Alka Yagnik: শ্রবণশক্তি হারিয়েছেন! অলকা ইয়াগনিককে পদ্মভূষণ সম্মান,কী প্রতিক্রিয়া গায়িকার?

Alka Yagnik: শ্রবণশক্তি হারিয়েছেন! অলকা ইয়াগনিককে পদ্মভূষণ সম্মান,কী প্রতিক্রিয়া গায়িকার?
গায়িকা অলকা ইয়াগনিককে পদ্মভূষণ সম্মান মোদী সরকারের। দু-বছর ধরে প্রচারের অন্তরালে থাকা গায়িকা ফের চর্চায়। এইচটি সিটিকে কী জানালেন তিনি?
২০২৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে অলকা ইয়াগনিক জানিয়েছিলেন মন খারাপ করা খবর। শ্রবণশক্তি হারিয়েছেন গায়িকা, চলছে চিকিৎসা। স্নায়ুতন্ত্রের বিরল রোগে ভুগছেন তিনি। সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং লসে আক্রন্ত তিনি। অসুস্থতার খবর প্রকাশ্যে আসার পর থেকে অলকা অনেকটাই প্রচারের আড়ালে ছিলেন। তবে তাঁর এই কঠিন লড়াইয়ের মধ্যেই ২০২৬ সালে তাঁকে পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত করা হলো।
২০২৬ সালের পদ্ম সম্মান তালিকায় অলকাকে ‘পদ্মভূষণ’ সম্মানে ভূষিত করল ভারত সরকার। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই সম্মান পেয়ে স্বভাবতই আপ্লুত নব্বইয়ের দশকের গানের রানি।
কী বললেন অলকা? বিশেষ এক সাক্ষাৎকারে অলকা ইয়াগনিক তাঁর আনন্দ প্রকাশ করে বলেন, ‘এই মর্যাদাপূর্ণ সম্মানের জন্য আমি ভারত সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ। তবে আমার সবথেকে বড় কৃতজ্ঞতা আমার শ্রোতাদের কাছে। তাঁদের নিঃশর্ত ভালোবাসা আর সমর্থনের জন্যই আজ আমি এই জায়গায় পৌঁছতে পেরেছি।’
সংগীতের দীর্ঘ পথচলা: মাত্র চার বছর বয়স থেকে গান শুরু করেছিলেন অলকা। ১৯৮০ সালে ‘পায়েল কি ঝংকার’ ছবির মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক। গত ৪৬ বছরে তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন— ‘এক দো তিন’, ‘আগার তুম সাথ হো’, ‘কুছ কুছ হোতা হ্যায়’-এর মতো হাজার হাজার সুপারহিট গান। তাঁর এই জাদুকরী কণ্ঠই তাঁকে বিশ্বের অন্যতম সফল প্লে-ব্যাক গায়িকার মর্যাদা দিয়েছে।
কীভাবে ধরা পড়ল এই রোগ? ঘটনাটি ঘটেছিল অত্যন্ত আকস্মিকভাবে। অলকা জানান, একবার বিমান থেকে নামার পর তিনি অনুভব করেন যে তিনি কানে কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না। প্রথমে তিনি মনে করেছিলেন এটি হয়তো উচ্চতা বা কেবিনের চাপের জন্য হয়েছে। কিন্তু পরে চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে জানান, একটি অজানা ভাইরাসের আক্রমণে (Viral Attack) তাঁর শ্রবণযন্ত্রের সংবেদনশীল কোষ এবং স্নায়ু মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
অলকা তাঁর তরুণ সহকর্মী এবং অনুরাগীদের একটি বিশেষ অনুরোধ করেছেন। তিনি সাবধান করেছেন যাতে কেউ খুব উচ্চস্বরে গান না শোনেন এবং দীর্ঘক্ষণ হেডফোন বা ইয়ারফোন ব্যবহার না করেন। চিকিৎসকদের মতে, এই ধরণের শ্রবণশক্তি হ্রাস ফিরে পাওয়া বেশ কঠিন এবং দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসার প্রয়োজন।
এ বছর পদ্মভূষণ প্রাপকদের তালিকায় অলকা ছাড়াও রয়েছেন দক্ষিণ ভারতের মেগাস্টার মামুট্টি, বিজ্ঞাপন জগতের কিংবদন্তি পীযূষ পাণ্ডে (মরণোত্তর) এবং বিশিষ্ট শিল্পপতি উদয় কোটক। অন্যদিকে বিনোদন জগত থেকে ধর্মেন্দ্র-কে মরণোত্তর ‘পদ্মবিভূষণ’ এবং প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও আর মাধবন-কে ‘পদ্মশ্রী’ সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে।