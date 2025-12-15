Edit Profile
    আড়াই-তিন হাজার কোটি টাকার মালিক! তবু মধ্যবিত্তদের এই একটি স্বভাব বড্ড মিস করেন অক্ষয় কুমার

    একাধিক মিডিয়া রিপোর্ট অনুসারে ২০২৫ সালে অক্ষয় কুমার অন্তত ২৫০-৩৫০ কোটি টাকার মালিক। তবে জানেন কি, এত বড়লোক হওয়ার পরেও, নিজের মধ্যবিত্ত জীবনের বিশেষ একটা জিনিস বড্ড মিস করেন খিলাড়ি। আর তা মোটেও রাস্তায় দাঁড়িয়ে স্ট্রিট ফুড খাওয়া নয়! তাহলে?

    Published on: Dec 15, 2025 9:20 AM IST
    By Tulika Samadder
    বলিউডের অন্যতম ধনী অভিনেতার তালিকায় নাম আসে অক্ষয় কুমারের। বেশ কয়েকবার বলিউড থেকে সর্বোচ্চ কর দিয়েছেন তিনি। শেষ কয়েকবছর সিনেমা সেভাবে বক্স অফিসে ব্যবসা না করলেও, অক্ষয়ের সম্পত্তির হিসেবে তা খুব একটা ছাপ ফেলতে পারেনি। তবে এসবের মাঝেও একটি বড় না পাওয়া রয়েছে খিলাড়ি কুমারের জীবনে। অক্ষয় কুমার সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে এমন মধ্যবিত্ত অভ্যাস কী যা তিনি আজ অনেক মিস করেন। কী সেটা?

    মধ্যবিত্ত জীবনের কোন জিনিস মিস করেন অক্ষয় কুমার?
    মধ্যবিত্ত জীবনের কোন জিনিস মিস করেন অক্ষয় কুমার?

    মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে সুপারস্টার হয়ে উঠেছেন অক্ষয় কুমার। তিনি সেই সময়ও দেখেছেন মাসের খরচ তোলার টাকা জোগার করতেই তাঁর কালঘাম ছুটত। আর আজ তিনি কোটি কোট টাকার মালিক। বাড়ির নীচে দাঁড়িয়ে থাকে সব বিলাসবহুল গাড়ি। সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে অক্ষয় কুমারকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, তাঁর মধ্যবিত্ত সময়ের কোন জিনিসটি তিনি আজ খুব মিস করেন, এটি কি তার স্ট্রিট ফুড, নাকি বাজারে গিয়ে কেনাকাটা করা?

    পিঙ্কভিলার সঙ্গে আলাপচারিতায় অক্ষয় কুমার জবাব দেন, 'আমি বাইরে খেতে পছন্দ করি না। সুতরাং এমন নয় যে আমি বাইরে গিয়ে বড়া পাও খাব, বা এলকো মার্কেটে গিয়ে রঙিন পানীয়। সেরকম কিছু নেই। কিন্তু মাঝে মাঝে সমুদ্রের তীরে যাওয়া মিস করি। আমি প্রতিদিন সৈকতে যেতাম। আমি সেখানে গিয়ে ব্যায়াম করতাম। কিন্তু এখন আমি সমুদ্রের তীরে গিয়ে এগুলো করতে পারি না। হ্যাঁ, এটি এমন কিছু যা আমি খুব মিস করি।

    বলিউডে খিলাড়ি কুমারের শেষ ছবি ছিল জলি এলএলবি ৩, যা বক্স অফিসে ভালোই ব্যবসা করেছে। সিনেমাটি তৈরির মোট খরচ ছিল ৯০ থেকে ১০০ কোটি, এবং এর বিশ্বব্যাপী সংগ্রহ ছিল প্রায় ১৫০ কোটি ছিল। অক্ষয় কুমারের আসন্ন ছবির কথা বলতে গেলে, তাঁকে এরপর ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’, ‘হেরা ফেরি ৩’, ‘হাইওয়ান’ এবং ‘ভূত বাংলো’র মতো ছবিতে কাজ করতে দেখা যাবে।

