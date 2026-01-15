Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    'দয়া করে সাহায্য করুন... ', অক্ষয়কে দেখেই আর্তি যুবতীর, যা করলেন খিলাড়ি

    এই মুহূর্তে চলছে মুম্বই পৌরসভার ভোট, যেখানে উপস্থিত হয়েছেন বলিউডের একাধিক তারকা। মহারাষ্ট্রের ২৯ টি পৌরসভায় ভোট গ্রহণের পাশাপাশি চলছে বিএমসি নির্বাচন। এই দিন সকাল সকাল ভোট দিতে এসেছিলেন অক্ষয় কুমার। কিন্তু বুথ থেকে বেরোতেই তার সঙ্গে যা ঘটে গেল তা দেখে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল সকলের।

    Published on: Jan 15, 2026 1:51 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    এই মুহূর্তে চলছে মুম্বই পৌরসভার ভোট, যেখানে উপস্থিত হয়েছেন বলিউডের একাধিক তারকা। মহারাষ্ট্রের ২৯ টি পৌরসভায় ভোট গ্রহণের পাশাপাশি চলছে বিএমসি নির্বাচন। এই দিন সকাল সকাল ভোট দিতে এসেছিলেন অক্ষয় কুমার। কিন্তু বুথ থেকে বেরোতেই তার সঙ্গে যা ঘটে গেল তা দেখে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল সকলের।

    অক্ষয়কে দেখেই আর্তি যুবতীর, যা করলেন খিলাড়ি
    অক্ষয়কে দেখেই আর্তি যুবতীর, যা করলেন খিলাড়ি

    সব সময় নিয়ম মেনেই চলতে ভালোবাসেন অক্ষয়। প্রতিটি জায়গায় সময়ের আগেই পৌঁছে যান তিনি। এবারেও তার অন্যথা হয়নি। কিন্তু ভোট কেন্দ্র থেকে বেরোনোর সময় আচমকা এক যুবতীর সঙ্গে দেখা হয় তার। ছবি তোলার জন্য নয় বরং অক্ষয় কুমারের কাছে কাতর আর্তি জানান ওই ভক্ত।

    আরও পড়ুন: ফের পরিচালনায় ফিরছেন অগ্নিদেব, মুখ্য ভূমিকায় জিতু, থাকছেন একঝাঁক তারকা

    সোশ্যাল মিডিয়ায় যে ভিডিওটি ভাইরাল হয় সেখানে দেখা যাচ্ছে ভোট কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে গাড়িতে ওঠার আগেই আচমকা এক যুবতী অক্ষয় কুমারকে ডাকেন। অক্ষয় দাঁড়িয়ে যেতেই সে তার হাতে ধরে থাকা কাগজ এগিয়ে দেয় অক্ষয়ের কাছে। কাতর আর্জি জানিয়ে বলে, ‘বাবা খুব বিপদে রয়েছেন। ওনাকে বাঁচান। আমার বাবা দিনের ভারে জর্জরিত হয়ে রয়েছেন। দয়া করে অর্থ সাহায্য করুন।’

    ভক্তের মুখে এই কথা শুনে তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নেন অক্ষয়। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা টিম সদস্যকে বলেন ওই যুবতী নাম্বার নিয়ে নিতে। যুবতীকে আশ্বাস দেন অর্থ সাহায্য করার। কৃতজ্ঞতা ভরে অক্ষয়ের পা ধরতে গেলেই তাড়াতাড়ি যুবতীকে বাধা দেন তিনি। এরপরই গাড়িতে উঠে পড়েন অক্ষয়।

    আরও পড়ুন: প্রেমের টানে স্বয়মের সঙ্গে বাড়ি থেকে পালাল জুঁই, বিয়ের মন্ডপে তাহলে কে?

    ভিডিও ভাইরাল হতেই অক্ষয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন সকলে। এর আগেও একাধিকবার অক্ষয়কে দেখা গিয়েছে সাধারণ মানুষের সাহায্য করতে। প্রসঙ্গত, এই দিন ভোট দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় ছবিশিকারীদের মুখোমুখি হয়ে অক্ষয় বলেন, ‘আজ সেই দিন যেদিন জনগণ কথা বলে। সমস্ত মুম্বইবাসীকে অনুরোধ করছি অবশ্যই ভোট দেবেন এবং সঠিক প্রার্থীকে নির্বাচন করবেন। আগামীতে যাতে অভিযোগ না থাকে তার জন্য আপনাকে এগিয়ে আসতে হবে।’

    News/Entertainment/'দয়া করে সাহায্য করুন... ', অক্ষয়কে দেখেই আর্তি যুবতীর, যা করলেন খিলাড়ি
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes