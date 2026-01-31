Edit Profile
    ‘গোষ্ঠীবাদ রয়েছে…’, রহমানের ‘ধর্মীয় বিভাজন’ মন্তব্যে যা বললেন গায়ক আমাল মল্লিক

    অস্কারজয়ী এআর রহমানকে নিয়ে এখন চর্চার শেষ নেই। সম্প্রতি তিনি বলিউডে সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের অভিযোগ নিয়ে মন্তব্য করেছেন, যা বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। আর এবার এই প্রসঙ্গে নিজের মতামত জানালেন গায়ক আমাল মালিক।

    Published on: Jan 31, 2026 11:25 AM IST
    By Sayani Rana
    অস্কারজয়ী এআর রহমানকে নিয়ে এখন চর্চার শেষ নেই। সম্প্রতি তিনি বলিউডে সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের অভিযোগ নিয়ে মন্তব্য করেছেন, যা বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এক সাক্ষাৎকারে রহমান বলেন যে, সঙ্গীত জগতে ক্ষমতার পরিবর্তনের কারণে গত কয়েক বছর ধরে তিনি কম কাজ পাচ্ছেন। তিনি আরও বলেন যে, এটা তাঁর ধর্মের কারণেও হতে পারে। তবে, তাঁর মন্তব্য অনেকের ভালো লাগেনি। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন তারকা তাঁর এই মন্তব্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন। আর এবার এই প্রসঙ্গে নিজের মতামত জানালেন গায়ক আমাল মালিক।

    ‘বিগ বস ১৯’ খ্যাত গায়ক আমাল মালিক সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে রহমানের কথাগুলিকে 'অনেকাংশেই সঠিক' বলেছেন। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের খবর অনুযায়ী, ফরিদুন শাহরিয়ারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আমাল বলেন, ‘শিল্পের দৃষ্টিকোণ থেকে, তিনি যা বলেছেন তা সঠিক। তবে, আমি সাম্প্রদায়িক দিকটির সঙ্গে একমত নই। স্বজনপ্রীতি এবং গোষ্ঠীবাদ তো রয়েছে। অনেকেই তাঁদের ঘনিষ্ঠ শিল্পীদের সঙ্গে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। আজকের সময়ে, লেবেলগুলিই আসল সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হয়ে উঠেছে।’

    গায়ক আরও বলেন, 'এটা ব্যবস্থাপনা এবং এজেন্সির যুগ। ভালো এবং খারাপ সব ধরণের গ্রুপিজম আছে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন কীভাবে মণি রত্নম স্যার বেশির ভাগ কাজ রহমান স্যারের সঙ্গেই করেন, অথবা অনুরাগ বসু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রীতম দা'র সঙ্গে কাজ করেন। আমি একবার অনুরাগ বসু স্যারকে বলেছিলাম যে, আমি তার কাজ পছন্দ করি, এবং তিনি বলেছিলেন যে তিনি কেবল প্রীতমের সঙ্গীতের ভাষাতেই চিন্তা করেন। এই সৃজনশীল সমন্বয় স্বাভাবিক ভাবেই ঘটে। যাঁরা যে শিল্পীদের সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, তাতে কোনও ভুল নেই। কিন্তু যদি কেউ আরও ভালো গান তৈরি করেন, তাহলে তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত, তা সে এআর রহমান হোক বা নতুন শিল্পী।'

    আমাল আরও বলেছে, ‘এগিয়ে যাওয়ার একমাত্র উপায় হল ভালো গান তৈরির উপর মনোযোগ দেওয়া। আমি একসঙ্গে ১৫টা ছবির পিছনে ছুটছি না। আমি বুঝতে পেরেছি তিনি কী বলতে চাইছেন।’

    প্রসঙ্গত, রহমান বিবিসি এশিয়ান নেটওয়ার্কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে, ‘যাঁরা সৃজনশীল নন তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়। এটা ধর্মের কারণে হতে পারে।’ তিনি জানান যে, তিনি এই ধরনের কথা শুনেছেন।

    তবে, রহমান পরে স্পষ্ট করে বলেন যে, তিনি তাঁর সঙ্গীতের মাধ্যমে ভারতের প্রতিটা সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন এবং কখনও কাউকে আঘাত করবেন না। তিনি তাঁর কাজ তুলে ধরেন যা দেশের সংস্কৃতি এবং সঙ্গীতের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা প্রদর্শন করে।

