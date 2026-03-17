এলপিজি সংকটে গোটা দেশ, কীভাবে সবটা সামলাচ্ছেন টুইঙ্কল? জানালেন অক্ষয়
এই মুহূর্তে গোটা দেশ গ্যাসের সংকটে জর্জরিত হয়ে রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে চলতে থাকা যুদ্ধের ফলে এই দেশের মানুষের রান্নাঘরে পড়েছে গ্যাসের আকাল। সাধারণ মানুষ থেকে সেলিব্রেটি, সকলেরই এখন একই অবস্থা। এই বিপদের মধ্যেই কীভাবে সবটা সামলাচ্ছেন টুইঙ্কল, খোলসা করলেন অক্ষয়।
মঙ্গলবার বিএমসি সদর দপ্তরে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে অক্ষয় জানান, গ্যাস সমস্যার মধ্যেই কীভাবে বুদ্ধি করে সবটা সামলাচ্ছেন স্ত্রী। অভিনেতা জানান, এই মুহূর্তে দুটি ইন্ডাকশন স্ট্রোভ কিনেছেন তিনি। আপাতত সেটা নিয়েই চলছে কাজ।
ফ্রি প্রেস জার্নালের শেয়ার করা একটি ভিডিওতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে এলপিজি সিলিন্ডারের ঘাটতি নিয়ে প্রশ্ন করায় অক্ষয় জানান, এখনও পর্যন্ত কোনও সমস্যা হয়নি। পরশু টুইঙ্কল দুটি ইন্ডাকশন ওভেন কিনে নিয়ে এসেছেন। আপনারাও কিনে নিন।
এলপিজি সংকট সম্পর্কে
মুম্বই জুড়ে বহু পরিবার ও রেস্তোরাঁ তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) সিলিন্ডারের ঘাটতিতে ভুগছে। পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত ভারতে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি)-এর সরবরাহ ব্যাহত করেছে। সংবাদ সংস্থা পিটিআই-এর তথ্য অনুযায়ী, দেশটি তার প্রয়োজনীয় এলপিজির প্রায় ৬০ শতাংশ আমদানি করে, যার বেশিরভাগই আসে হরমুজ প্রণালী দিয়ে। ইরানের ওপর মার্কিন ও ইসরায়েলি হামলা এবং তেহরানের পাল্টা আক্রমণের পর এই প্রণালীটি কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে।
টুইঙ্কল এবং অক্ষয় সম্পর্কে
টুইঙ্কল ও অক্ষয় ২০০১ সাল থেকে বিবাহিত। তাদের দুটি সন্তান রয়েছে, ছেলে আরভ এবং মেয়ে নিতারা। অভিনেত্রী থেকে লেখিকা হওয়া টুইঙ্কল ২০১৫ সালে তার প্রথম নন-ফিকশন বই ‘মিসেস ফানিবোনস’ প্রকাশ করেন। তিনি আরও লিখেছেন ‘দ্য লেজেন্ড অফ লক্ষ্মী প্রসাদ’, ‘পাজামাস আর ফরগিভিং’ এবং ‘ওয়েলকাম টু প্যারাডাইস’।
অক্ষয়ের চলচ্চিত্র সম্পর্কে
প্রিয়দর্শন পরিচালিত ‘ভূত বাংলা’ ছবিতে অক্ষয়কে দেখা যাবে । ছবিটিতে আরও অভিনয় করবেন টাবু এবং পরেশ রাওয়াল। শোভা কাপুর ও একতা কাপুরের বালাজি টেলিফিল্মস এবং অক্ষয়ের কেপ অফ গুড ফিল্মস প্রযোজিত ‘ভূত বাংলা’ ছবিটি ২০২৬ সালের ২ এপ্রিল মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। শোনা যাচ্ছে, ওয়ামিকা গাব্বি ছবিটিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করবেন। এছাড়াও তাঁর হাতে ‘ওয়েলকাম টু দ্য জাঙ্গল’ এবং ‘হেরা ফেরি ৩’ রয়েছে।
অক্ষয়ের হাতে প্রিয়দর্শন পরিচালিত এবং সইফ আলি খান অভিনীত ‘হায়ওয়ান’ ছবিটিও রয়েছে। এটি কেভিএন প্রোডাকশনস ও থেসপিয়ান ফিল্মসের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত এবং ভেঙ্কট কে নারায়ণ ও শৈলজা দেসাই ফেন যৌথভাবে প্রযোজনা করেছেন। ছবিটিতে সায়ামী খেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করবেন। নির্মাতারা ২০২৬ সালে ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন।