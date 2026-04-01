Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ‘ভুত বাংলা’ মুক্তির আগে মহাকালেশ্বর মন্দিরে পুজো দিলেন অক্ষয়, সঙ্গী হলেন শাশুড়ি ডিম্পল

    অভিনেতা অক্ষয় কুমার তাঁর মা ডিম্পল কাপাডিয়ার সঙ্গে উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর মন্দিরে পুজো দিলেন। আসন্ন ছবি 'ভূত বাংলা'-র মুক্তির আগে পরিবার ও দেশের জন্য প্রার্থনা করেন তিনি।

    Apr 1, 2026, 18:48:38 IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    অভিনেতা অক্ষয় কুমার আসন্ন ছবি 'ভূত বাংলা'-র মুক্তির আগে বুধবার সকালে উজ্জয়িনীর শ্রী মহাকালেশ্বর মন্দিরে পুজো দিতে আসেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর শাশুড়ি, বর্ষীয়ান অভিনেত্রী ডিম্পল কাপাডিয়া। অক্ষয় কুমার মহাকালেশ্বর মন্দিরে ANI দ্বারা শেয়ার করা একটি ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে অক্ষয় এবং ডিম্পল মন্দিরে ভগবান শিবের পুজো করছেন।

    সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় অক্ষয় বলেন, ‘খুব ভালো ছিল… আমি পুরো দেশ এবং আমার পরিবারের জন্য প্রার্থনা করেছি। আমি প্রার্থনা করেছি যেন আমাদের দেশ সবসময় উন্নতি করে এবং অগ্রগতি লাভ করে।’

    শিবরা নদীর তীরে অবস্থিত মহাকালেশ্বর মন্দির, ভগবান শিবের ১২টি জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে অন্যতম এবং এর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য অপরিসীম। এই দিন অক্ষয়কে একটি সাধারণ সাদা কুর্তা-পাজামায় শান্ত ও সৌম্য দেখাচ্ছিল, অন্যদিকে ডিম্পল কাপাডিয়া একটি মার্জিত ব্লাশ-পিঙ্ক শাড়ি বেছে নিয়েছিলেন।

    নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন অক্ষয়?

    অক্ষয় তাঁর নিরাপত্তাহীনতা নিয়ে মুখ খুললেন সম্প্রতি, তাঁর রিয়েলিটি শো 'হুইল অফ ফরচুন'-এ অক্ষয় উচ্চশিক্ষিত পরিবেশে নিজেকে নিরাপত্তাহীন মনে করার কথা বলেছিলেন। তিনি বলেন, 'কোনও মানুষ, বিশেষ করে আমার মতো যারা বেশি শিক্ষিত নয়, আমি মাঝে মাঝে আপনাদের মতো মানুষের সামনে নিজেকে খুব ছোট মনে করি।

    তিনি আরও যোগ করেন, ‘মাঝে মাঝে আমি ভাবি আমার পড়া উচিত। এখন মনে হয় যদি পড়তাম। কিন্তু এখন যখন পড়তে চাই তখনও পড়তে পারি না, কারণ আমার পড়তে ভালো লাগে না, এটাই ব্যাপার।’

    কাজের সূত্রে

    অক্ষয় 'ভূত বাংলা' মুক্তির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, যা প্রিয়দর্শন পরিচালিত এবং প্রায় ১৪ বছর পর তাঁদের পুনর্মিলন। ছবিতে টাবু, পরেশ রাওয়াল, রাজপাল যাদব, যিশু সেনগুপ্ত, আসরানি এবং ওয়ামিকা গাব্বির মতো শক্তিশালী অভিনেতারা রয়েছেন এবং এটি কমেডি ও থ্রিলারের মিশ্রণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বালাজি মোশন পিকচার্স এবং কেপ অফ গুড ফিল্মসের সহযোগিতায় প্রযোজিত, 'ভূত বাংলা' এপ্রিল মাসে মুক্তি পাবে। ভক্তরা অক্ষয়কে প্রিয়দর্শনের ক্লাসিক ছবিতে ফিরতে দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন, যেখানে তাঁর কমেডি টাইমিং পরিচালকের সিগনেচার স্টাইল আবার দেখতে পাবেন দর্শকরা।

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes