Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    অসুস্থ মাকে টাকা পাঠাতে পারেননি অলিভিয়া! মেগা থেকে দূরে থাকা নিয়ে মুখ খুললেন নায়িকা

    টলিপাড়ার জনপ্রিয় অভিনেত্রী অলিভিয়া সরকার। মাঝে বেশ অনেকটা সময় মেগা থেকে দূরে সরে ছিলেন নায়িকা। কিন্তু 'মিলন হবে কত দিনে' ধারাবাহিকের হাত ধরে তিনি আবার ছোট পর্দায় ফিরেছেন। কিন্তু মেগায় ফিরতে এতটা সময় লাগলো কেন? এবার সেই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন নায়িকা।

    Published on: Dec 08, 2025 8:00 AM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    টলিপাড়ার জনপ্রিয় অভিনেত্রী অলিভিয়া সরকার। সিনেমা হোক বা সিরিজ, এমনকী ছোটপর্দা সব জায়গাতেই দাপটের সঙ্গে অভিনয় করতে দেখা যায় অলিভিয়াকে। তবে মাঝে বেশ অনেকটা সময় মেগা থেকে দূরে সরে ছিলেন নায়িকা। কিন্তু 'মিলন হবে কত দিনে' ধারাবাহিকের হাত ধরে তিনি আবার ছোট পর্দায় ফিরেছেন। তবে মেগায় ফিরতে এতটা সময় লাগলো কেন? এবার সেই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন নায়িকা।

    অসুস্থ মাকে টাকা পাঠাতে পারেননি অলিভিয়া! মেগা থেকে দূরে থাকা নিয়ে মুখ খুললেন নায়িকা
    অসুস্থ মাকে টাকা পাঠাতে পারেননি অলিভিয়া! মেগা থেকে দূরে থাকা নিয়ে মুখ খুললেন নায়িকা

    আরও পড়ুন: প্রয়াত অভিনেতা কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়! শোকের ছায়া টলিউডে, কী হয়েছিল তাঁর?

    আনন্দবাজার ডট কমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নায়িকা এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘মেশিনের মতো কাজ করছি মনে হচ্ছিল। তাই ছোটপর্দায় কাজ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। খুব অসুবিধা হয়েছিল। একটা ফ্ল্যাট কিনেছিলাম। দেড় বছরের বেশি ভোগ করতে পারিনি। বিক্রি করে দিতে হয়। মায়ের শরীর ভালো নয়। টাকা পাঠানোর দরকার। পর্যাপ্ত টাকা পাঠাতে পারিনি। কিন্তু তাও জেদ ধরে ছিলাম। দেখছিলাম পারি কিনা। এই সময়টা পার করতে পারলে, জানতাম যে কোনও পরিস্থিতিতে উতরে যেতে পারব। সমস্যায় পড়লেও শান্তিতে ছিলাম।’

    আরও পড়ুন: পলাশ আসক্ত অন্য নারীতে? বিয়ে ভাঙার জল্পনায় সিলমোহর, মুখ খুললেন স্মৃতি মন্দানা, আইনি ব্যবস্থার হুমকি শিল্পীর

    প্রসঙ্গত, নায়িকাকে সর্বশেষ 'জয়ী' ধারাবাহিকে দেখা গিয়েছিল। তারপর থেকে আর কোনও মেগায় দেখা মেলেনি তাঁর। 'মন্টু পাইলট' সিরিজে অভিনয় করে রীতিমতো হইচই ফেলে দিয়েছিলেন অলিভিয়া। তারপর আরও নানা সিরিজে তাঁকে দেখা গিয়েছে। পাশাপাশি বড় পর্দাতেও কাজ করেছেন। সম্প্রতি তাঁর ছবি ‘রাপ্পা রায় ও ফুলস্টপ ডটকম’ মুক্তি পেয়েছে।

    আরও পড়ুন: ‘ওর পেয়ারের লোকজন…’, সাজিয়েছেন টলিপাড়ার নামী নায়িকাদের, মানসিক রোগে আক্রান্ত স্য়ান্ডির পাশে শুধু বিয়াস!

    এই ছবিতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন অর্পণ ঘোষাল। তাঁর বিপরীতে 'ডলফিন গাঙ্গুলি' চরিত্রে দেখা মিলেছে অলিভিয়ার। বাস্তব জীবনের মতো ছবিতেও তাঁর চরিত্রটি পেশায় অভিনেত্রী।

    আরও পড়ুন: নম্র, ভদ্র শাহরুখ ছোটবেলায় প্রচন্ড দুষ্টু ছিলেন? শিক্ষকদের সঙ্গে কী করতেন জানেন?

    তাছাড়াও কিছুদিন হল তাঁর মেগা 'মিলন হবে কত দিনে' শুরু হয়েছে। এই ধারাবাহিকে তাঁকে 'মেঘনা'র চরিত্রে দেখা যাচ্ছে। মেগায় এখন 'মেঘনা'র বিয়ের ট্র্যাক চলছে। ধারাবাহিকে মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন শোলাঙ্কি রায় ও গৌরব চট্টোপাধ্যায়।

    আরও পড়ুন: হঠাৎ কলকাতায় এলেন আরিয়ান খান! কী কারণে শহরে শাহরুখ-পুত্র

    News/Entertainment/অসুস্থ মাকে টাকা পাঠাতে পারেননি অলিভিয়া! মেগা থেকে দূরে থাকা নিয়ে মুখ খুললেন নায়িকা
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes