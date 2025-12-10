১০০ কোটির ক্লাবে সবচেয়ে বেশি অক্ষয়ের সিনেমা! সলমন নাকি শাহরুখ, দ্বিতীয় কে, চমক দেবে তৃতীয় স্থানে থাকা অভিনেতার নাম

অনেক অভিনেতার সিনেমাই ১০০ কোটি ক্লাবে জায়গা করে নিয়েছে, তবে অক্ষয় কুমারের নাম এই তালিকায় শীর্ষে রয়েছে। অক্ষয় কুমারের ১৯টি সিনেমা রয়েছে যা বক্স অফিসে ১০০ কোটির বেশি আয় করেছে। অক্ষয় কুমারের পর এই তালিকায় রয়েছে সলমন খানের নাম। সলমন খানের ১৮টি সিনেমা ১০০ কোটির ক্লাবে জায়গা করে নিয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হ'ল শাহরুখ খান এই তালিকায় সলমন খানের চেয়ে অনেক পিছনে।
সলমন খানের চেয়ে শাহরুখ খান কতটা পিছনে?
বলিউড হাঙ্গামার মতে, সলমন খানের ১৮টি সিনেমা ১০০ কোটির ক্লাবে জায়গা করে নিয়েছে। আর শাহরুখ খানের মাত্র ১০টি ছবি বক্স অফিসে ১০০কোটির সীমা অতিক্রম করতে পেরেছে। এই কারণেই শাহরুখ খান এই তালিকার চতুর্থ স্থানে রয়েছেন।
এই তালিকায় তিন নম্বরে রয়েছে অজয় দেবগনের নামও। তাঁর ১৬টি সিনেমা ১০০ কোটির ক্লাবের অংশ। একই সঙ্গে এই তালিকায় পাঁচ নম্বরে রয়েছেন রণবীর সিং ও হৃতিক রোশন। তাদের দুজনের আটটি করে সিনেমা ১০০ কোটির ক্লাবে তাদের জায়গা তৈরি করেছে।
১০০ কোটির ক্লাবে প্রবেশ করা অভিনেতার তালিকা:
১. অক্ষয় কুমার- ১৯টি সিনেমা
২. সলমন খান- ১৮টি সিনেমা
৩. অজয় দেবগন- ১৬টি সিনেমা
৪. শাহরুখ খান- ১০টি সিনেমা
৫. রণবীর সিং- ৮টি সিনেমা
৬. হৃতিক রোশন- ৮টি সিনেমা
অক্ষয় কুমারের 'ভূত বাংলা' মুক্তি পাবে আগামী বছরের ২ এপ্রিল। সলমন খানের পরবর্তী ছবির নাম 'ব্যাটল অব গালওয়ান'। তবে এর মুক্তির তারিখ এখনও ঘোষণা করা হয়নি। অক্ষয় কুমারের 'ধামাল ৪', শাহরুখ খানের 'কিং', রণবীর সিংয়ের 'ধুরন্ধর পার্ট ২' এবং হৃতিক রোশনের 'ক্রিশ ৪' ২০২৬ সালে মুক্তি পেতে পারে।
