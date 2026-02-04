নেমপ্লেটে নেই রণবীর বা আলিয়ার নাম, কাদের নামে হল নতুন বাড়ির নামকরণ?
গতবছর সমস্ত নিয়ম কানুন মেনে নতুন বাড়িতে গৃহপ্রবেশের অনুষ্ঠান করেছেন রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাট। দীর্ঘদিন ধরে চলছিল এই নতুন বাড়ির কাজকর্ম। অবশেষে মুম্বইয়ের বুকে নিজেদের নতুন বাড়িতে প্রবেশ করেন এই তারকা জুটি।
গতবছর নতুন বাড়ির অন্দরমহলের বেশ কিছু ছবি পোস্ট করেছিলেন আলিয়া যেখানে দেখা যায় ভেতরের ড্রয়িং রুমের দেওয়ালে বড় করে ঝুলিয়ে রাখা ঋষি কাপুরের ছবি। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই ছবিটি দেখে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন নেটপাড়ার বাসিন্দারা।
তবে শুধু প্রয়াত বাবা নন, ঠাকুমা এবং ঠাকুরদাকেও যে রণবীর ভীষণভাবে মনের মনিকোঠায় জায়গা করে রেখেছেন তা বোঝা গেল বাড়ির নামকরণ দেখে। নতুন বাড়ির নামকরণে রণবীর বা আলিয়ার নাম নেই, নেই একমাত্র মেয়ে রাহা নামও।
রণবীরের এই নতুন বাড়ির নাম কৃষ্ণা রাজ। রাজ কাপুর এবং কৃষ্ণা কাপুরের নামকরণে রাখা হয়েছে নতুন বাড়ির নাম। এই নামটি রাখার মাধ্যমে রণবীর নিজের ঠাকুরদার ঠাকুমাকে উৎসর্গ করেছেন তাঁর নতুন এই বাড়িটি। প্রায় ২৫০ কোটি টাকা দিয়ে তৈরি এই বিলাসবহুল বাড়িতে এখন মুম্বইয়ের অন্যতম আকর্ষণ।
প্রসঙ্গত, যে জমির উপর বাড়িটি তৈরি করা হয়েছে সেই জমিটি মূলত ছিল রাজ এবং কৃষ্ণা কাপুরের। পরবর্তীকালে ঋষি এবং নিতু কাপুরকে এই জমিটি হস্তান্তর করা হয়, সবশেষে রণবীর এবং আলিয়া দুজনে মিলে জমিটির ওপর নতুন বাড়ি তৈরি করেন এবং নামকরণে রাখেন দুই কিংবদন্তির নাম।