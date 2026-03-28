‘প্রযোজক হওয়া উচিত হয়নি…’! রাজপাল যাদবের ঋণ খেলাপ মামলায় মন্তব্য অক্ষয়ের

‘প্রযোজক হওয়া উচিত হয়নি…’! রাজপাল যাদবের ঋণ খেলাপ মামলায় মন্তব্য অক্ষয়ের
সম্প্রতি রাজপাল যাদবের ঋণখেলাপ মামলা নিয়ে কথা বলেছেন বলিউড অভিনেতা অক্ষয় কুমার। খিলাড়ি-অভিনেতা বলেছিলেন যে, তিনি রাজপালকে ছবি প্রযোজনা না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন- ‘আমরা অভিনেতা এবং আমাদের সেখানে থাকা উচিত’! তবে তিনি রাজপাল যাদবের কাজের প্রশংসা করেন।
বলিউড অভিনেতা অক্ষয় কুমার এবং রাজপাল যাদব আবারও একসঙ্গে বড় পর্দায় ফিরছেন নতুন ছবি ‘ভূত বাংলা’-তে। এই জুটিকে আগেও বহু হিট ছবিতে দেখা গিয়েছে, এবং তাঁদের অনস্ক্রিন কেমিস্ট্রি বরাবরই দর্শকদের কাছে জনপ্রিয়। অফস্ক্রিনেও তাঁদের মধ্যে রয়েছে দারুণ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক।
সম্প্রতি রাজপাল যাদবের চেক বাউন্স মামলার প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন অক্ষয় কুমার। তিনি জানান, রাজপালকে তিনি আগে থেকেই ছবি প্রযোজনা না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। অক্ষয় বলেন, অভিজ্ঞ অভিনেতা অসরানি তাঁকে একবার বলেছিলেন যে, ‘কখনও ছবি প্রযোজনা করতে যেও না।’, আর সেই কথা মাথায় রেখেই তিনি রাজপালকেও সতর্ক করেছিলেন।
অক্ষয়ের কথায়, ‘আমরা অভিনেতা, প্রযোজকের কাজ আলাদা। কীভাবে একটি ছবি প্রযোজনা করতে হয়, সেটা প্রযোজকরাই ভালো জানেন। তাই আগে পুরো বিষয়টা না বুঝে প্রযোজক হওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়। অভিনেতা হলে অভিনেতাই থাকা ভালো।’
তবে রাজপাল যাদবের প্রশংসাও করেছেন অক্ষয়। তিনি বলেন, রাজপাল কখনও শর্টকাটে বিশ্বাস করেন না এবং সৎ পথে পরিশ্রম করেই সাফল্য অর্জন করতে চান। অক্ষয়ের মতে, ‘অনেকে যেখানে ১০০% দেয়, সেখানে রাজপাল ১২০-১৪০% দেন। তাঁর সঙ্গে কাজ করতে ভীষণ ভালো লাগে। আমাদের মধ্যে মজার মুহূর্তগুলো অনেক সময় স্ক্রিপ্টেও লেখা থাকে না, স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তৈরি হয়।’
উল্লেখ্য, ২০০৪ সালে ‘মুঝসে শাদি করোগি’ ছবিতে প্রথমবার এই জুটিকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল। তারপর থেকে তাঁদের জুটি বহু ছবিতে দর্শকদের মন জয় করেছে।এবার তাঁরা ফিরছেন পরিচালক প্রিয়দর্শন-এর নতুন ছবি ‘ভূত বাংলা’-তে। এই ছবিতে অক্ষয় কুমার লিড রোলে রয়েছেন, সঙ্গে থাকছেন টাব্বু এবং ওয়ামিকা গাব্বি। বাংলার অভিনেতা যিশু সেনগুপ্তও রয়েছেন এই ছবিতে। আগামী ১০ এপ্রিল ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কথা, আর সেই অপেক্ষায় রয়েছেন ভক্তরা।
