    ‘দৃঢ় সংকল্প নিয়ে…’, ভাগ্নী সীমা বলিউডে পা রাখার আগে বিশেষ বার্তা দিলেন অক্ষয়!

    বলিউড সুপারস্টার অক্ষয় কুমারের ভাগ্নী সীমা ভাটিয়া এবার বি-টাউনে পা দিতে চলেছেন। সীমা ‘ইক্কিস’-এর মাধ্যমে চলচ্চিত্র জগতে পা রাখছেন। তাই অক্ষয় কুমার একটি হৃদয়গ্রাহী নোট শেয়ার করেছেন।

    By Sayani Rana
    বলিউড সুপারস্টার অক্ষয় কুমারের ভাগ্নী সীমা ভাটিয়া এবার বি-টাউনে পা দিতে চলেছেন। সীমা ‘ইক্কিস’-এর মাধ্যমে চলচ্চিত্র জগতে পা রাখছেন। তাই অক্ষয় তাঁর হৃদয়গ্রাহী নোটে, তাঁর লাজুক ছোট্ট ভাগ্নীকে ক্যামেরার মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত একজন আত্মবিশ্বাসী তরুণীতে পরিণত হওয়ার দৃশ্যের কথা মনে করে নানা কথা লিখেছেন।

    ‘দৃঢ় সংকল্প নিয়ে…’, ভাগ্নী সীমা বলিউডে পা রাখার আগে বিশেষ বার্তা দিলেন অক্ষয়!
    ‘দৃঢ় সংকল্প নিয়ে…’, ভাগ্নী সীমা বলিউডে পা রাখার আগে বিশেষ বার্তা দিলেন অক্ষয়!

    মঙ্গলবার, অক্ষয় তাঁর ‘ইক্কিস’ ছবির পোস্টারটি শেয়ার করে লেখেন, ‘ছোট্ট শিশু হিসেবে তোমাকে ধরে রেখে এখন সিনেমার জগতে পা রাখার দৃশ্য... জীবন সত্যিই পূর্ণ বৃত্তে এসে গিয়েছে। সীমার, আমি তোমাকে একজন লাজুক ছোট্ট মেয়ে থেকে এই আত্মবিশ্বাসী তরুণীতে পরিণত হতে দেখেছি যে তাঁর মায়ের পিছনে লুকিয়ে থাকত, এবার সে ক্যামেরার মুখোমুখি হতে প্রস্তুত, যেন সে এর জন্যই জন্মেছে।’

    তিনি আগামী যাত্রার জন্য উৎসাহের কথা যোগ করে বলেন, ‘সফরটা মুশকিল, কিন্তু তোমাকে জানি, তুমি সেই একই স্ফুলিঙ্গ, সেই একই সততা এবং সেই একই একগুঁয়ে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এতে প্রবেশ করবে যা আমাদের পরিবারে বিদ্যমান। আমাদের ভাটিয়া পরিবারের মন্ত্র সহজ: কঠোর পরিশ্রম করো, হৃদয় দিয়ে করো, এবং তারপর মহাবিশ্বের জাদু উন্মোচিত হতে দেখো।’

    গর্বের সঙ্গে নোটটি শেষ করে অক্ষয় বলেন, ‘আমি তোমার জন্য খুব গর্বিত... পৃথিবী সীমার ভাটিয়ার সঙ্গে পরিচিত হতে চলেছে... কিন্তু আমার কাছে তুমি সব সময়ই একজন তারকা। জ্বলে উঠো! জয় মহাদেব।’

    ১৯৭১ সালের বসন্তর যুদ্ধে সাহসিকতার জন্য মরণোত্তর পরমবীর চক্রে ভূষিত সর্বকনিষ্ঠ ভারতীয় সেনা কর্মকর্তা অরুণ ক্ষেত্রপালের জীবনের উপর ভিত্তি করে নির্মিত আসন্ন বলিউড জীবনীভিত্তিক ছবি 'ইক্কিস'। এই ছবিতে অরুণের চরিত্রে অভিনয় করেছেন অগস্ত্য নন্দা , আর অরুণের বাবা ব্রিগেডিয়ার এম. এল. ক্ষেত্রপালের চরিত্রে অভিনয় করেছেন প্রয়াত ধর্মেন্দ্র।

    পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি প্রাথমিক ভাবে অন্য ভাষায় প্রকাশিত। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির মাধ্যমে এটির বাংলা তরজমা করা হয়েছে। HT বাংলার তরফে চেষ্টা করা হয়েছে, বিষয়টির গুরুত্ব অনুযায়ী নির্ভুল ভাবে পরিবেশন করার। এর পরেও ভাষান্তরের ত্রুটি থাকলে, তা ক্ষমার্হ এবং পাঠকের মার্জনা প্রার্থনীয়।

