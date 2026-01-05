Edit Profile
    রাহার জন্য় কেরিয়ারে লাগাম,নতুন বছরে কোথায় ছুটি কাটাচ্ছেন আলিয়া? দিলেন মিষ্টি ছবি

    রণবীর কাপুর ও মেয়ে রাহার সঙ্গে বিদেশে একান্তে সময় কাটাচ্ছেন আলিয়া। বাবা-মেয়ের মিষ্টি মুহূর্ত ইনস্টায় তুলে ধরেছেন রণবীর ঘরণী।

    Published on: Jan 05, 2026 8:30 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    ২০২৬ সালের শুরুটা একেবারে রূপকথার মতো করলেন বলিউডের পাওয়ার কাপল আলিয়া ভাট ও রণবীর কাপুর। বর্তমানে এই তারকা দম্পতি তাদের আদরের কন্যা রাহা কাপুরকে নিয়ে বিদেশে ছুটি কাটাচ্ছেন। সেখান থেকেই একটি অত্যন্ত মিষ্টি এবং মনমুগ্ধকর ছবি ভক্তদের জন্য শেয়ার করেছেন আলিয়া।

    রাহার জন্য় কেরিয়ারে লাগাম,নতুন বছরে কোথায় ছুটি কাটাচ্ছেন আলিয়া? দিলেন মিষ্টি ছবি
    সাদা পোশাকে সমুদ্র সৈকতে ফ্রেমবন্দি 'কাপুর পরিবার'

    রবিবার আলিয়া তাঁর ইনস্টাগ্রামে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে একটি ছবি পোস্ট করেন। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, সমুদ্র সৈকতে সূর্যাস্তের অসাধারণ পটভূমিতে আলিয়া, রণবীর এবং রাহা—তিনজনই সাদা পোশাকে সেজেছেন। ছবির সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হল বাবা-মেয়ের মিষ্টি বন্ডিং। রণবীর মেয়েকে খোলা আকাশে ছুঁড়ে দিয়েছেন, আর পাশে দাঁড়িয়ে আলিয়া সেই মায়াবী মুহূর্তটি দেখছেন।

    ছবির ক্যাপশনে আলিয়া লিখেছেন, ‘ ভালোবাসা উর্ধ্বমুখী, শুভ ২০২৬’।এই মুহূর্তটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতে সময় নেয়নি। ভক্তরা কমেন্ট বক্সে ভালোবাসার জোয়ার বইয়ে দিয়েছেন। কেউ লিখেছেন, ‘রাহার পরিবার সত্যিই সবচেয়ে মিষ্টি,’ আবার কেউ মন্তব্য করেছেন, ‘এটা পারফেক্ট ফ্য়ামিলি পিকচার’।

    কাজের জায়গায়ও মায়ের সঙ্গী রাহা

    ২০২২ সালে এপ্রিলে বিয়ের পর মাস সাতেক পর, নভেম্বরেই রাহার জন্ম হয়। আলিয়ার বাবা মহেশ ভাট সম্প্রতি জানিয়েছেন যে, আলিয়া শুটিংয়ে গেলেও রাহাকে সাথে নিয়ে যান এবং ছোট্ট রাহার জন্য শুটিং সেটে আলাদা একটি ভ্যানিটি ভ্যানও রাখা হয়। আলিয়া এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, এখন অভিনেত্রীর পাশাপাশি তিনি একজন মা। তাই কেরিয়ারে এখন বেছে বেছে কাজ করবেন। বছরে একটির বেশি ছবি তিনি করবেন না।

    ২০২৬-এ বড় পর্দায় ধামাকা

    নতুন বছরের এই ছুটির আমেজ কাটিয়ে ফিরেই আলিয়া ও রণবীর তাদের পরবর্তী বড় কাজগুলোতে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। আলিয়া ভাটকে আগামিতে দেখা যাবে ওয়াইআরএফ (YRF) স্পাই ইউনিভার্সের সিনেমা 'আলফা' (Alpha)-তে। শিব রাওয়াইল পরিচালিত এই ছবিতে আলিয়ার সাথে থাকছেন শর্বরী এবং ববি দেওল। ২০২৬ সালেই এটি মুক্তি পাওয়ার কথা। ওদিকে নীতিশ তিওয়ারির বহু প্রতীক্ষিত ছবি 'রামায়ণ'-এ ভগবান রামের ভূমিকায় দেখা যাবে রণবীরকে। এতে সীতার চরিত্রে রয়েছেন সাই পল্লবী এবং রাবণের চরিত্রে যশ। ২০২৬ সালের দিওয়ালিতে ছবিটির প্রথম অংশ মুক্তি পাবে। এছাড়াও ব্রহ্মাস্ত্রের পর সঞ্জয় লীলা বনসালির 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' (Love and War) ছবিতে রণবীর, আলিয়াকে ফের একবার বড়পর্দায় দেখা যাবে। সঙ্গী হবেন ভিকি কৌশল।

