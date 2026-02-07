ফের আইনি জটিলটয়া হেরা ফেরি ৩, গড়াল আদালত পর্যন্ত! আটকে যেতে পারে ছবির মুক্তিও

ফের আইনি জটিলটয়া হেরা ফেরি ৩, গড়াল আদালত পর্যন্ত! আটকে যেতে পারে ছবির মুক্তিও
ভক্তরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন হেরা ফেরি ৩-এর জন্য। তবে এই ছবি নিয়ে ঝামেলা কমার নাম নিচ্ছে না। এখন দক্ষিণের এক প্রযোজক দাবি করেছেন যে, ছবিটির স্বত্ব তাঁদের রয়েছে।
হেরা ফেরি ৩ নিয়ে অপেক্ষার প্রহর গুনছেন দর্শকরা। ভক্তরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন এই ছবির জন্য, কিন্তু ছবি নিয়ে ঝামেলা কমার নামই নিচ্ছে না। গত বছর ছবিটি ধাক্কা খেয়েছিল যখন পরেশ রাওয়াল এই সিনেমা থেকে নিজেকে আলাদা করে নিয়েছিলেন। এতে খুবই হতাশ হয়েছিলেন দর্শকরা। তবে পরে নির্মাতা এবং পরেশ রাওয়ালের মধ্যে বিষয়গুলির সমাধান করা হয়েছিল। এখন এই ছবির সামনে নতুন একটি সমস্যা। এখন দক্ষিণী প্রযোজক 'হেরা ফেরি'র মূল স্বত্ব নিজের কাছে রয়েছে বলে দাবি করেছেন। বিষয়টি আদালতে পৌঁছেছে।
'হেরা ফেরি' ছবির প্রযোজক ফিরোজ নাদিয়াদওয়ালার বিরুদ্ধে মামলা
'হেরা ফেরি' ছবির প্রযোজক ফিরোজ নাদিয়াদওয়ালার বিরুদ্ধে মাদ্রাজ হাইকোর্টে মামলা করেছে সেভেন আর্টস ইন্টারন্যাশনাল নামের একটি দক্ষিণী সিনেমা প্রযোজনা সংস্থা। তিনি দাবি করেন, এই ফ্র্যাঞ্চাইজির কপিরাইট তাঁর । বার অ্যান্ড বেঞ্চের রিপোর্টে বলা হয়, দক্ষিণী প্রযোজক আদালতে পিটিশন দায়ের করেছেন। পিটিশনে দাবি করা হয়েছে যে ফিরোজ নাদিয়াদওয়ালার কেবল ২০০০ সালে 'হেরা ফেরি' তৈরির অধিকার ছিল। প্রযোজক বলেন, নাদিয়াদওয়ালা 'হেরা ফেরি'র সিক্যুয়েল তৈরি করেছিলেন যা ভুল ছিল, এবং এখন এই ফ্র্যাঞ্চাইজির স্বত্ব অক্ষয় কুমারের প্রযোজনা সংস্থা 'কেপ অফ গুড ফিল্মস'-এর কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন।
পুরো ব্যাপারটা কী?
সেভেন আর্টস ইন্টারন্যাশনালের ম্যানেজিং ডিরেক্টর জিপি বিজয়কুমার এইচটি-র সঙ্গে আলাপচারিতায় বলেছেন, ‘আমি 2022 সালে হেরা ফেরি ফ্র্যাঞ্চাইজির পুরো অধিকার আদিত্য ফিল্মসের কাছ থেকে কিনেছি, যারা রামজি রাও স্পিকিংয়ের মূল প্রযোজক। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে ফিরোজ নাদিয়াদওয়ালাকে কেবল চলচ্চিত্রটির হিন্দি সংস্করণ তৈরির অধিকার দেওয়া হয়েছিল, তবে তিনি একটি সিক্যুয়ালও তৈরি করেছিলেন, যা ২০০৬ সালে মুক্তি পেয়েছিল। ফিরোজ নাদিয়াদওয়ালার সিক্যুয়েল বা প্রিকুয়েল তৈরি করার বা চরিত্রগুলি ব্যবহার করার কোনও অধিকার নেই।’
জিপি বিজয়কুমারকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কেন সেই সময় কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তিনি বলেন, ‘প্রথম ছবিটি তৈরি করেছিলেন প্রিয়দর্শন, যিনি আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ। দ্বিতীয় ছবিটি নির্মাণ করেছিলেন নীরজ ভোহরা। সেই সময়, কপিরাইট লোকেরা জানত না কী ঘটছে। মূল প্রযোজক এবং আমি অনেক পরে জানতে পারি যে নাদিয়াদওয়ালা প্রতারণা করেছেন এবং নিয়ম ভঙ্গ করেছেন।’
তাহলে প্রতারণার সময় ব্যবস্থা নিলেন না কেন? তিনি আরও বলেন, সেই সময় তারা ভেবেছিলেন যা ঘটেছে তা ঘটেছে। তিনি বলেন, ‘ওই সময় আমরা ভেবেছিলাম যা ঘটেছে তাই হয়েছে। এখন আমরা নিজেরাই পরবর্তী হিন্দি ছবি তৈরি করব। আমরা অক্ষয় কুমারের সঙ্গে কথা বলি, তখনই জানতে পারি যে নাদিয়াদওয়ালা অক্ষয়ের প্রযোজনা সংস্থার কাছে স্বত্ব বিক্রি করে দিয়েছেন। আমরা নাদিয়াদওয়ালাকে একটি আইনি নোটিশ পাঠিয়েছিলাম যে আপনি কীভাবে এমন কিছু বিক্রি করেছিলেন যা আপনার ছিল না? আমার আর কোনো উপায় ছিল না, তাই আমাকে আদালতে যেতে হয়েছিল।’