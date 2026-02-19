Edit Profile
    ক্যাটরিনার সন্তানের জন্য আদরে ভরা উপহার পাঠালেন আলিয়া, কী কী আছে সেই বাক্সে?

    গত বছরের নভেম্বর মাসে পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন ক্যাটরিনা কাইফ। খুব সম্প্রতি ছেলের নাম প্রকাশ্যেও এনেছেন তাঁরা। একরত্তিকে নিয়ে এখন বেজায় ব্যস্ত তারকা দম্পতি। এবার একরত্তিকে ভালোবাসার উপহারে ভরিয়ে দিলেন আলিয়া ভাট। ছোট্ট বিহানের জন্য কী পাঠালেন তিনি?

    Published on: Feb 19, 2026 3:26 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    গত বছরের নভেম্বর মাসে পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন ক্যাটরিনা কাইফ। খুব সম্প্রতি ছেলের নাম প্রকাশ্যেও এনেছেন তাঁরা। একরত্তিকে নিয়ে এখন বেজায় ব্যস্ত তারকা দম্পতি। এবার একরত্তিকে ভালোবাসার উপহারে ভরিয়ে দিলেন আলিয়া ভাট। ছোট্ট বিহানের জন্য কী পাঠালেন তিনি?

    বৃহস্পতিবার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিজে আলিয়ার পাঠানো উপহারের ছবি পোস্ট করেন ক্যাটরিনা কাইফ। বাচ্চাদের পোশাকের ব্র্যান্ড এড- এ- মাম্মা থেকে পাঠানো একটি বেবি হ্যাম্পারের ছবি শেয়ার করেন তিনি। ছবিতে দেখা যাচ্ছে খুব সুন্দরভাবে একটি নরম হাতে বোনা উলের খেলা খরগোশ এবং ম্যাচিং উলের কম্বল।

    এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, আলিয়া এবং ক্যাটরিনা বহুদিনের বন্ধু। কিছুদিন আগে আলিয়া কিয়ারার সন্তানের জন্যেও উপহার পাঠিয়েছিলেন। কিয়ারার শিশু কন্যার জন্য একটি সুন্দর জামা তিনি উপহার দিয়েছিলেন এবং তার সঙ্গে একটি মিষ্টি নোট লিখেছিলেন আলিয়া।

    আলিয়ার পাঠানো নোটে লেখা ছিল, ‘প্রিয় কিয়ারা, তুমি একটি নতুন পর্যায়ে পদার্পণ করছো। তোমাকে আমার তরফ থেকে অনেক ভালোবাসা। আমি জানি এই অধ্যায়টা যতটা সুন্দর ততটাই ক্লান্তির। এই সময়টা তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন। পর্যাপ্ত ঘুমোও সবকিছু উপভোগ করো এবং অবশ্যই সন্তানের সঙ্গে সময় কাটাও। অনেক ভালোবাসা, আলিয়া।’

    ক্যাটরিনা কাইফ এবং ভিকি কৌশল সম্পর্কে

    ক্যাটরিনা এবং ভিকি ৯ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে রাজস্থানের সিক্স সেন্সেস ফোর্ট বারওয়ারায় একটি অন্তরঙ্গ কিন্তু জমকালো বিবাহ অনুষ্ঠানে আবদ্ধ হন। বিয়েতে কেবল ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। ৪ বছর বিবাহের পর, এই দম্পতি ৭ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে তাদের ছেলে বিহানকে স্বাগত জানান।

    আলিয়া ভাটের আসন্ন কাজ

    আলিয়াকে পরবর্তীতে ‘আলফা’ সিনেমায় দেখা যাবে। শিব রাওয়াইল পরিচালিত এই সিনেমায় ববি দেওল এবং শর্বরী মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। এই সিনেমাটি ওয়াইআরএফ-এর স্পাই ইউনিভার্সের সপ্তম কিস্তি। এই বছরই ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। এছাড়া সঞ্জয় লীলা বানসালির 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' সিনেমাতেও অভিনয় করবেন তিনি, যেখানে রণবীর কাপুর এবং ভিকি কৌশল মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। বর্তমানে ছবিটির শ্যুটিং চলছে।

