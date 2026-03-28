    ‘প্রযোজক হওয়া উচিত হয়নি…’! রাজপাল যাদবের ঋণ খেলাপ মামলায় মন্তব্য অক্ষয়ের

    সম্প্রতি রাজপাল যাদবের ঋণখেলাপ মামলা নিয়ে কথা বলেছেন বলিউড অভিনেতা অক্ষয় কুমার। খিলাড়ি-অভিনেতা বলেছিলেন যে, তিনি রাজপালকে ছবি প্রযোজনা না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন- ‘আমরা অভিনেতা এবং আমাদের সেখানে থাকা উচিত’! তবে তিনি রাজপাল যাদবের কাজের প্রশংসা করেন।

    Mar 28, 2026, 10:04:39 IST
    By Tulika Samadder
    বলিউড অভিনেতা অক্ষয় কুমার এবং রাজপাল যাদব আবারও একসঙ্গে বড় পর্দায় ফিরছেন নতুন ছবি ‘ভূত বাংলা’-তে। এই জুটিকে আগেও বহু হিট ছবিতে দেখা গিয়েছে, এবং তাঁদের অনস্ক্রিন কেমিস্ট্রি বরাবরই দর্শকদের কাছে জনপ্রিয়। অফস্ক্রিনেও তাঁদের মধ্যে রয়েছে দারুণ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক।

    রাজপাল যাদব ও অক্ষয় কুমার।
    সম্প্রতি রাজপাল যাদবের চেক বাউন্স মামলার প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন অক্ষয় কুমার। তিনি জানান, রাজপালকে তিনি আগে থেকেই ছবি প্রযোজনা না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। অক্ষয় বলেন, অভিজ্ঞ অভিনেতা অসরানি তাঁকে একবার বলেছিলেন যে, ‘কখনও ছবি প্রযোজনা করতে যেও না।’, আর সেই কথা মাথায় রেখেই তিনি রাজপালকেও সতর্ক করেছিলেন।

    অক্ষয়ের কথায়, ‘আমরা অভিনেতা, প্রযোজকের কাজ আলাদা। কীভাবে একটি ছবি প্রযোজনা করতে হয়, সেটা প্রযোজকরাই ভালো জানেন। তাই আগে পুরো বিষয়টা না বুঝে প্রযোজক হওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়। অভিনেতা হলে অভিনেতাই থাকা ভালো।’

    তবে রাজপাল যাদবের প্রশংসাও করেছেন অক্ষয়। তিনি বলেন, রাজপাল কখনও শর্টকাটে বিশ্বাস করেন না এবং সৎ পথে পরিশ্রম করেই সাফল্য অর্জন করতে চান। অক্ষয়ের মতে, ‘অনেকে যেখানে ১০০% দেয়, সেখানে রাজপাল ১২০-১৪০% দেন। তাঁর সঙ্গে কাজ করতে ভীষণ ভালো লাগে। আমাদের মধ্যে মজার মুহূর্তগুলো অনেক সময় স্ক্রিপ্টেও লেখা থাকে না, স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তৈরি হয়।’

    উল্লেখ্য, ২০০৪ সালে ‘মুঝসে শাদি করোগি’ ছবিতে প্রথমবার এই জুটিকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল। তারপর থেকে তাঁদের জুটি বহু ছবিতে দর্শকদের মন জয় করেছে।এবার তাঁরা ফিরছেন পরিচালক প্রিয়দর্শন-এর নতুন ছবি ‘ভূত বাংলা’-তে। এই ছবিতে অক্ষয় কুমার লিড রোলে রয়েছেন, সঙ্গে থাকছেন টাব্বু এবং ওয়ামিকা গাব্বি। বাংলার অভিনেতা যিশু সেনগুপ্তও রয়েছেন এই ছবিতে। আগামী ১০ এপ্রিল ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কথা, আর সেই অপেক্ষায় রয়েছেন ভক্তরা।

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

