গে। এখন দেখার বিষয়, নির্মাতারা শেষ পর্যন্ত মুক্তির তারিখ পরিবর্তন করেন কি না।
