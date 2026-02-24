Edit Profile
    ওটিটি নয়, হলেই মুক্তি পাবে ‘আলফা’? আলিয়ার ছবির জন্য নেটফ্লিক্সের ২১৫ কোটি টাকার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান YRF-এর?

    সম্প্রতি গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল যে যশ রাজ ফিল্মসের স্পাই ইউনিভার্সের পরবর্তী ছবি, শিব রাওয়াল পরিচালিত ‘আলফা’ নাকি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে না। এবার ভ্যারাইটি ইন্ডিয়া জানিয়েছে যে, তবে YRF আলিয়া ভাট , শর্বরী এবং ববি দেওল অভিনীত ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি দেবে।

    Published on: Feb 24, 2026 7:30 PM IST
    By Sayani Rana
    সম্প্রতি গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল যে যশ রাজ ফিল্মসের স্পাই ইউনিভার্সের পরবর্তী ছবি, শিব রাওয়াল পরিচালিত ‘আলফা’ নাকি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে না। ‘ওয়ার ২’ দর্শকদের কাছ থেকে ভালো সাড়া না পাওয়ার পরই এই সিদ্ধান্ত নেন নির্মাতারা। গুঞ্জন শোনা যায় ছবিটি নাকি সরাসরি ওটিটি-তে মুক্তি পাবে। এমনকী এমনও গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল যে YRF একটা বিশাল ওটিটি চুক্তি করেছে। এবার ভ্যারাইটি ইন্ডিয়া জানিয়েছে যে, বিশাল অফারটি কথা সত্যি, তবে YRF আলিয়া ভাট , শর্বরী এবং ববি দেওল অভিনীত ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি দেবে।

    একটি সূত্র জানিয়েছে যে, YRF আলফার সরাসরি ওটিটিতে মুক্তির জন্য নেটফ্লিক্স ইন্ডিয়ার সঙ্গে ২১৫ কোটি টাকার চুক্তি করেছে। তবে অন্য একজন মুখপাত্র বলেছেন, ‘আলফা সরাসরি স্ট্রিমিং না ওটিটিতে। এটা একটা গুঞ্জন একজন নায়িকা কেন্দ্রীয় চরিত্রে রয়েছেন তাই তাঁকে অসম্মানজনক ভাবে উপস্থাপন করার লক্ষ্যে নয়। যশ রাজ ফিল্মস কখনই তা থিয়েটারের বদলে সরাসরি ওটিটিতে প্রদর্শন করবে না। আমরা এমন একটা স্টুডিও যাঁরা সিনেমার অভিজ্ঞতা তৈরি করে, আর এটা নিয়ে আমরা অত্যন্ত গর্বিত। 'আলফা' কোম্পানির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ছবি।’

    বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে যে আলফা দিয়ে, প্রযোজনা সংস্থা 'অবিশ্বাস্য রকম বিশেষ কিছু' তৈরি করার চেষ্টা করছে। এতে আলিয়াকে 'দেশের সেরা অভিনেত্রীদের একজন' বলা হয়েছে, অন্যদিকে শর্বরীকে 'প্রতিভাবান তরুণ অভিনেত্রী' বলা হয়েছে। ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে সেটাতে জোর দিয়ে বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ‘আমরা আশাবাদী যে আমরা আলফা ভালো ছবি এবং এটা সকলকে আনন্দ দেবে এবং প্রমাণ করবে যে দর্শকরা অন্যান্য অ্যাকশন সিনেমার মতো এই ছবিটিকেও একই পরিমাণ ভালোবাসা দেবে।’

    YRF স্পাইভার্স থেকে তৈরি ‘আলফা’ গত বছরের ২৫ ডিসেম্বর মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। তবে, ভিএফএক্সের কারণে সময়সীমার বাড়ানো হয়। এই কারণে ছবিটির মুক্তির তারিখ এই চলতি বছরের ১৭ এপ্রিল পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে শোনা যায়। তবে অনেকেই অনুমান করছেন যে, অয়ন মুখোপাধ্যায় পরিচালিত হৃতিক রোশন এবং জুনিয়র এনটিআর অভিনীত ' ওয়ার ২' ছবিটি তেমন কোনও প্রভাব ফেলতে না পারার কারণে এই ছবির মুক্তি পিছিয়েছে। আবার অনেকের মতে সলমন খানের 'ব্যাটল অফ গালওয়ান'-এর সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াতে এপ্রিলেও আলফা মুক্তি পাবে না।

    প্রসঙ্গত, ২০২৬ সালের বাফটা অনুষ্ঠানে আলফা এবং সঞ্জয় লীলা বানসালির ' লাভ অ্যান্ড ওয়ার' সম্পর্কে বলতে গিয়ে আলিয়া বলেন, ‘এই বছর আমার দুটি একেবারেই আলাদা ছবি মুক্তি পাচ্ছে। একটি অ্যাকশন বিনোদনমূলক, ’আলফা' এবং তারপরে 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার'ও রয়েছে। প্রেম, নাটক এবং এই সমস্ত কিছু নিয়ে সঞ্জয় লীলা বানসালির সিনেমা। আমি বলতে চাই, এই সিনেমাটি তৈরি করতে অনেক বছরের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। সঙ্গে অনেকটা ভালোবাসা আর সততাও রয়েছে। প্রতিটা সিনেমার মতোই। আসলে, আমি দুটি ছবির প্রতিক্রিয়া দেখতে আগ্রহী।' তবে ‘আলফা’র নতুন মুক্তির তারিখ এখনও ঘোষণা করা হয়নি।

