‘হলিউডেও তো এমনটা হয়…’, ‘ভূত বাংলা’-য় ওয়ামিকার সঙ্গে বয়সের ফারাক নিয়ে যা বললেন অক্ষয়

‘হলিউডেও তো এমনটা হয়…’, ‘ভূত বাংলা’-য় ওয়ামিকার সঙ্গে বয়সের ফারাক নিয়ে যা বললেন অক্ষয়
অক্ষয় কুমার ছাড়াও, 'ভূত বাংলা' ছবির পরিচালক প্রিয়দর্শনও বয়সের পার্থক্য নিয়ে কথা বলেছেন এবং জোর দিয়েছেন যে এতে কোনও সমস্যা নেই।
সম্প্রতি চলচ্চিত্রে পর্দায় রোমান্স করা দুই অভিনেতার বয়সের ব্যবধান নিয়ে বেশ বিতর্ক চলছে। কিছুদিন আগেই যখন আদিত্য ধরের ' ধুরন্ধর ' ছবিতে ২০ বছর বয়সী সারা অর্জুনকে ৪০ বছর বয়সী রণবীর সিংয়ের বিপরীতে কাস্ট করা হয়েছিল, কিংবা যখন 'সিকন্দর' ছবিতে ২৯ বছর বয়সী রশ্মিকা মন্দান্না ৬০ বছর বয়সী সলমন খানের স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। এবার প্রশ্ন উঠেছে ভুত বাংলা ছবির কাস্টিং নিয়ে।
সম্প্রতি নিজের পরবর্তী ছবির প্রচারণার সময় এক সাক্ষাৎকারে বলিউড অভিনেতা অক্ষয় কুমার (৫৮) এই বিষয়ে তাঁর মতামত জানিয়েছেন। প্রিয়দর্শন পরিচালিত হরর কমেডি ' ভূত বাংলা' -তে তাঁকে দেখা যাবে ৩২ বছর বয়সী ওয়ামিকা গাব্বির বিপরীতে।
নিউজ ১৮-এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে, পর্দায় বয়সের ব্যবধানের প্রেমের গল্প নিয়ে নিজের ভাবনা জানাতে গিয়ে অক্ষয় কুমার বলেন, ‘তো কী হয়েছে? আমরা কি আগে কখনও দেখিনি? হলিউডেও তো এমনটা হয়। কখনও কখনও, এটা চিত্রনাট্যের প্রয়োজন। (বাস্তব জীবনেও), অনেকেই নিজেদের চেয়ে বয়সে বড় বা ছোট সঙ্গীকে বিয়ে করেন।’
সহ-অভিনেত্রী ওয়ামিকা গাব্বি সম্পর্কে বলতে গিয়ে অক্ষয় বলেন, ‘ওয়ামিকার সাথে আমার প্রথম দেখা হয় ‘ভূত বাংলা’-র শুটিংয়ের সময়। ও খুব অন্যভাবে কাজ করে। ও ওর দৃশ্যগুলো পড়তে থাকে এবং সেগুলোর জন্য রিহার্সাল করে। ও খুব সিরিয়াস হয়ে যায়। তাবু ওর চেয়েও বেশি সিরিয়াস। অন্যদিকে, বিদ্যা, যার সাথে আমি আনিস বাজমি জি-র ছবিতে কাজ করছি, সে একজন স্বাধীন অভিনেতা হিসেবে থাকতে বিশ্বাসী।’
বয়সের ব্যবধান বিতর্ক নিয়ে নিজের মতামত জানাতে গিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাতা প্রিয়দর্শন আরও বলেন, ‘এমজিআর এবং এনটিআর-এর মতো মানুষেরা একটা কথা বলতেন... যে কালানুক্রমিক বয়স এবং পর্দার বয়সের মধ্যে অনেক বড় পার্থক্য থাকে। একজন অভিনেতার পর্দার বয়স হয়তো তার আসল বয়স নয়, কিন্তু মানুষ আপনাকে আপনার পর্দার বয়সের জন্যও গ্রহণ করে। আমি এতে কোনও সমস্যা দেখি না। যখন আমি শুটিং করি, তখন কোনও জুটিকে দেখে আমার মনে হতে পারে যে এটি সঠিক জুটি নয় (এবং এর সাথে তাদের বয়সের ব্যবধানের কোনও সম্পর্ক নাও থাকতে পারে)। যখন আমি অক্ষয় বা টাবুর সাথে শুটিং করি, তখন তাদের দেখে আমার কখনওই কোনও সমস্যা মনে হয় না। আর দর্শকরা যখন ছবিটি দেখেন, আমি লক্ষ্য করি যে তাদেরও সেই সমস্যাটি মনে হয় না। এর কারণ হলো তাদের চরিত্র এবং তাদের পর্দার বয়স।’
পরেশ রাওয়াল, রাজপাল যাদব, টাবু এবং প্রয়াত আসরানি অভিনীত ‘ভূত বাংলা’ আগামী ১০ এপ্রিল প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে। এই ছবির মাধ্যমে অক্ষয় ও প্রিয়দর্শন তাদের শেষ যৌথ কাজ ‘খাট্টা মিঠা’ (২০১০)-এর ১৪ বছর পর পুনরায় একত্রিত হচ্ছেন। অক্ষয় ও প্রিয়দর্শনের এই আসন্ন ছবিটি তাদের একসঙ্গে দ্বিতীয় হরর কমেডি এবং এর সঙ্গে তাদের প্রথম হরর কমেডি ছবি ‘ভুল ভুলাইয়া’ (২০০৭) -এরও একটি বিশেষ যোগসূত্র রয়েছে — দুটি ছবিরই শুটিং জয়পুরের চোমু প্যালেসে করা হয়েছে।