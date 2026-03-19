    অক্ষয় কুমারের এই ছবি ফ্লপ করেছিল, তবুও গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড গড়েছিল

    অক্ষয় কুমার অনেক রেকর্ড তৈরি করতে পারেন, তবে তার একটি সিনেমা রয়েছে, যা বক্স অফিসে খারাপভাবে ফ্লপ করেছিল, তবে ছবিটি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড তৈরি করেছে।

    Mar 19, 2026, 16:32:31 IST
    By Tulika Samadder
    অক্ষয় কুমার তাঁর কেরিয়ারে অনেক হিট এবং কিছু ফ্লপ ছবিও দিয়েছেন। আজ আমরা আপনাকে অক্ষয়ের এমন একটি ছবির কথা বলতে চলেছি, যা একেবারে ফ্লপ হয়েছিল। তবে ফ্লপ হওয়ার পরেও, এই ছবি একটি রেকর্ড নিজের নামে করেছিল। সেটিও কোনও সাধারণ রেকর্ড নয়, বরং গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম তুলেছিল।

    অক্ষয় কুমারের কোন সিনেমা নাম তুলেছিল গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে? (PTI)
    অক্ষয়ের কোন ছবি ফ্লপ হয়ে রেকর্ড করেছিল?

    যে ছবির কথা আমরা বলছি সেটি হল বস। এই ছবিতে অক্ষয় কুমারের সঙ্গে মিঠুন চক্রবর্তী, শিব পণ্ডিত, রণিত রায় এবং আসিন মুখ্য চরিত্রে ছিলেন। ছবিটি বক্স অফিসে ফ্লপ হয়েছিল।

    কে পোস্টার বানিয়েছিল

    এখন রেকর্ডের কথা বললে, এই ছবির জন্য অক্ষয় কুমারের একটি পোস্টার তৈরি করা হয়েছিল। অক্ষয়ের ফ্যান ক্লাব টিম ‘বস’-এর একটি বিশেষ পোস্টার বানায়, যা বিশ্বের সবচেয়ে বড় পোস্টার ছিল। এই পোস্টারটি তৈরি করতে ৪ মাস সময় লেগেছিল।

    কাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল

    এর আগে সবচেয়ে বড় পোস্টারটি ছিল লিটল গ্র্যান্সডেন এয়ারফিল্ড (Little Gransden Airfield)-এর দখলে, যা অক্টোবর ২০১৩-তে তৈরি হয়েছিল। ম্যাক্রো আর্টস এই পোস্টারটি তৈরি করেছিল। এই একই সংস্থা মাইকেল জ্যাকসনের পোস্টারও বানিয়েছিল।

    অক্ষয়ের ‘বস’-এর পোস্টারের আকার কত ছিল

    ‘বস’-এর পোস্টারের আকার ছিল ৫৮.৮৭ মিটার চওড়া এবং ৫৪.৯৪ মিটার লম্বা। যখন গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের অফিসিয়ালরা এসে এটি মাপেন, তখন জানা যায় এই পোস্টারটি মাইকেল জ্যাকসনের পোস্টারকে ১৫-২০ শতাংশের ব্যবধানে ছাড়িয়ে গিয়েছে।

    ভুত বাংলায় দেখা যাবে অক্ষয়কে এরপরে

    বর্তমানে অক্ষয় কুমারের ছবির কথা বললে, তাঁকে ‘ভূত বাংলা’ ছবিতে দেখা যাবে। এটি একটি হরর-কমেডি ছবি, যেখানে তাঁর সঙ্গে পরেশ রাওয়াল, টাবু, ওয়ামিকা গাব্বি এবং রাজপাল যাদব লিড রোলে আছেন। এই ছবির মাধ্যমে অক্ষয় ১৪ বছর পর পরিচালক প্রিয়দর্শনের সঙ্গে কাজ করছেন।

    অক্ষয়ের আসন্ন প্রোজেক্ট

    এছাড়াও অক্ষয় কুমারের আরও কয়েকটি ছবি মুক্তি পাবে, যার মধ্যে রয়েছে ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল, হেরা ফেরি ৩ এবং হাইওয়ান। ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’-এ তাঁর সঙ্গে সুনীল শেট্টি, আরশাদ ওয়ারসি, রবিনা ট্যান্ডন, দিশা পাটানি-সহ আরও অনেকেই রয়েছেন। ‘হেরা ফেরি ৩’-এ তাঁকে আবার সুনীল শেট্টি এবং রাওয়ালের সঙ্গে দেখা যাবে। ‘হাইওয়ান’-এ সইফ আলি খান এবং অক্ষয় কুমার লিড রোলে থাকবেন। এছাড়া সম্প্রতি খবর এসেছে যে তাঁকে গোলমাল ৫-এও দেখা যেতে পারে, যেখানে তিনি ভিলেনের চরিত্রে অভিনয় করবেন। ‘হাইওয়ান’-এও অক্ষয়ের চরিত্র নেতিবাচক।

