    ‘ধুরন্ধর ২’-এর জন্য কি ‘ভূত বাংলা’র কোনও ক্ষতি হতে পারে? ‘আমাদের ছবিটি…’, মুখ খুললেন অক্ষয়

    অক্ষয় কুমার ‘ধুরন্ধর ২’ নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। এই ছবির সাফল্য তাঁর ছবি ‘ভূত বাংলা’-র কোনও ক্ষতি করতে পারে কি না, সে বিষয়েও তিনি কথা বলেছেন।

    Mar 24, 2026, 15:07:45 IST
    By Sayani Rana
    রণবীর সিং অভিনীত 'ধুরন্ধর ২' দারুণ সাফল্য অব্যাহত রেখেছে। ছবিটি শুধু দর্শক ও সমালোচকদের কাছ থেকেই নয়, চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে যুক্ত বহু মানুষের কাছ থেকেও ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছে। প্রেক্ষাগৃহে ছবিটির এই দুর্দান্ত সাফল্যের মাঝে অক্ষয় কুমার এবার তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। এই ছবির সাফল্য তাঁর ছবি ‘ভূত বাংলা’-র কোনও ক্ষতি করতে পারে কি না, সে বিষয়েও তিনি কথা বলেছেন।

    অক্ষয় কুমারের ছবি 'ভূত বাংলা' ১০ই এপ্রিল মুক্তি পাচ্ছে। আইএনএস-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অভিনেতা বলেন, ‘এত বিশাল দর্শকের কাছ থেকে ছবিটি যে সাড়া পাচ্ছে, তাতে আমি খুব খুশি। এই ছবিটি ভারতীয় সিনেমাকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে, যা খুবই অনুপ্রেরণাদায়ক। সাধারণত তিন সপ্তাহ অনেক সময়, কিন্তু এখানে আমরা ২১ দিনের কথা বলছি। এটা ইন্ডাস্ট্রির জন্য খুবই ভালো এবং এর ফলে অনেক সাক্ষাৎকার দেওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। ছবিগুলো যদি ভালো না চলত, তাহলে এই ধরনের আলাপচারিতার জন্য কোনও প্ল্যাটফর্মই থাকত না।’

    অক্ষয় আরও বলেন, ‘ধুরন্ধর ২ ছবিটি বাস্তবধর্মী, অ্যাকশনধর্মী এবং প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নির্মিত, আর আমাদের ছবিটি পারিবারিক ছবি। আমাদের সব ছবি সফল হওয়াটা আমাদের জন্য দারুণ ব্যাপার, যা ইন্ডাস্ট্রির জন্যও একটি ভালো বিষয়।’

    'ভূত বাংলা' ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন অক্ষয় কুমার, পরেশ রাওয়াল, টাবু, ভামিকা গাব্বি এবং রাজপাল যাদব। গত বছর ২০ অক্টোবর প্রয়াত আসরানিকেও এই ছবিতে দেখা যাবে। এই হরর কমেডিটি পরিচালনা করেছেন প্রিয়দর্শন। এই ছবির মাধ্যমে ১৪ বছর পর অক্ষয় ও প্রিয়দর্শন জুটি ফিরছে বড় পর্দায়।

    উল্লেখ্য যে, ‘ধুরন্ধর ২’ ১৯ মার্চ মুক্তি পেয়েছে, সেখানে ভূত বাংলা মুক্তি পেয়েছে ১০ এপ্রিল। এর মধ্যে কোনও বড় ছবি মুক্তি পায়নি। তবে, ‘ভূত বাংলা’ মুক্তি পাবে মৃণাল ঠাকুর ও আদিভি অভিনীত ‘ডাকাত: আ লাভ স্টোরি’-র সঙ্গে। আসলে ছবিটি মুক্তি ‘ধুরন্ধর ২’-এর সঙ্গেই হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু পরে এর মুক্তির তারিখ পিছিয়ে দেওয়া হয়।

    যশের ছবি ‘টক্সিক’-এর মুক্তিও স্থগিত করা হয়েছিল। এই ছবিটিও ১৯ মার্চ মুক্তি পাওয়ার কথা থাকলেও, পরে তা স্থগিত করা হয়।

