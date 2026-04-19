Ali Sagar: মহিলা চরিত্রে অভিনয় করায় সন্তানদের স্কুলে হতে হয় অপমানিত, এরপর যা করেন আলি সাগর

Ali Sagar: মহিলা চরিত্রে অভিনয় করায় সন্তানদের স্কুলে হতে হয় অপমানিত, এরপর যা করেন আলি সাগর
Ali Sagar: আলি সাগর একজন অসাধারণ অভিনেতা। ‘কমেডি নাইটস উইথ কপিল’ অনুষ্ঠানে ঠাকুরমার চরিত্রে অভিনয় করে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তিনি। অভিনেতার সংলাপ এবং তিনি যেভাবে নিজেকে সাজাতেন তাতে তিনি যে একজন পুরুষ তা বিন্দুমাত্র বোঝা যেত না। কিন্তু জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও আলির জীবনে ঘটে যায় এমন একটি ঘটনা যার পর তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে তিনি আর কোনওদিন ঠাকুমার চরিত্রে অভিনয় করবেন না।
সম্প্রতি মনীশ পলের পডকাস্ট আলি জানান, নারী চরিত্রে অভিনয় করার পর এই ব্যাপারটি নিয়ে তার সন্তানদের স্কুলে কটাক্ষের শিকার হতে হয়েছিল। সকলের সামনে অপমানিত হতে দেখে তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে তিনি আর এই চরিত্রে অভিনয় করবেন না।
মনীশ যখন বলেন যে আলি ঠাকুরমার চরিত্রে অভিনয় করে প্রচুর জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন কিন্তু এর উল্টো প্রভাব পড়ে তার ব্যক্তিগত জীবনে। মনীশের এই কথায় সায় দিয়ে আলি বলেন, ‘দিওয়ার’ ছবিতে যেমন অমিতাভ বচ্চনের হাতে লেখা ছিল আমার বাবা চোর, সেটা যেমন তিনি চাননি তেমন আমিও চাই না কেউ আমার ছেলের হাতে কেউ লেখে আমার বাবা একজন নারী।
আলি আরও বলেন, ‘অনেকেই আমাকে বলেছিলেন যে আমি কেন আমি শো ছেড়ে দিলাম। কিন্তু আমাকে এই শর্তেই রাখা হয়েছিল যে শনিবার এবং রবিবার কমিটির সার্কাসে আমি মহিলা চরিত্রে অভিনয় করব। আমি যখন এটা শুরু করেছিলাম তখন লেখক এর জন্য এটা লেখা সহজ ছিল তাই বারবার আমার জন্য নারীর চরিত্রই লেখা হয়েছে। আমি একই কাজ বারবার করতে চাইনি কিন্তু সেটা আমার হাতে ছিল না। তবু এটা আমার জীবিকা তাই আমাকে এই চরিত্রে তখন অভিনয় করতে হয়েছিল।’
প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালে কপিল শর্মা জনপ্রিয় কমেডি শো দ্য কপিল শর্মা শো থেকে বেরিয়ে যান আলি। তবে শুধুমাত্র এই শোয়ে নয়, অভিনেতা জনপ্রিয় টিভি সিরিয়াল কাহানি ঘর ঘর কি ধারাবাহিক অভিনয় করেছিলেন। অভিনয় করেছিলেন জুড়ুয়া ২, তিস মার খান, পার্টনার, শাহজাদা সহ একাধিক ছবিতে।
