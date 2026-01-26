Edit Profile
crown
    Alia Bhatt: 'সেও তিন বছরের মেয়ের মা', গলা বুজে আসে আলিয়ার! অমিতাভের সামনে কেন কাঁদল রাহার মা?

    সড়ক দুর্ঘটনায় ছেলেকে হারানো অতিথির কথা শুনে গলা বুজে আসে আলিয়ার। তিনিও তিন বছরের কন্যা সন্তানের মা। সেই কাহিনি শোনালেন অমিতাভ।

    Published on: Jan 26, 2026 10:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    'সড়ক সুরক্ষা অভিযান'-এর মঞ্চ। উপস্থিত মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চন এবং অভিনেত্রী আলিয়া ভাট। কিন্তু গ্ল্যামারের সেই আলো ছাপিয়ে হঠাৎই বিষণ্ণতার ছায়া নেমে এল অনুষ্ঠানে। এক সন্তানহারা মায়ের হাহাকার আর আক্ষেপ শুনে সকলের সামনেই চোখের জল ফেললেন আলিয়া। পরে নিজের ব্লগে সেই অভিজ্ঞতার কথা বিস্তারিত জানিয়েছেন বিগ বি।

    কী ছিল সেই মর্মান্তিক ঘটনা? অনুষ্ঠানে এক মহিলা উপস্থিত ছিলেন, যিনি সম্প্রতি একটি পথদুর্ঘটনায় নিজের ছেলেকে হারিয়েছেন। অমিতাভ জানান, ওই মহিলার ছেলে যখন রাস্তার ধারে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল, তখন আইনি জটিলতা বা পুলিশি ঝামেলার ভয়ে কেউ তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। পরে হাসপাতাল থেকে জানানো হয়, যদি সামান্য আগে তাঁকে আনা যেত, তবে ছেলেটি বেঁচে যেত।

    সন্তানহারা সেই মায়ের পাশে বসেই কথা বলছিলেন আলিয়া। নিজেও তিন বছরের ছোট্ট রাহার মা। অমিতাভ লিখেছেন, ‘একজন সেলেব্রিটি যখন ওই সাহসী মহিলার পাশে বসে কথা বলছিলেন, তিনি নিজের আবেগকে ধরে রাখতে পারেননি। একসময় তাঁর গলা বুজে আসে, তিনি আর কথা বলতে পারছিলেন না।’ আলিয়ার সেই চোখের জল শুধু সমবেদনা ছিল না, ছিল এক মায়ের প্রতি অন্য এক মায়ের গভীর সহমর্মিতা।

    সড়ক সুরক্ষায় নতুন বার্তা: এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে অমিতাভ জানান, ভারত সরকার এখন থেকে পথদুর্ঘটনায় আহতদের সাহায্যকারীদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছে এবং পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের ভয়ও দূর করেছে। অমিতাভ প্রস্তাব দিয়েছেন, আলিয়ার এই আবেগঘন মুহূর্তটিকে কেন্দ্র করে একটি সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হোক, যাতে মানুষ বুঝতে পারে কাল যে কেউ এমন বিপদে পড়তে পারেন।

    Alia Bhatt spoke about the importance of road safety and urged to build a campaign.
    বর্তমানে আলিয়া ব্যস্ত তাঁর দুটি বড় প্রজেক্ট নিয়ে। একদিকে যশরাজ স্পাই ইউনিভার্সের অ্যাকশন ছবি 'আলফা' (যেখানে রয়েছেন শর্বরী ওয়াঘ ও ববি দেওল), অন্যদিকে সঞ্জয় লীলা বনশালির 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার'। যেখানে তিনি স্বামী রণবীর কাপুর এবং ভিকি কৌশলের সঙ্গে অভিনয় করছেন।

