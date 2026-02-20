নর্থ ইস্টের মানুষদের ‘চিনা’, ‘মোমো’, ‘করোনা ভাইরাস’ কটাক্ষ! মুখ খুললেন অক্ষয়

নর্থ ইস্টের মানুষদের ‘চিনা’, ‘মোমো’, ‘করোনা ভাইরাস’ কটাক্ষ! মুখ খুললেন অক্ষয়
অক্ষয় কুমার তাঁর শো ‘হুইল অফ ফরচুন’-এ উত্তর-পূর্ব ভারতীয়দের প্রকাশ্যে সমর্থন করেছেন। এই কাজের জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ প্রশংসা পাচ্ছেন অক্ষয়।
অক্ষয় কুমার বর্তমানে তাঁর ‘হুইল অফ ফরচুন’ শো নিয়ে ব্যস্ত আছেন। অনুষ্ঠান চলাকালীন অক্ষয় খোলাখুলিভাবে উত্তর-পূর্বের মানুষরা যে বর্ণবাদের মুখোমুখি হন, তা নিয়ে কথা বলেন। অক্ষয় খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করেন যে, তাঁরাও তাঁর মতোই ভারতীয়।
অক্ষয় কুমার যা বললেন
শো-তে অক্ষয় তাঁর মেকআপ শিল্পী কিমকে আমন্ত্রণ জানান, যিনি মণিপুরের বাসিন্দা। ঘটনাক্রমে একজন প্রতিযোগী শো-তে আসেন এবং বলেন যে মুম্বইতে তাঁর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে তিনি কীভাবে বর্ণবাদের মুখোমুখি হন। তিনি বর্ণনা করেন যে, তাকে ‘করোনা ভাইরাস’, ‘চিনা’ বলে আক্রমণ করা হয়।
প্রতিযোগীর কথা শোনার পর, অক্ষয় তাঁর মেকআপ শিল্পী কিমকে ফোন করেন এবং তাঁকে নিজের গল্প বলতে বলেন। কিম বলেন, ‘আমাকেও বলা হয় আমি নাকি চিন থেকে এসেছি, অন্যথায় তাঁরা আমাকে 'চিঙ্কি' বা 'মোমো' বলেও ডাকে।’
অক্ষয় বলেন, ‘এরা সবাই ভারতীয়’। অভিনেতা আরও বলেন যে, তিনি এই বিষয়টি জাতীয় টেলিভিশনে নিয়ে এসেছেন কারণ তিনি উত্তর-পূর্বের মানুষরা যে কটাক্ষের মুখে পড়েন, তা তিনি জানেন। অভিনেতাকে জোর গলায় তাই বলতে শোনা যায়, ‘এরা সবাই ভারতীয়। আমি, তুমি এবং এখানে যারা ব্যবসা করছে তারাও ঠিক ততটাই ভারতীয়।’ এরপর কার্গিল যুদ্ধে উত্তর-পূর্বের মানুষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বলেন অক্ষয়। জানান যে, তাঁরা তাঁদের রক্ত দিয়েছেন। তাঁরাও ভারতীয়।
অক্ষয়ের প্রশংসা করা হচ্ছে
এটা শোনার পর সবাই অক্ষয়ের প্রশংসা করছে। এমনকি সোশ্যাল মিডিয়ায়ও এই বিষয়ে কথা বলার জন্য অক্ষয়ের প্রশংসা করেছেন।
অক্ষয়ের সিনেমা
অক্ষয়ের সিনেমা সম্পর্কে বলতে গেলে, তাকে শেষবার জলি এলএলবি ৩-এ দেখা গিয়েছিল, যা গত বছর মুক্তি পায়। বর্তমানে তার বেশ কিছু ছবি মুক্তির অপেক্ষায় আছে, যার মধ্যে রয়েছে ভূত বাংলা, ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল এবং হাইওয়ান।
ভূত বাংলায় অক্ষয়ের সঙ্গে টাবু এবং পরেশ রাওয়াল অভিনয় করেছেন। ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গলে অক্ষয় কুমারের সঙ্গে সুনীল শেট্টি, দিশা পাটানি, রবিণা ট্যান্ডন, জ্যাকলিন ফার্নান্দেজ এবং আরশাদ ওয়ারসি প্রমুখরা। হাইওয়ান-এ অভিনয় করেছেন অক্ষয় কুমার এবং সইফ আলি খান। বহু বছর পর আবারও একসঙ্গে কাজ করবেন সইফ এবং অক্ষয় কুমার।