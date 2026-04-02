    'আমার প্রথম শিক্ষক... ', কার কাছে প্রথম বাংলা শিখেছিলেন আলেকজান্দ্রিয়া?

    আলেকজান্দ্রিয়া টেইলর, এই নামটির সঙ্গে হয়তো অনেকেই পরিচিত হবেন। একজন ইন্টারন্যাশনাল অভিনেত্রী হলেও ইতিমধ্যেই বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে বেশ কয়েকটি সিনেমা করে ফেলেছেন তিনি। 

    Apr 2, 2026, 15:41:26 IST
    By Swati Das Banerjee
    আলেকজান্দ্রিয়া টেইলর, এই নামটির সঙ্গে হয়তো অনেকেই পরিচিত হবেন। একজন ইন্টারন্যাশনাল অভিনেত্রী হলেও ইতিমধ্যেই বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে বেশ কয়েকটি সিনেমা করে ফেলেছেন তিনি। ২০২২ সালের ১৮ নভেম্বর ‘ওগো বিদেশিনী’ ছবির মাধ্যমে প্রথম টলিউডের আত্মপ্রকাশ করেছিলেন অভিনেত্রী।

    কার কাছে প্রথম বাংলা শিখেছেন আলেকজান্দ্রিয়া?
    কার কাছে প্রথম বাংলা শিখেছেন আলেকজান্দ্রিয়া?

    এরপর ২০২৩ সালে ‘আবার প্রলয়’ সিরিজে একটি ক্যামিও চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তিনি। ওই একই বছর দেবের সঙ্গে বাঘাযতীন সিনেমাতেও অভিনয় করেছিলেন আলেকজান্দ্রিয়া। কিন্তু আন্তর্জাতিক তারকা হলেও আলেকজান্দ্রিয়া বেশ ভালোই বাংলা বলতে জানেন।

    আলেকজান্দ্রিয়া যে খুব সুন্দর বাংলা বলেন তার একটা উদাহরণ সম্প্রতি পাওয়া গেল সিটি বাংলা পেজের তরফ থেকে শেয়ার করা একটি ভিডিয়ো থেকে। যে ভিডিয়োটি শেয়ার করা হয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে, ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় আলেকজান্দ্রিয়া বাংলা বলছেন। অভিনেত্রীর মুখে বাংলা ভাষা শুনে সৌরভ দাস মজা করে বলছেন, ‘এত বাংলা বলো না আমাদের চাকরি চলে যাবে!’

    এরপরই আলেকজান্দ্রিয়া অঙ্কুশ হাজরার দিকে তাকিয়ে বলেন, ‘আমায় প্রথম উনি বাংলা শিখিয়েছেন। উনি আমার প্রথম শিক্ষাগুরু। বাংলায় আমার প্রথম শিক্ষক।’ যদিও এইসব কথায় তিনি ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলাতেই বলেছেন। আলেকজান্দ্রিয়ার মুখে এই কথা শুনে সৌরভ মজা করে আবার ঐন্দ্রিলাকে ডাকতে চলে যান।

    প্রসঙ্গত, শুধুমাত্র আলেকজান্দ্রিয়া নন। একাধিক এমন অভিনেতা-অভিনেত্রী রয়েছেন যারা আন্তর্জাতিক তারকা হওয়া সত্ত্বেও বাংলায় অভিনয় করেছেন। কেউ কেউ আবার বছরের পর বছর বাংলায় অভিনয় করেছেন কখনও সাহেবের চরিত্রে, কখনও আবার অন্য কোনও চরিত্রে।

    প্রসঙ্গত, ‘ওগো বিদেশিনী’ ছবিতে ঐন্দ্রিলা এবং অঙ্কুশ ছাড়া অভিনয় করেছিলেন মানসী সিনহা এবং শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়। অংশুমান প্রত্যুষ পরিচালিত এই সিনেমায় একজন বাঙালি ছেলে লন্ডনে থাকাকালীন এক বিদেশিনীকে বিয়ে করতে চায়, যা একেবারেই মেনে নিতে পারে না, ছেলেটির মা। তবে এই সিরিয়াস ঘটনাকেও কিভাবে হাসির মোড়কে পর্দায় উপস্থাপনা করা যায় তা দেখিয়ে দিয়েছিলেন পরিচালক।

    Home/Entertainment/'আমার প্রথম শিক্ষক... ', কার কাছে প্রথম বাংলা শিখেছিলেন আলেকজান্দ্রিয়া?
