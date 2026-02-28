Ambarish-Rajannya: চিরসখার স্বামী-স্ত্রী, ভোলে বাবায় বাবা-মেয়ে! ‘জি কাকুর মাথা গিয়েছে’, জুটি নিয়ে ছিনিমিনি, হল কটাক্ষ

Ambarish-Rajannya: চিরসখার স্বামী-স্ত্রী, ভোলে বাবায় বাবা-মেয়ে! ‘জি কাকুর মাথা গিয়েছে’, জুটি নিয়ে ছিনিমিনি, হল কটাক্ষ
প্রথমে কাকা শ্বশুর-বউমা, তারপর স্বামী-স্ত্রী, এখন বাবা-মেয়ে, এই জুটির রিল লাইভে ক্রমাগত সম্পর্ক বদল দেখে মাথায় হাত দর্শকদের।
ধারাবাহিকের জগতে এমনটা নতুন নয়। কিন্তু ভাবুন তো যদি একসঙ্গে চলা দুটি ধারাবাহিকে এরকমটা দেখানো হয়, তাহলে ঠিক কেমন লাগে! একটু বিশদে বলা যাক। কথা হচ্ছে অম্বরীশ ভট্টাচার্য আর রাজন্যা মিত্রের ব্যাপারে। তাঁদের বর্তমানে চিরসখা ধারাবাহিকে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে দেখানো হচ্ছে। এদিকে, ভোলে বাবা পার করেগা-তে এই অম্বরীশই আবার হয়ে গিয়েছেন রাজন্যার বাবা! মাথায় হাত দর্শকদের। যদিও চিরসখা ধারাবাহিকটি আসে স্টার জলসায়, তবে এর গল্পে দুজনে বহুদিন ধরেই স্বামী আর স্ত্রী। জি বাংলাতেই বরং এই সদ্য নতুন করে নিয়ে আসা হয়েছে ‘ভোলে বাবা পার করেগা’। আর সেখানেই দুজনের এহেন কাস্টিং দেখে মাথায় হাত দর্শকের।
চিরসখা-য় এমনিতে বেশ হিট কুর্চি-অয়নের জুটি। দুজনকে মানিয়েছেও বেশ, অন্তত তেমনটাই মত দর্শকদের। তবে এরই মাঝে ভোলে বাবা আসতেই কেলো। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে লেখা হয়, ‘চিরসখার জুটি ভোলে বাবাতে বাপ-বেটি। সত্যিই মানতে কষ্ট হচ্ছে। অন্তত কিছুদিন অপেক্ষা করে এমন একটা কাস্টিং করতে পারত। অন্তত কিছু না হলে, চিরসখা শেষ হওয়া অবধি অপেক্ষা করতে পারত রাজন্যাকে এই চরিত্রে ভাবার জন্য।’
প্রসঙ্গত, স্বামী-স্ত্রী হওয়ার আগে কিন্তু রাজন্যা-অম্বরীশকে কাকা শ্বশুর-বউমা হিসেবে দেখা গিয়েছে। কিন্তু বাবা-মেয়ে হিসেবে আদৌ কি মানায়? জি বাংলার সিদ্ধান্তে প্রশ্ন তুলছে দর্শকরা।
প্রসঙ্গত, জি বাংলায় নতুনভাবে নতুন সময়ে শুরু হয়েছে ভোলে বাবা পার করেগা সিরিয়াল। এর আগে এই সিরিয়ালে ছিলেন নীল ভট্টাচার্য ও মধুমিতা সরকার। কিন্তু প্রত্যাশা অনুযায়ী দর্শকমনে সেভাবে দাগ কাটতে পারেনি ধারাবাহিকটি। টিআরপি তালিকাতেও উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিতে ব্যর্থ হয়।
তবে চ্যানেল নেয় বড় সিদ্ধান্ত। ৫.৩০টায় পাঠানো হয়, রাতের স্লটে। কিন্তু টুইস্ট হল বাদ যায় মধুমিত-নীল। সেই জায়গায় আসেন রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ সেন আর শ্বেতা মিশ্রকে।