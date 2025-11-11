ফের ছোটপর্দায় অলিভিয়া, কোথায় কোন চ্যানেলে দেখা যাবে তাঁকে?
ছোট পর্দার তো বটেই, ডিজিটাল প্লাটফর্মেরও সুপরিচিত অভিনেত্রী অলিভিয়া। মন্টু পাইলা ২ ওয়েব সিরিজে অভিনয় করে প্রশংসিত হয়েছিলেন তিনি। ২০২৪ সালে আবার অরণ্যের দিনরাত্রি নামের একটি সিনেমাতে অভিনয় করেছিলেন অলিভিয়া। এবার আবার ছোটপর্দায় ফিরতে চলেছেন অভিনেত্রী।
ছোট পর্দার তো বটেই, ডিজিটাল প্লাটফর্মেরও সুপরিচিত অভিনেত্রী অলিভিয়া সরকার। ‘মন্টু পাইলট ২’ ওয়েব সিরিজে অভিনয় করে প্রশংসিত হয়েছিলেন তিনি। ২০২৪ সালে ‘আবার অরণ্যের দিনরাত্রি’ নামের একটি সিনেমাতে অভিনয় করেছিলেন অলিভিয়া। এবার আবার ছোটপর্দায় ফিরতে চলেছেন অভিনেত্রী।
‘বোঝে না সে বোঝে না’, ‘জয়ী’, ‘সীমারেখা’,' ফুলকি' সহ একাধিক ধারাবাহিকের অভিনয় করেছেন অলিভিয়া। কখনও ইতিবাচক আবার কখনও নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা দিয়েছে তাঁকে। এপার বাংলার গণ্ডি পেরিয়ে বাংলাদেশেও বেশ পরিচিতি লাভ করেছেন অভিনেত্রী। এবার আবার স্টার জলসায় একটি ধারাবাহিকের হাত ধরে ফিরতে চলেছেন অলিভিয়া।
জানা গিয়েছে, স্টার জলসার ‘মিলন হবে কত দিনে’ ধারাবাহিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করবেন তিনি। এই চরিত্রটি পুরোপুরি নেতিবাচক না হলেও এই চরিত্রটি পুরোপুরি ইতিবাচকও নয়। বহুদিন বাদে অভিনেত্রীকে আবার পুরনো রূপে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রয়েছেন ভক্তরা।
এই ধারাবাহিকের হাত ধরে আবার জুটি বাঁধতে চলেছেন সৌরভ এবং শোলাঙ্কি। এর আগে স্টার জলসায় ‘গাঁটছড়া’ ধারাবাহিককে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছিল তাঁদের। প্রথম ধারাবাহিকে অসামান্য সফলতার পর এবার দ্বিতীয়বার জুটি বাঁধতে চলেছেন এই দুই তারকা।
অ্যাক্রপলিসের হাত ধরে শুরু হওয়া এই ধারাবারিকে নেতিবাচক চরিত্রে থাকবেন কৌশিক রায়। যদিও তিনি ঠিক কোন চরিত্রে অভিনয় করবেন সেটা এখনও জানা যায়নি। কৌশিক শেষ অভিনয় করেছিলেন ‘আলোর কোলে’ ধারাবাহিকে, এরপর বেশ কিছু ওয়েব সিরিজে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। এবার আবার ধারাবাহিকে ফিরতে চলেছেন অভিনেতা।
‘মিলন হবে কত দিনে’ সিরিয়ালে গৌরব এবং শোলাঙ্কি অভিনয় করবেন এলা এবং গোরার চরিত্রে। একদিকে এলা যেখানে গান এবং গল্পের বই নিয়ে ব্যস্ত থাকে তেমন অন্যদিকে গোরা সম্পূর্ণ উল্টো স্বভাবের মানুষ। এই দুই বিপরীত মেরুর ব্যক্তি কীভাবে একে অপরের কাছাকাছি আসবে, কোন দিকে গল্প এভাবে সেটাই এখন দেখার।
উল্লেখ্য, চলতি বছরেই নিজের মনের মানুষের কথা প্রকাশ্যে এনেছিলেন অলিভিয়া। ১৪ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ ভ্যালেন্টাইন ডে উপলক্ষে একটি পোস্ট করেছিলেন তিনি কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তিনি সেই ছবিটি ডিলিট করে দেন। অভিনেত্রী ছবি ডিলিট করলেও এখন অনুরাগীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রয়েছেন অলিভিয়ার বিশেষ মানুষটির পরিচয় জানার জন্য।