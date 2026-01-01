Edit Profile
    Alia Bhatt: ‘আমি এখন একটা বাচ্চার মা…’, কেরিয়ার নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত, হতাশ হবেন আলিয়া ভক্তরা

    মাতৃত্ব বদল এনেছে কেরিয়ার নিয়ে আলিয়ার ভাবনায়। মেয়ের উপর নজর দিতে কেরিয়ারে খানিক রাশ টানছেন রণবীর ঘরণী। কী জানালেন আলিয়া?

    Published on: Jan 01, 2026 11:46 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    সন্তান প্রসবের পরপরই কাজে ফিরে আসা থেকে শুরু করে অর্থবহ চরিত্র বেছে নেওয়া- আলিয়া ভাট প্রমাণ করেছেন যে মাতৃত্ব কেরিয়ারকে থামিয়ে দেয় না। ফিল্মি কেরিয়ারের মধ্য়গগণেই মা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন আলিয়া। এমনকী রাহাকে গর্ভে নিয়েই নিজের হলিউড ডেবিউ ছবির শ্য়ুটিং সেরেছেন তিনি। তবে ইটাইমসের সাথে একটি সাম্প্রতিক সাক্ষাত্কারে, আলিয়া ভাট নিজের কেরিয়ার নিয়ে বড় মন্তব্য় করেছেন।

    ২০২২ সালের নভেম্বরে রাহার জন্ম দেন আলিয়া। দেখতে দেখতে আলিয়া কন্যা এখন ২ বছরের। চলচ্চিত্রের প্রতি আলিয়ার ভালবাসা অপরিবর্তিত রয়েছে। তবে ধীরে ধীরে নিজের কাজের পরিধি কমাচ্ছেন নায়িকা। আলিয়া ভাট মাতৃত্বের পরে কাজের গতি ধীর বিষয়ে কথা বলেছেন। আলিয়া শেয়ার করেছেন যে কীভাবে মাতৃত্বকে আলিঙ্গন করার পর তিনি তাঁর কাজের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিকে নতুন রূপ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘অবশ্যই, আমি এখন যে ভলিউম এবং গতিতে কাজ করি তা আলাদা কারণ আমার একটি সন্তান রয়েছে, আমি একটা বাচ্চার মা। তবে এটি একটি আরামদায়ক গতি, এবং আমি এতে খুশি। আমি একবারে একটি সিনেমা করতে এবং আমার সমস্ত শক্তি দিতে পছন্দ করি। আগে আমি একসঙ্গে দু-তিনটি সিনেমা করতাম বছরে, কিন্তু এখন আর তা করতে চাই না।’

    হ্যাঁ, আলিয়া স্পষ্ট জানালেন এবার থেকে ছবির সংখ্যা কমিয়ে দেবেন তিনি। বছরে একটির বেশি ছবি করবেন না। আগামিতে ওয়াইআরএফের স্পাই থ্রিলার আলফাতে দেখা যাবে তাঁকে। যশরাজ স্পাই ইউনিভার্সের প্রথম মহিলাকেন্দ্রিক ছবি এটি। আলিয়া জানিয়েছেন,'মা হওয়ার পরে অ্যাকশন করা খুব আকর্ষণীয় ছিল কারণ এটি আমাকে জানান দেয় যে আমার শরীর কী কী করতে সক্ষম। এটি এমন একটি শেখার অভিজ্ঞতা ছিল এবং এটি আমাকে আমার শরীরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করেছে'।

    এর আগে একটি সাক্ষাত্কারে আলিয়া রাহাকে ‘দুষ্টু এবং আড্ডাবাজ’ হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। আলিয়ার বাবা মুকেশ ভাট এর আগে জানিয়েছেন, আলিয়া মেয়েকে নিজের সাথে শ্য়ুটিংয়েও নিয়ে যান এবং রাহার নিজস্ব ভ্যানিটি ভ্যান রয়েছে।

    চলতি বছরেই মুক্তি পাবে আলফা। এছাড়াও সঞ্জয় লীলা বনশালির 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' ছবিতেও অভিনয় করবেন আলিয়া। নায়িকার পাশাপাশি তাঁর স্বামী রণবীর কাপুর এবং ভিকি কৌশল বনশালির ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এই বছরেই মুক্তি পাবে ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’।

