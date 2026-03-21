    ‘আমার জীবনের একটি অংশকে গড়ে তুলেছেন…’, চাক নরিসের মৃত্যুতে শোকবার্তা অক্ষয়ের

    অক্ষয় কুমার বলেছেন যে মার্শাল আর্টিস্ট হিসেবে বেড়ে ওঠার সময় চাক নরিসের 'ওয়ে অফ দ্য ড্রাগন' এবং 'মিসিং ইন অ্যাকশন' দেখাটা ছিল বিনোদন এবং শিক্ষা দুটোই।

    Mar 21, 2026, 16:24:52 IST
    By Swati Das Banerjee
    প্রয়াত হলিউডের অ্যাকশন তারকা চাক নরিস। ৮৬ বছর বয়সে না ফেরার দেশে চলে গেলেন এই বিখ্যাত মার্কিন মার্শাল আর্টিস্ট। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই খবর শুনে শোকের ছায়া ছড়িয়েছে হলিউড থেকে বলিউডে। এবার প্রয়াত অ্যাকশন তারকার প্রয়াণে একটি আবেগঘন বার্তা দেন বলিউডের অন্যতম অ্যাকশন স্টার অক্ষয় কুমার।

    চাক নরিসের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ অক্ষয় কুমার
    শুক্রবার অর্থাৎ ২০ মার্চ সন্ধ্যায় X হ্যান্ডেলে প্রয়াত তারকার একটি পুরনো ছবি শেয়ার করেন প্রয়াত তারকার। ছবিটি শেয়ার করে তিনি লেখেন, ‘মার্শাল আর্টিস্ট হিসেবে বেড়ে ওঠার সময়, ওয়ে অফ দ্য ড্রাগন, মিসিং ইন এ্যাকশন এবং আরও অনেক ছবিতে চাক নরিসকে দেখা শুধুমাত্র আমার ক্ষেত্রে বিনোদন ছিল না, ছিল শিক্ষার। পর্দায় তাঁর শৃঙ্খলা, শক্তি আমার সঙ্গে রয়ে গিয়েছে চিরকাল। উনি আমার জীবনের একটি অংশকে গড়ে তুলেছেন, এই অনুপ্রেরণার জন্য কৃতজ্ঞ।’

    চাক নরিস সম্পর্কে:

    'ওয়াকার, টেক্সাস র্যাঞ্জার' এবং অন্যান্য টেলিভিশন শো ও চলচ্চিত্রে মার্শাল আর্টস গ্র্যান্ডমাস্টার এবং অ্যাকশন তারকা হিসেবে তাঁর ভূমিকা তাঁকে একজন কিংবদন্তী কঠিন চরিত্রে পরিণত করেছিল। বৃহস্পতিবার তাঁর মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে এনে পরিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা এক বিবৃতিতে বলেছেন, ‘যদিও আমরা পরিস্থিতি ব্যক্তিগত রাখতে চাই, তবে আপনাদের জানাতে চাই উনি এখন চিরশান্তিতে আছেন।’

    তারকা হওয়ার আগে, নরিস প্রতিযোগিতামূলক মার্শাল আর্টে অত্যন্ত সফল ছিলেন। তিনি ১৯৬৮ সালের চলচ্চিত্র 'দ্য রেক ক্রু'-তে একজন অচেনা দেহরক্ষী হিসেবে চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন, যেখানে ডিন মার্টিনের সাথে একটি লড়াই অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি মার্শাল আর্ট সার্কেলে ব্রুস লি-র সাথেও পরিচিত হয়েছিলেন। ১৯৭২ সালের চলচ্চিত্র 'রিটার্ন অফ দ্য ড্রাগন'-এ একটি আইকনিক মুখোমুখি লড়াইয়ের জন্য পরিচিত তিনি।

    তিনি 'মিসিং ইন অ্যাকশন', 'দ্য ডেল্টা ফোর্স' এবং 'সাইডকিকস'-এর মতো ২০টিরও বেশি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। তিনি ২০১২ সালের 'দ্য এক্সপেন্ডেবলস ২' এবং ২০২৪ সালের সাই-ফাই অ্যাকশন চলচ্চিত্র 'এজেন্ট রেকন' সিনেমায় কাজ করেছেন।

    প্রসঙ্গত, গত ১০ মার্চ ছিল তাঁর জন্মদিন। জন্মদিনের দিন বক্সিং অনুশীলনের ভিডিয়ো পোস্ট করে তিনি লিখেছিলেন, ‘আমার বয়স বাড়ে না, আমি শুধু প্রতিটি ধাপে আরও শক্তিশালী হই।’ এটাই ছিল তাঁর শেষ জন্মদিনের পোস্ট। যে মানুষটির ফ্যান ছিলেন তৎকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ, সেই মানুষটার মৃত্যু যে একটি বিশাল বড় ক্ষতি, তা বলাই বাহুল্য।

