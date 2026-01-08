'ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়…', রণবীরের ‘ধুরন্ধর’ দেখে রিভিউ আলিয়ার!

'ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়…', রণবীরের ‘ধুরন্ধর’ দেখে রিভিউ আলিয়ার!
রণবীর সিং বর্তমানে ‘ধুরন্ধর’ ছবির সাফল্য উপভোগ করছেন। তাঁর ছবিটি বক্স অফিসে যে ঝড় তুলেছে তা বলাই বাহুল্য। পাশাপাশি আয়ের দিক থেকেও বহু ছবিকে ছাপিয়ে গিয়েছে। মুক্তির এক মাস পরেও ছবিটি নানা রেকর্ড ভেঙে চলেছে। আর এবার, রণবীরের বন্ধু এবং সহ-অভিনেত্রী আলিয়া ভাট ছবিটি দেখে রিভিউ দিয়েছেন। জানিয়েছেন ছবিটি তাঁর কেমন লেগেছে। আলিয়া বলেছেন যে ‘ধুরন্ধর ২’ নিয়েও তাঁর অনেকটা আশা রয়েছে।
আলিয়ার প্রযোজনা সংস্থা, ইটারনাল সানশাইন প্রোডাকশনের ইনস্টাগ্রাম পেজ থেকে তিনি একটি পোস্টে শেয়ার করেন। সেখানে লেখেন, ‘এটা আজকের কণ্ঠস্বর। এটা আজকের ভারতের পছন্দ। এটা আমাদের ইতিহাসের একটা অধ্যায়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি ছবি এবং এখন এটা ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়। ‘ধুরন্ধর’কে শুভেচ্ছা এবং পুরো টিমকে শুভেচ্ছা। এই ছবি কেবল সাড়া জাগিয়েছে তা না, বরং প্রেক্ষাগৃহে ঝড় তুলেছেন। যদি প্রথম অংশটা ঠাণ্ডায় এত আলোড়ন সৃষ্টি করে, তাহলে ভাবুন দ্বিতীয় অংশটা বসন্তে কী করবে?'
'ধুরন্ধর'-এর বক্স অফিস কালেকশনের কথা বলতে গেলে, ছবিটি ভারতে প্রায় ৭৮৮.১৪ কোটি এবং বিশ্বব্যাপী ১২২৮ কোটি টাকা আয় করেছে।
রণবীরকে পরবর্তীতে ‘ধুরন্ধর ২’-তে দেখা যাবে, যা ১৯ মার্চ মুক্তি পাবে। রণবীরের 'ডন ৩'-তেও অভিনয় করার কথা ছিল, কিন্তু সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে যে তিনি আর ছবিটির অংশ নন।
আলিয়াকে পরবর্তীতে সঞ্জয় লীলা বানসালির 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' ছবিতে দেখা যাবে, সেখানে তিনি রণবীর কাপুর এবং ভিকি কৌশলের সঙ্গে অভিনয় করবেন। তাছাড়াও তাঁকে 'আলফা' ছবিতেও দেখা যাবে। সেখানে রয়েছেন শর্বরীও।